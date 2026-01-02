Argentina no le dio chances a España y selló una contundente victoria en su estreno en la United Cup

Sebastián Báez tuvo un debut sin fisuras (Fuente: REUTERS/Go Nakamura)

El tenis nacional arrancó el 2026 con una sonrisa: Argentina barrió a España por 3-0 en su debut en la United Cup, el torneo mixto que reúne a las mejores raquetas del mundo y se juega en Australia.

La serie, disputada en el RAC Arena de Perth, tuvo un comienzo ideal para el equipo albiceleste. Sebastián Báez (45° del ranking ATP) fue el primero en salir a la cancha y no dejó dudas: le ganó a Jaume Munar (33°) por 6-4 y 6-4.

El jugador argentino se mostró sólido y exhibió signos favorables en relación a buena parte de su campaña el año pasado, en la que apenas consiguió tres victorias en 12 partidos sobre cemento.

En el primer set, Báez quebró en el momento justo, se puso 5-4 y cerró el parcial con solvencia. En la segunda manga, se repuso rápido tras un quiebre de Munar y selló el triunfo.

“Disfruté mucho de este momento, disfruté del tiempo en la cancha, estoy muy feliz de haber ganado este punto para Argentina”, expresó Seba luego del encuentro.

Solana Sierra remontó un partido durísimo y festejó a lo grande

En el siguiente turno, Solana Sierra (66ª en la clasificación de la WTA) superó a Jessica Bouzas Maneiro (41ª) en un verdadero partidazo. La marplatense se llevó el primer set 6-4 tras un quiebre clave en el décimo juego y arrancó el segundo parcial decidida a liquidar el encuentro. Sin embargo, cuando estaba 5-2 arriba, la española reaccionó, encadenó dos quiebres y se quedó con el set por 7-5.

Pese al cimbronazo, Sierra no se achicó: en el tercer set fue una tromba y lo ganó 6-0. Una demostración contundente frente a una rival de temer.

Solana Sierra no le dio chances a Jessica Bouzas

“Fue un partido muy duro. Estoy orgullosa de haber seguido adelante y haber ganado en el tercer set. Sabía que tenía que ser fuerte. Estoy muy contenta con mi nivel”, evaluó la tenista de 21 años.

Con la serie ya definida, Guido Andreozzi y María Lourdes Carlé salieron a la cancha para enfrentar a Íñigo Cervantes e Yvonne Cavalle-Reimers. La dupla argentina se impuso por 7-6 (6) y 6-2 en una hora y 36 minutos, cerrando el 3-0 ante España y sumando la segunda victoria en cuatro presentaciones en este certamen por equipos mixtos.

El próximo rival será nada menos que Estados Unidos, el campeón defensor, que cuenta con figuras de peso como Taylor Fritz y Coco Gauff. El equipo argentino buscará dar el golpe y avanzar en un torneo que nunca lo vio superar la fase inicial.

Cómo se juega la United Cup

La United Cup es un torneo mixto que se disputa desde 2023 y abre la temporada del tenis mundial. Participan 18 países, divididos en seis grupos de tres selecciones. Los líderes de cada grupo y los dos mejores segundos avanzan a cuartos de final.

Las semifinales y la final se jugarán en Sydney, con 11 millones de dólares en premios y puntos para los rankings ATP y WTA.

Hasta ahora, solo Alemania (2024) y Estados Unidos (2023 y 2025) levantaron el trofeo.