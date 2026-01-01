Deportes

La intimidad del festejo de Año Nuevo de las figuras de la selección argentina: de la gran fiesta de Dibu Martínez a la suelta de globos

Las figuras de la Albiceleste, que tendrán una temporada cargada de objetivos, mostraron cómo festejaron la llegada del 2026

Guardar
Así recibió el año Nuevo Emiliano Dibu Martínez con su familia

El 2026 será uno de los años más desafiantes para los jugadores de la selección argentina con la responsabilidad de defender dos de las coronas que consiguió el representativo nacional a lo largo de las últimas temporadas.

En ese contexto, las principales figuras del equipo y algunas de las promesas que sueñan con dar el salto definitivo al plantel estable de Lionel Scaloni recibieron el nuevo año con el deseo de encontrarse celebrando por duplicado con la Finalíssima y el Mundial 2026 en el radar.

Uno de los que tuvo la celebración más divertida fue Emiliano Martínez. A través de las redes sociales de su esposa Mandinha, se pudo ver que el Dibu vivió una jornada con juegos entre familiares, karaoke y baile.

Valentín Barco recibiendo fin de año con su pareja Yaz Jaureguy

El que tuvo una jornada por demás especial fue el ex Boca Juniors Valentín Barco. El Colo, que se convirtió en figura del Racing Estrasburgo y pelea por meterse en los próximos llamados de Argentina, acaba de ser padre de Gemma. El futbolista recibió el 2026 con su pareja Yaz Jaureguy en Francia, en una reunión familiar que también tuvo presente al delantero Joaquín Panichelli.

El atacante de 23 años, segundo máximo artillero de la Ligue 1 y uno de los últimos citados por Scaloni, estuvo en el evento que se realizó en Estrasburgo y que tuvo como particularidad la suelta de globos blancos al cielo, momento que retrataron en redes sociales tanto Jaureguy como la pareja de Panichelli, Giuli Giramonti.

Horas antes de conocerse la salida oficial de su entrenador Enzo Maresca, el capitán del Chelsea Enzo Fernández celebró en familia el desembarco de este nuevo año. El mediocampista de 24 años compartió un divertido book de fotos con su esposa Valu Cervantes y sus hijos, Benjamín y Olivia.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni tuvieron una cena a solas en Francia en compañía de sus perros, ya que el lateral retomará rápidamente su actividad en la Ligue 1 porque el Olympique Lyon visitará este sábado al Mónaco por la 17ª fecha del torneo francés. Un caso similar atravesó el defensor Nicolás Otamendi, que su primera foto del 2026 fue tomando mate desde el centro de entrenamiento del Benfica, teniendo en cuenta que el sábado el equipo de José Mourinho recibirá al Estoril por la Primeira Liga portuguesa.

El primer desafío para los argentinos con la camiseta nacional será el viernes 27 de marzo en el Lusail Stadium de Qatar con la Finalíssima ante España. Luego llegará la gran cita de la Copa del Mundo: los de Scaloni debutarán por el Grupo J el martes 16 de junio contra Argelia en Kansas, enfrentarán el lunes 22 a Austria en Dallas y, en esa misma sede, cerrarán la zona contra Jordania el sábado 27.

LAS FOTOS DE LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Las divertidas fotos de Enzo
Las divertidas fotos de Enzo Fernández, Valu Cervantes y sus hijos, Benajmín y Olivia
Una de las postales que
Una de las postales que compartió Enzo con su pareja, Valu Cervantes
Enzo con su hijo, Benjamín
Enzo con su hijo, Benjamín
Lisandro Martínez, que acaba de
Lisandro Martínez, que acaba de volver de la lesión, celebró con su pareja Muri López Benítez y su hijo: "Brindamos por nuestra familia que están Argentina y nuestros abuelos que no están físicamente pero siempre en nuestros corazones", escribió en redes
Nicolás Otamendi y un Año
Nicolás Otamendi y un Año Nuevo particular: subió una foto entrenando durante las primeras horas del 2026 en el campo de entrenamiento del Benfica
La celebración de Nicolás Tagliafico
La celebración de Nicolás Tagliafico con su pareja Caro Calvagni y sus perros
La celebración de Caro Calvagni
La celebración de Caro Calvagni y Nico Tagliafico en Francia
Lautaro Martínez con su pareja
Lautaro Martínez con su pareja Agus Gandolfo
Una de las postales de
Una de las postales de Lautaro Martínez para recibir el 2026
La imagen de Emiliano Martínez
La imagen de Emiliano Martínez con su esposa Mandinha y su hijo Santi
Dibu protagonizó una gran fiesta
Dibu protagonizó una gran fiesta de fin de año en familia
La postal familiar que compartió
La postal familiar que compartió Leandro Paredes
Leandro Paredes celebró en compañía
Leandro Paredes celebró en compañía de sus afectos
Nico González con su pareja
Nico González con su pareja Ludmila Isabella
Una de las postales de
Una de las postales de Nico González con Ludmila Isabella
Giuliano Simeone con su pareja
Giuliano Simeone con su pareja Irene Ariza
Exequiel Palacios, quien se recupera
Exequiel Palacios, quien se recupera de una lesión, subió una imagen en familia
El arquero Gero Rulli con
El arquero Gero Rulli con su pareja y familia
La foto de Guido Rodríguez,
La foto de Guido Rodríguez, hoy en West Ham de Inglaterra
Kevin Mac Allister fue una
Kevin Mac Allister fue una de las sorpresas de la última lista de Scaloni para el amistoso con Angola
Joaquín Panichelli, uno de los
Joaquín Panichelli, uno de los goleadores de la Ligue 1, viene de tener su debut en la selección argentina
Valentín Castellanos, uno de los
Valentín Castellanos, uno de los delanteros que viene peleando por meterse en las listas definitivas de Scaloni
Matías Soulé, de gran presente
Matías Soulé, de gran presente en Roma, pelea por convencer a Scaloni
Facundo Buonanotte, uno de los
Facundo Buonanotte, uno de los que viene estando en el radar de Scaloni, celebró en familia
El Diablito Echeverri, que se
El Diablito Echeverri, que se irá del Bayer Leverkusen para intentar tener continuidad, sueña con tener un gran 2026 para pelear por su llamado a la Selección
Nehuén Pérez, una de las
Nehuén Pérez, una de las alternativas en defensa de Scaloni que sufrió una grave lesión meses atrás

Temas Relacionados

seleccion argentinaemiliano dibu martineznicolas tagliaficonicolas gonzaleznicolas otamendilisandro martinezgeronimo rullivalentin barcojoaquin panichellimundial 2026enzo fernandezvalu cervantes

Últimas Noticias

El movilizante gesto de Anthony Joshua tras ser dado de alta después del trágico accidente en Nigeria

El boxeador, acompañado de su madre, visitó la funeraria donde se encuentran los cuerpos de sus amigos fallecidos

El movilizante gesto de Anthony

Sorpresa en la Premier League: el Chelsea de Enzo Fernández anunció la salida del entrenador

El club británico confirmó que Enzo Maresca dejó de ser el DT del primer equipo

Sorpresa en la Premier League:

Del Mundial de fútbol y la Finalissima, a los Juegos Olímpicos de Invierno: la agenda deportiva de 2026

La Copa del Mundo será la principal atracción del año, pero además habrá otras actividades destacadas

Del Mundial de fútbol y

2026, el año del Mundial: el fixture completo, los estadios y todo lo que hay que saber

La fiesta más grande del fútbol tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Los detalles

2026, el año del Mundial:

Los 25 movimientos confirmados en el mercado de pases de la Liga Profesional en el inicio del 2026: el club que ya cerró seis refuerzos

Instituto de Córdoba es el equipo de Primera División que más fichajes anunció de cara a la nueva temporada

Los 25 movimientos confirmados en
DEPORTES
El movilizante gesto de Anthony

El movilizante gesto de Anthony Joshua tras ser dado de alta después del trágico accidente en Nigeria

Sorpresa en la Premier League: el Chelsea de Enzo Fernández anunció la salida del entrenador

Del Mundial de fútbol y la Finalissima, a los Juegos Olímpicos de Invierno: la agenda deportiva de 2026

2026, el año del Mundial: el fixture completo, los estadios y todo lo que hay que saber

Los 25 movimientos confirmados en el mercado de pases de la Liga Profesional en el inicio del 2026: el club que ya cerró seis refuerzos

TELESHOW
El festejo a solas de

El festejo a solas de la China Suárez y Mauro Icardi para recibir el 2026 en Estambul: “Nadie jamás te hará sombra”

Wanda Nara celebró la llegada del 2026 con Martín Migueles en medio de rumores de crisis: “Amor verdadero”

“Bicho” Gómez: “Si los grandes de la comedia no nacieron en el circo, en algún momento pasaron por ahí”

María Vázquez y Adolfo Cambiaso con amigos en la playa: mates y charlas al atardecer

Romance confirmado: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom a los besos en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

La Corte Suprema de Brasil

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro

La inteligencia de EEUU descartó que Ucrania intentara atacar una residencia de Vladimir Putin

Tragedia en Suiza EN VIVO: las autoridades descartaron un ataque terrorista

León XIV pidió paz y entendimiento para 2026: “El mundo no se salva afilando espadas, sino acogiendo a todos”

De animales de presa a élite militar: la historia oculta de los caballos de guerra y su relación con los humanos