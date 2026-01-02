El furor que desató la presencia de Leandro Paredes en la Costa Atlántica

El jugador de Boca y la Selección visitó una de las playas de la Costa Atlántica

“No busquen dinero, busquen gloria. Sean campeones del mundo que la gente los va a recordar y les va a agradecer toda la vida”. La frase atribuida a Carlos Salvador Bilardo a sus dirigidos durante el Mundial de 1986 es uno de los lemas que empujó al plantel de la selección argentina que logró el título de campeón en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Leandro Paredes, uno de los referentes de aquel equipo, pudo vivir la realidad de esa frase en primera persona durante sus vacaciones.

El mediocampista recibió el nuevo año y disfrutó de sus últimas horas de descanso en el parador Amarras de Costa Esmeralda, una de las zonas más exclusivas de la costa argentina. El video que capturó Infobae resume a la perfección el cariño que acompaña al actual futbolista de Boca Juniors en cada rincón.

Lea buscó llegar al sector de toilettes del establecimiento y terminó rodeado por niños que intentaban tener su foto o autógrafo con el campeón del mundo, que a mediados del 2025 decidió volver al fútbol argentino para defender los colores del Xeneize, el club de sus amores.

Paredes, de 31 años, eligió la costa argentina para recibir el nuevo año. “¡Hola 2026! Que sea un año repleto de bendiciones, mucho amor, mucha salud y muchos éxitos”, escribió su esposa Camila Galante en un posteo de Instagram que compartió junto con distintas fotos de la celebración familiar en Costa Esmeralda.

Una de las postales familiares de Leandro Paredes celebrando Año Nuevo

“¡Gracias a todos por este 2025 lleno de gente linda! Gracias Dios por tanta salud, tanto amor y por todos los sueños cumplidos. ¡Les deseo lo mejor para este 2026 a todos! A empezar el año con mucha ilusión que quedan muchos sueños por cumplir“, escribió el futbolista en su perfil de redes sociales y replicó distintas escenas de este año especial en el que abandonó la Roma para ser el capitán del Xeneize.

La actividad formal para Paredes y el resto del plantel de Boca terminó el pasado 7 de diciembre con la derrota ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura. Desde entonces, tuvo unas vacaciones distintas en familia con un viaje en primer lugar a Finlandia, con una parada previa en Roma para visitar a sus amigos Paulo Dybala y Oriana Sabatini.

Las vacaciones de Paredes en Finlandia con su familia

En el regreso al país, Paredes, Galante y otros jugadores de Boca viajaron en avión privado hasta Santa Fe para ser parte del casamiento de su compañero Kevin Zenón con Sol Amsler.

En ese contexto, eligió recibir el 2026 en Costa Esmeralda teniendo en cuenta que este viernes 2 de enero el entrenador Claudio Úbeda citó a todo el plantel para iniciar la pretemporada con vistas a un año cargado de exigencias. Paredes no sólo tendrá el desafío de pelear por obtener la séptima Copa Libertadores en la historia de Boca Juniors sino que también buscará convencer a Lionel Scaloni de ser otra vez uno de los referentes durante el Mundial 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá en conjunto en mitad de año.

Leandro Paredes, presente en el casamiento de su compañero Kevin Zenón

El combinado de La Ribera, a la espera de las confirmaciones oficiales, disputará un amistoso este mes antes de debutar contra Deportivo Riestra en la Bombonera el domingo 25 de enero, por la primera jornada del Torneo Apertura. Además, en febrero arrancará su camino en la Copa Argentina cuando se mida con Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final del certamen (día, sede y horario a definir). Respecto a la Libertadores, el Xeneize será uno de los cabezas de serie e integrará el copón 1. El sorteo de la fase de grupos se celebrará en marzo, mientras que la actividad se iniciará recién en abril.

Los desafíos con la Albiceleste comenzarán en marzo, ya que el viernes 27 de marzo se jugará la Finalíssima ante España en el Lusail Stadium de Qatar. Luego llegará la gran cita de la Copa del Mundo con el deseo de revalidar la corona: los de Scaloni debutarán por el Grupo J el martes 16 de junio contra Argelia en Kansas, enfrentarán el lunes 22 a Austria en Dallas y, en esa misma sede, cerrarán la zona contra Jordania el sábado 27. En ese lapso, Paredes buscará engrosar sus vitrinas teniendo en cuenta que ya suma 3 coronas con la Selección entre las 2 Copas América y el Mundial 2022. Hay que recordar que el mediocampista se perdió la Finalíssima del 2022 ante Italia por una lesión.

Boca inicia la pretemporada con la vista puesta en una temporada cargada de objetivos