Sonríe Marcelo Gallardo: River Plate quedó a un paso de cerrar a un jugador de selección y campeón de Copa Libertadores

Tras los desembarcos de Fausto Vera y Aníbal Moreno, el Millonario sigue activo dentro del mercado de pases

Matías Veña se encuentra cerca
Matías Veña se encuentra cerca de cerrar su desembarco a River Plate (Grosby)

La dirigencia de River Plate avanzó de manera significativa en las últimas horas para asegurar la llegada de Matías Viña como refuerzo en el lateral izquierdo. Tanto en Brasil como en Uruguay aseguran que las negociaciones con Flamengo se encuentran muy cerca de concretar el préstamo del futbolista uruguayo de 28 años, quien busca relanzar su carrera tras un año con poco rodaje. De esta manera, el Millonario tendría a un futbolista que le puede pelear mano a mano el puesto al campeón del mundo Marcos Acuña.

La necesidad de sumar una alternativa en el lateral izquierdo surgió tras la decisión de Gallardo de no contar con Milton Casco para la próxima temporada, por lo que el entrenador insistió a la dirigencia para reforzar esa zona. El conjunto de Núñez había intentado sin éxito incorporar a Julio Soler desde Bournemouth y a Alexandro Bernabei desde Inter, mientras que los sondeos por Román Vega (Zenit), Ángelo Martino (CSKA Sofia) y Elias Báez (San Lorenzo) tampoco prosperaron ni avanzaron a instancias formales.

La opción de Viña tomó fuerza en los últimos días, impulsada por el interés del futbolista en ser dirigido por Gallardo y por la voluntad de Flamengo de desprenderse de un futbolista que dejó de ser prioridad. El club brasileño aceptaría darlo a préstamo con cargo y una opción de compra, pese a que en su momento gastó cerca de 8 millones de euros para sacarlo de Roma. Además, los cariocas lograrían liberar un cupo en su plantilla. El jugador, por su parte, prioriza sumar minutos en el semestre previo al inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El marcador de punta es un habitual convocado por Marcelo Bielsa en Uruguay.

Matías Viña recalaría en River
Matías Viña recalaría en River en búsqueda de continuidad de cara al Mundial 2026 (USA TODAY/Sam Navarro)

El lateral uruguayo permaneció relegado en Flamengo, donde fue tercera opción detrás de Ayrton Lucas y Alex Sandro. Esta situación, unida a un 2025 con poca actividad, impulsó la salida del futbolista. Viña solo jugó diez partidos durante este año y ningún encuentro fue correspondiente a la Copa Libertadores que el club ganó ante Palmeiras. El bajo rodaje se debió a una fractura en la tibia y a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesiones que lo alejaron de las canchas desde agosto de 2024 hasta mayo pasado.

En caso de que la documentación y los trámites se concreten en los próximos días, Gallardo podría contar con Viña para el inicio de la pretemporada en San Martín de los Andes. El uruguayo sería la tercera incorporación de este mercado para River Plate, sumándose a Fausto Vera y Aníbal Moreno. Además, se estima que Ezequiel Centurión y Tomás Galván, quienes regresan de sus préstamos (Independiente Rivadavia de Mendoza y Vélez, respectivamente), serán tenidos en cuenta.

La inminente llegada de Matías Viña representa un movimiento clave en el armado del plantel para afrontar una temporada en la que River Plate busca fortalecer su defensa, ampliar sus variantes tácticas y volver a posicionarse tanto en el plano local como internacional.

La otra negociación que sigue activa en el Millonario es la de Santino Andino, joven promesa de la Selección Sub 20 y Godoy Cruz, conjunto que acaba de descender a la Segunda División. Los de Núñez tienen un acuerdo de sociedad con los mendocinos desde hace varios días, pero el cambio de representación del delantero alteró un poco los planes.

Como parte de la preparación, River Plate tiene confirmados dos amistosos que disputará durante su estadía en Uruguay, en el marco de la Serie Río de la Plata. El primero será el domingo 11 de enero ante Millonarios de Colombia, a las 21:00, en el Campus de Maldonado.

El segundo encuentro será frente a Peñarol el sábado 17 de enero, a las 22:00, en el mismo escenario. Este duelo marcará un nuevo capítulo en el clásico rioplatense, tras casi diez años sin enfrentamientos oficiales entre ambos equipos. La pretemporada de River Plate finalizará con el debut en el Torneo Apertura 2026 ante Barracas Central, previsto para el fin de semana del 23 al 25 de enero.

