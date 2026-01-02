Marcelo Gallardo avanza con la renovación del plantel de River Plate: el refuerzo que está cerca y las otras negociaciones abiertas

Aníbal Moreno, una de las apuestas de River Plate en el mercado de pases

Con el aval de Marcelo Gallardo, que bajo esta nueva condición asumió el rol de CEO del fútbol, la dirigencia de River Plate tomó la decisión de impulsar una refundación del plantel profesional tras el cierre de un magro 2025, donde no se logró ningún título ni grandes actuaciones, sumada a la falta de clasificación a la Copa Libertadores, lo que forzó un cambio en la política de contrataciones y la estructura interna del equipo.

En ese contexto, con apenas un puñado de días de pretemporada y a la espera del inicio de la competencia oficial, dentro del Millonario ya se registraron movimientos significativos tanto en las incorporaciones como en las salidas.

Gallardo, junto a su equipo de trabajo, lideró la revisión del plantel y puso el foco en reforzar el mediocampo. Entre las decisiones más relevantes, se encuentra la salida de jugadores históricos y la apuesta por refuerzos con proyección y experiencia, en el marco de un ciclo que apunta a recuperar protagonismo tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Fausto Vera con los colores "millonarios" (@RiverPlate)

La primera alta oficializada fue Fausto Vera, mediocampista central de 25 años, quien arribó a préstamo desde Atlético Mineiro. El volante firmó un contrato por un año, con opción de compra, abonando un cargo de 500 mil dólares y asegurando una cláusula para la adquisición definitiva de 4 millones de dólares. El volante, que ya tuvo pasos por Argentinos Juniors, Corinthians y recientemente por el club de Belo Horizonte, llega con el objetivo de reencontrar su mejor versión, tras una temporada con pocos minutos y rendimiento irregular en Brasil desde el arribo de Jorge Sampaoli al equipo. Durante el último año, participó en 32 encuentros y acumuló 1.728 minutos en cancha, sumando un gol y perdiendo la titularidad en el cierre del Brasileirao. Con experiencia previa en Copa Libertadores y Sudamericana, Vera tendrá el desafío de ocupar el lugar que dejó vacante Enzo Pérez.

A la llegada de Vera se sumó la incorporación de Aníbal Moreno, mediocampista de 26 años procedente del Palmeiras. El pase se concretó por una suma cercana a los 7 millones de dólares, asegurando el 100% del pase y un vínculo contractual hasta diciembre de 2029. Moreno, ex Newell’s y Racing, fue convocado recientemente al seleccionado argentino por Lionel Scaloni y se suma a River tras disputar 55 partidos y brindar dos asistencias en la última temporada en Brasil.

Resuelta la situación en el mediocampo, una zona que le generó varios dolores de cabeza al conjunto de Núñez, el Muñeco, que también tendrá en cuentan en la pretemporada a Tomás Galván, tras su buen paso por Vélez, ahora concentra sus esfuerzos en reforzar la defensa y el ataque. El técnico planea sumar un zaguero central, dos atacantes (un extremo y un delantero centro), un lateral izquierdo y posiblemente un lateral derecho. La dirigencia sostiene diversas negociaciones, aunque mantiene firme la intención de no superar los 20 millones de dólares previstos en el presupuesto para este periodo de transferencias.

Matías Viña, una de las apuestas de River Plate en el mercado de pases (EFE/Gastón Britos)

Uno de los objetivos para la zaga era Jhohan Romaña, defensor colombiano de San Lorenzo, quien a sus 27 años completó una temporada destacada en 2025. River realizó una oferta, pero la contraoferta del Ciclón pareciera estar lejos de lo que pretendían abonar en Núñez, por lo que las negociaciones hoy estarían caídas.

En lo que respecta al marcador de punta izquierdo, ante las complicaciones por Román Vega y Julio Soler, el club inició gestiones por Matías Viña, futbolista uruguayo que se consagró campeón de América con Flamengo. Según la prensa brasileña y uruguaya, la propuesta presentada por el conjunto de Núñez consiste en un préstamo por un año con opción de compra y todas las partes son optimistas de que en las próximas horas podría cerrarse.

En la banda opuesta, River había mostrado interés por Facundo Mura, lateral derecho con pasado en Racing, quien contaba con el pase en su poder. Sin embargo, el futbolista optó por la oferta que le presentó Inter Miami, por lo que continuará su carrera en la MLS junto a Lionel Messi. Ante esta situación, la búsqueda de un lateral derecho suplente para Gonzalo Montiel continúa abierta.

Respecto al ataque, el nombre que más cerca estuvo de concretarse fue el de Santino Andino, extremo de Godoy Cruz. Inicialmente, el club mendocino pidió 8 millones de dólares, pero las conversaciones avanzaron hacia la adquisición del 50 por ciento del pase por 4 millones. Sin embargo, la situación pasó a estar en stand-by luego de que el futbolista cambiara de representante y su nueva agencia evaluara su futuro en el fútbol europeo. Ante este escenario, River sondeó a Benjamín Domínguez, el ex Gimnasia que juega actualmente en el Bologna de Italia.

River Plate busca cerrar el desembarco de Santino Andino (@ClubGodoyCruz)

Para el puesto de delantero centro, la comisión directiva aguarda una respuesta del Celta de Vigo, dueño de la ficha de Tadeo Allende, tras presentar una propuesta para adquirir la mitad del pase por un valor cercano a los 2.5 millones de dólares. Los medios españoles sostienen que la oferta está por debajo de lo que esperaba el conjunto de Galicia. El punta, además, cuenta con sondeos del Inter Miami (fue clave en los playoffs para la obtención del título) y del Austin FC.

Vale recordar que tras finalizar el Torneo Clausura Marcelo Gallardo mantuvo una reunión con el plantel en la que comunicó la inminente partida de varios referentes históricos. La determinación alcanzó a figuras clave del ciclo anterior, como Enzo Pérez, Ignacio Fernández (quien ya arregló su regreso a Gimnasia), Gonzalo Pity Martínez y Milton Casco. Todos ellos finalizan su vínculo contractual el 31 de diciembre y la dirigencia resolvió no renovar sus contratos.

La lista de salidas incluyó además a Miguel Borja, delantero colombiano que, tras negociaciones con Boca Juniors, seguirá su carrera en Cruz Azul de México, y a Federico Gattoni, defensor cuyo pase pertenece al Sevilla de España. La decisión de liberar estos cupos tuvo como objetivo optimizar la estructura salarial, facilitar la llegada de refuerzos y dar mayor espacio a los juveniles que surgen de las divisiones inferiores.

Otros integrantes del plantel, como Paulo Díaz y Sebastián Boselli, también evalúan la posibilidad de cambiar de destino debido a la escasez de minutos y que correrán desde atrás en la consideración del cuerpo técnico.

El porvenir de Fabricio Bustos, lateral derecho, quedó en suspenso: con el retorno de Gonzalo Montiel, perdió protagonismo y su entorno analiza opciones de transferencia ante una propuesta que convenza a las partes. Tampoco se descarta que Jeremías Ledesma emigre en búsqueda de titularidad. El ex Cádiz de España es seguido de cerca por Rosario Central.

Además de las modificaciones en la plantilla, River implementó un nuevo esquema en la política de contratación de futbolistas. El club dispuso un tope en la parte fija de los salarios, que no podrá superar el 60% del total, mientras que el 40% restante estará sujeto a metas deportivas. También habrá una reducción en las comisiones destinadas a representantes. Con esta medida, la dirigencia busca ajustar los costos y adaptar los contratos al rendimiento concreto de cada jugador.