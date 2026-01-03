Argentina dio pelea, pero cayó ante Estados Unidos en la United Cup y debe esperar otros resultados para clasificar

Solana Sierra cayó ante Coco Gauff por 6-1 y 6-1 (Fuente: COLIN MURTY / AFP)

Argentina estuvo cerca del batacazo, pero finalmente cayó frente a Estados Unidos en una serie vibrante de la United Cup, que se resolvió en el dobles mixto disputado en Perth, Australia.

La victoria estadounidense fue por 2-1 tras el triunfo de Coco Gauff y Christian Harrison sobre María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi por 6-4 y 6-1, en el punto decisivo de la jornada.

Previamente, Sebastián Báez había dado el golpe en el primer punto ante Taylor Fritz, número 6 del mundo, por 4-6, 7-5 y 6-4. A continuación, Gauff, 3° del ranking WTA, no le dio chances a Solana Sierra: fue 6-1 y 6-1 para emparejar la serie.

Báez arrancó el 2026 con el mejor triunfo de su carrera

En el primer turno, Báez (45° de la clasificación mundial) firmó la victoria más resonante de su trayectoria al imponerse sobre Fritz en un duelo vibrante que se extendió durante dos horas y 35 minutos.

En las canchas rápidas de Perth y ya entrada la noche australiana, el bonaerense construyó una actuación de alto nivel. Habitual protagonista sobre el polvo de ladrillo, superficie en la que conquistó siete títulos del ATP Tour, Sebita sorprendió al jugador nacido en Rancho Santa Fe, California, a pura solidez.

En el primer tramo del encuentro, Fritz dispuso de cuatro chances de quiebre que no logró capitalizar. Hasta el noveno game, el desarrollo fue parejo. Recién en el décimo juego, el estadounidense consiguió romper para quedarse con el primer set por 6-4.

Sebastián Báez puso en ventaja al equipo argentino ante Estados Unidos al derrotar en tres sets a Taylor Fritz (Fuente: Richard Wainwright/AAP Image via AP)

En el segundo parcial, cuando Fritz se adelantó 2-0 y el panorama parecía inclinarse a su favor, Báez respondió con determinación. Peleó cada intercambio, recuperó el quiebre e igualó el marcador 3-3.

En el noveno game, el pupilo de Sebastián Gutiérrez dejó pasar una oportunidad para cerrar el set. Luego, en el duodécimo, no perdonó y se llevó el parcial por 7-5.

Báez lució firme desde el fondo de la cancha. Del otro lado, Fritz se mostró incómodo ante la intensidad y la profundidad de los golpes de su rival. En el quinto game, el argentino consiguió el quiebre decisivo y luego cerró el partido con un 6-4 en la tercera manga.

“A nivel táctico pude hacer lo que habíamos hablado con Guti, con mi entrenador. Más allá de lo táctico, también estuve muy presente y muy agresivo en momentos en los cuales antes no lo estaba y creo que eso hoy hizo la gran diferencia. Entre muchas cosas, creo que hoy pude mejorar a nivel físico, a nivel tenístico y eso me pudo dar el partido", expresó Báez luego del partido.

Y profundizó: “Después del quiebre del 4-5 del primer set, en el banco supe que no me podía permitir sentirme como en partidos anteriores contra él y contra rivales de su nivel, y creo que lo logré. También, en ese momento, el capitán estuvo muy presente conmigo de principio a fin, alentándome, apoyándome; y sentir eso mismo de todos mis compañeros es algo que agradezco mucho“.

Hasta este entonces, Fritz había ganado los cinco juegos previos frente al bonaerense. “Sí, por lejos fue el triunfo más importante de mi carrera. Porque a nivel de ranking fue el mejor. Me ganó muchas veces, así que estoy contento de haberle ganado esta, y porque me vengo recuperando de muchas malas sensaciones y el poder arrancar el año así me motiva mucho”, cerró Báez.

Coco Gauff lideró la remontada de Estados Unidos

En el segundo punto de la serie, Gauff desplegó todo su repertorio ante Sierra (66) y se impuso con autoridad por 6-1 y 6-1 en apenas 58 minutos de juego.

La campeona de Roland Garros 2025 impuso desde el inicio su potencia, velocidad y jerarquía, neutralizando cualquier intento de la joven argentina, que poco pudo hacer ante el ritmo y la precisión de su rival.

Coco Gauff se puso la serie al hombro (Fuente: REUTERS/Jeremy Piper)

Con la serie igualada 1-1, las acciones se definieron en el dobles mixto. Allí Gauff, ex número 1 en la especialidad, volvió a ser determinante. Junto a Christian Harrison vencieron a Carlé y Andreozzi con autoridad.

El primer parcial fue parejo, pero Estados Unidos logró quebrar en el tramo final para tomar ventaja. En el segundo, la dupla norteamericana dominó con claridad y cerró el encuentro sin sobresaltos.

A pesar de la derrota, Argentina mantiene intactas sus chances de clasificación. El equipo todavía puede ganar el grupo o avanzar como el mejor segundo de la zona de Perth, una combinación que le permitiría acceder a los cuartos de final del certamen mixto que reparte puntos ATP y WTA y sirve como antesala del Abierto de Australia.

La acción continuará este domingo desde las 23 (hora argentina), cuando Estados Unidos enfrente a España en un cruce que será clave para el futuro de la zona y que también tendrá impacto directo en las aspiraciones del conjunto argentino.