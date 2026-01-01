La intimidad del festejo de Año Nuevo de las figuras de la selección argentina: de la gran fiesta de Dibu Martínez a la suelta de globos

El 2026 será uno de los años más desafiantes para los jugadores de la selección argentina con la responsabilidad de defender dos de las coronas que consiguió el representativo nacional a lo largo de las últimas temporadas.
En ese contexto, las principales figuras del equipo y algunas de las promesas que sueñan con dar el salto definitivo al plantel estable de Lionel Scaloni recibieron el nuevo año con el deseo de encontrarse celebrando por duplicado con la Finalíssima y el Mundial 2026 en el radar.
Uno de los que tuvo la celebración más divertida fue Emiliano Martínez. A través de las redes sociales de su esposa Mandinha, se pudo ver que el Dibu vivió una jornada con juegos entre familiares, karaoke y baile.
El que tuvo una jornada por demás especial fue el ex Boca Juniors Valentín Barco. El Colo, que se convirtió en figura del Racing Estrasburgo y pelea por meterse en los próximos llamados de Argentina, acaba de ser padre de Gemma. El futbolista recibió el 2026 con su pareja Yaz Jaureguy en Francia, en una reunión familiar que también tuvo presente al delantero Joaquín Panichelli.
El atacante de 23 años, segundo máximo artillero de la Ligue 1 y uno de los últimos citados por Scaloni, estuvo en el evento que se realizó en Estrasburgo y que tuvo como particularidad la suelta de globos blancos al cielo, momento que retrataron en redes sociales tanto Jaureguy como la pareja de Panichelli, Giuli Giramonti.
Horas antes de conocerse la salida oficial de su entrenador Enzo Maresca, el capitán del Chelsea Enzo Fernández celebró en familia el desembarco de este nuevo año. El mediocampista de 24 años compartió un divertido book de fotos con su esposa Valu Cervantes y sus hijos, Benjamín y Olivia.
Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni tuvieron una cena a solas en Francia en compañía de sus perros, ya que el lateral retomará rápidamente su actividad en la Ligue 1 porque el Olympique Lyon visitará este sábado al Mónaco por la 17ª fecha del torneo francés. Un caso similar atravesó el defensor Nicolás Otamendi, que su primera foto del 2026 fue tomando mate desde el centro de entrenamiento del Benfica, teniendo en cuenta que el sábado el equipo de José Mourinho recibirá al Estoril por la Primeira Liga portuguesa.
El primer desafío para los argentinos con la camiseta nacional será el viernes 27 de marzo en el Lusail Stadium de Qatar con la Finalíssima ante España. Luego llegará la gran cita de la Copa del Mundo: los de Scaloni debutarán por el Grupo J el martes 16 de junio contra Argelia en Kansas, enfrentarán el lunes 22 a Austria en Dallas y, en esa misma sede, cerrarán la zona contra Jordania el sábado 27.