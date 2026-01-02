Deportes

“Vamos por Lali”: el particular mensaje de la esposa de Ángel Di María de cara al 2026 de Rosario Central

Jorgelina Cardoso se refirió al sueño de conquistar la Copa Libertadores y Fideo lo compartió en su perfil de Instagram

Jorgelina Cardoso anticipó que el próximo año Rosario Central irá por la Copa Libertadores

En medio de los festejos por el inicio del 2026, la familia de Ángel Di María disfrutó de una fiesta al aire libre en el Caribe, donde se encuentra de vacaciones junto al defensor y compañero en Rosario Central Carlos Quintana, y Jorgelina Cardoso, esposa de Fideo, dejó un mensaje para sus seguidores relacionado al gran objetivo que tendrá el Canalla en la próxima temporada.

“Vamos por vos, Lali“, escribió Jorgelina en un video subido a su cuenta de Instagram y que reposteó Di María en su perfil público. La referencia de la frase tiene que ver con la Copa Libertadores, a la cual Rosario Central se clasificó luego de haber terminado en el primer puesto de la Tabla Anual de la Liga Profesional. El equipo que dirigirá Jorge Almirón -reemplazará a Ariel Holan- afrontará el certamen más importante de Sudamérica tras siete años y el cual nunca pudo ganar.

En otro de los videos compartidos por el campeón del mundo se puede ver a Jorgelina y su hija disfrutar de los fuegos artificiales y la música que sonaba del escenario. Por su parte, el futbolista de 37 años envió sus deseos para el 2026 con un posteo en su red social: “Que este año llegue con salud y amor para todos”.

Ángel Di María junto a
Ángel Di María junto a su esposa, Jorgelina Cardoso (Instagram)

En paralelo con el festejo familiar y la expectativa por el futuro, el 2025 quedará registrado para Di María como un punto máximo en su carrera profesional. Ese año regresó al club de sus orígenes desde Benfica y logró consagrarse con el título de Campeón de Liga, coronando una campaña en la que Rosario Central lideró la tabla anual con 66 puntos, cantidad que marcó la diferencia en el torneo argentino. Este reconocimiento, sin embargo, no estuvo exento de controversia, ya que la forma en que la AFA comunicó oficialmente el logro generó discusiones y reacciones entre los seguidores.

Actualmente, la familia Di María disfruta sus vacaciones junto a Carlos Quintana, otro referente del plantel canalla, en compañía de sus esposas e hijos. Este periodo de descanso llega después de una temporada en la que, pese a quedar fuera en las instancias decisivas —cuartos de final del Apertura ante Huracán, 16avos de la Copa Argentina frente a Unión y octavos del Clausura ante Estudiantes—, Central mantuvo un rendimiento sólido a lo largo de todo el año, lo que le permitió clasificar con holgura a la próxima edición de la Copa Libertadores.

El ciclo de cambios en el cuerpo técnico se suma ahora a las ilusiones renovadas. Tras la inesperada salida de Ariel Holan, reemplazado recientemente por Jorge Almirón, el equipo afronta el 2026 con la expectativa de repetir y superar la mejor campaña histórica de Central en la Libertadores. El club alcanzó hasta ahora las semifinales en 1975 y 2001.

Angel Di María en acción
Angel Di María en acción en el duelo entre Gimnasia y Rosario Central, en La Plata (Fotobaires)

“Creemos que este club tiene que acostumbrarse a ser sumamente competitivo, el esfuerzo que hacen los socios exige eso. Y pegamos un giro, fuimos a buscar a un gran técnico, con un gran presente como Almirón, que en el 2024 ganó todo con Colo Colo y tiene historia”, expresó el presidente de Central, Gonzalo Belloso.

“Además, es el último técnico que ha llegado a una final de Libertadores con un equipo argentino, aquella de Boca contra Fluminense en 2023. Estamos muy esperanzados de repetir el año 2025 con él pero en el 2026. Era el técnico que queríamos, el que fuimos a buscar y el único con el que hablamos", añadió sobre el ex entrenador del Xeneize.

