Boca Juniors arranca su pretemporada con Claudio Úbeda al frente del plantel: los que se fueron, los que volvieron y los refuerzos apuntados

El 2026 de Boca Juniors representa un punto de inflexión marcado por el regreso a la Copa Libertadores, la cual se perfila como la anteúltima oportunidad continental para Juan Román Riquelme como presidente del club. Tras dos temporadas de frustraciones y ausencia en el máximo torneo sudamericano, Boca apunta a conquistar la anhelada Séptima mientras se prepara para un calendario saturado y decisivo, donde la proyección deportiva impactará de lleno en el destino institucional y electoral de la entidad. Hoy arranca la pretemporada con Claudio Úbeda a la cabeza.

Esta tarde, a las 15:30, el plantel profesional se reunirá nuevamente en el Boca Predio de Ezeiza para dar inicio a las tareas. Será una jornada más procolar que física, ya que todos los futbolistas se someterán a estudios médicos de rutina previos al arranque fuerte del trabajo. Los jugadores quedarán concentrados por la noche, se entrenarán mañana sábado en doble turno y también se moverán el domingo por la mañana. Luego de la tarde dominical libre, las labores en doble turno se llevarán a cabo a partir del lunes 5 de enero.

En lo deportivo, Boca enfrentará un ciclo compuesto por cuatro torneos: Copa Libertadores, Apertura, Copa Argentina y Clausura. El sorteo de la Libertadores se realizará en marzo. El debut en el Apertura está pautado contra Deportivo Riestra en la Bombonera, el domingo 25 de enero. Antes de iniciar el desafío continental, el equipo comandado por Úbeda disputará 12 encuentros domésticos. El Superclásico ante River Plate tendrá lugar el 19 de abril en el Monumental, correspondiente a la fecha 15 del torneo local. El arranque de la Copa Argentina será frente a Gimnasia de Chivilcoy, por los 32avos de final, en febrero.

Ya no se harán presentes Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón, quienes terminaron sus contratos el 31 de diciembre. Además, se integrarán cuatro juveniles provenientes del equipo campeón de la Reserva: Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores. Y unos 20 jugadores que retornaron de respectivos préstamos se entrenarán con un preparador físico alterno. En esta nómina figuran nombres como los de Marcelo Weigandt, Renzo Giampaoli, Oscar Salomón, Juan Ramírez, Gonzalo Maroni, Nicolás Orsini, Norberto Briasco y Gonzalo Morales, quienes no serán tenidos en cuenta.

Con la mira puesta en la competencia regional, Boca será cabeza de serie en la Libertadores junto a Flamengo, Palmeiras, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle. El club de la Ribera será el único argentino de los considerados “grandes” en el torneo; Lanús, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors (jugará Fase 2 ante Barcelona de Guayaquil) completan la nómina nacional. La fase de grupos se jugará entre principios de abril y fines de mayo, con una final programada para el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

En materia de refuerzos, la dirigencia trabaja para concretar la llegada de Marino Hinestroza, extremo colombiano de 23 años, por quien desembolsaría unos USD 5 millones por el pase completo, tras su reciente consagración en la Copa Colombia. Se mantienen abiertas negociaciones con San Lorenzo por el defensor central Gastón Hernández, quien llegaría a competir con Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Marco Pellegrino. Además, Boca recibió la propuesta de sumar al delantero Alexis Cuello, cuyo pase pertenece en un 60% a San Lorenzo y podría transferirse por una suma entre USD 3 y USD 4 millones.

Existe intención de sumar al menos un atacante más, aunque hasta el momento no se han iniciado gestiones efectivas por Pablo Vegetti, goleador de 37 años con último paso por Vasco da Gama, ni por Luis Chimy Ávila, delantero de 31 años del Betis que no logró continuidad por lesiones. Respecto a Santiago Ascacíbar, desde el club aclararon: “No es prioridad”.

El gran deseo para el segundo semestre del año tiene nombre propio: Paulo Dybala. El club no realizó ofrecimientos en enero, pero existe la expectativa de que el cordobés de 32 años pueda sumarse como jugador libre a partir de junio. Dybala, amigo cercano de Leandro Paredes, sería el gran refuerzo para disputar la fase definitoria de la Copa.

En cuanto a salidas, Boca contempla la posible transferencia de Milton Delgado, Williams Alarcón y el Changuito Zeballos, quienes recibieron sondeos. Más allá de estas movimentaciones, el plantel mantendrá el grueso de su estructura.

La Copa Libertadores es el verdadero norte de la gestión Riquelme. El dirigente, tres veces campeón como jugador (2000, 2001 y 2007), busca revancha tras las finales que se le escaparon en 2012 y 2023. El ciclo pasado fue testigo de actuaciones destacadas: semifinalista en 2020, doble eliminación por penales en octavos de 2021 y 2022, y la derrota en tiempo extra ante Fluminense en 2023.

Boca iniciaría su camino en este 2026 haciendo de local ante Deportivo Riestra, el domingo 25 de enero en la Bombonera. Antes, disputará un partido amistoso con día y sede a definir.