El futbolista que retornó a River Plate tras un préstamo y Marcelo Gallardo lo tendrá en cuenta para la pretemporada

Tras sus pasos por Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe, Tigre y finalmente Vélez Sársfield, Tomás Galván retornará a River Plate (Crédito: @tomygalvan_)

El mercado de pases en River Plate no se detiene. Tras concretar el arribo de los volantes centrales Fausto Vera y Aníbal Moreno, la institución de Núñez, que mantiene varios frentes abiertos, decidió tener en cuenta a uno de los jóvenes que debían regresar tras ser cedidos a préstamo: Tomás Galván.

El mediocampista, surgido en las divisiones juveniles del club regresará a Núñez después de su paso por Vélez Sársfield, donde jugó durante el último año. El futbolista se integrará al plantel dirigido por Marcelo Gallardo el 2 de enero, para luego emprender viaje rumbo a San Martín de los Andes.

La decisión del Muñeco de incluir a Tomás Galván en la lista de la pretemporada marca un giro en la carrera del volante ofensivo, quien a los 25 años recibe una nueva oportunidad en el equipo principal. El Fortín no hizo uso de la opción de compra por el jugador, fijada en 1.6 millones de dólares, pero hizo saber su intención de retenerlo. El club de Liniers buscó negociar una extensión, aunque la determinación del entrenador de River fue clave para que el volante retorne al club de Núñez.

Tomás Galván, tras su buen paso por Vélez Sarsfield, se sumará a la pretemporada de River Plate (AP Foto/Matilde Campodonico)

El recorrido de Galván refleja el trayecto de varios futbolistas formados en las inferiores de River Plate. Desde su debut profesional en 2021, durante el Superclásico en el que el equipo se vio afectado por numerosas bajas por el Coronavirus, el jugador fue cediendo terreno en la consideración del cuerpo técnico y acumuló experiencias en otros equipos del fútbol argentino. Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe, Tigre y finalmente Vélez Sársfield le ofrecieron minutos y rodaje al mediocampista, quien ahora vuelve a ser considerado para integrar el plantel profesional del Millonario.

La temporada reciente en Vélez resultó clave para la proyección de Galván. Durante su estadía en el club de Liniers, el futbolista disputó 26 partidos oficiales, anotó 4 goles y otorgó una asistencia en 1.616 minutos de juego, distribuidos entre el Torneo Apertura, Clausura, Copa Libertadores y Copa Argentina. La mayor parte de su participación ocurrió en el segundo semestre de 2025, ya que durante la primera parte del año alternó entre titularidad y suplencia. Su rendimiento contribuyó a la obtención de dos títulos: la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, donde además marcó un gol.

Las novedades en el mercado de pases del Millonario no se detienen con la confirmación de Galván. El club inició gestiones por Matías Viña, lateral izquierdo uruguayo que se consagró campeón de América con Flamengo. La búsqueda de alternativas en ese sector se intensificó luego de que las negociaciones por Julio Soler y Alexandro Bernabei no prosperaran. También existieron sondeos por Román Vega, Angelo Martino y Elias Báez.

Según la prensa brasileña, la propuesta presentada por el conjunto de Núñez consiste en un préstamo por un año con opción de compra. Viña disputó diez partidos con el Mengao en la última temporada, la mayoría en el Brasileirao, y es internacional con la selección de Uruguay. En la campaña de la Copa Libertadores que coronó campeón al Flamengo figura en la nómina, aunque no llegó a sumar minutos en ese certamen.

Formado en las divisiones inferiores de Nacional de Montevideo, Viña pasó por Palmeiras antes de iniciar su recorrido europeo, donde jugó en Roma, Bournemouth y Sassuolo. Durante su etapa en Europa acumuló 72 partidos oficiales.

Además del lateral izquierdo, River Plate busca cerrar la contratación de Santino Andino, atacante de Godoy Cruz. El club alcanzó un acuerdo con la entidad mendocina para adquirir un porcentaje del pase, aunque la decisión final depende del jugador, quien cambió recientemente de agencia de representación y evalúa otras opciones, incluidas posibles propuestas desde Europa o Brasil.

Esta ventana de transferencias también incluye negociaciones por otros futbolistas. Una de ellas es la de Tadeo Allende, por quien se envió una oferta de aproximadamente 2.5 millones de dólares al Celta de Vigo por el 50% de los derechos federativos. En paralelo, las conversaciones por Jhohan Romaña para reforzar la defensa central se enfriaron y el club evalúa alternativas para ese puesto.