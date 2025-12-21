Las vacaciones de Leandro Paredes y su familia en el “hogar de Papá Noel”: la parada en Roma que ilusiona a los hinchas de Boca

El jugador de Boca viajó al país del norte de Europa a pasar las fiestas junto a su esposa e hijos

Tras su gran rendimiento en Boca Juniors luego de su regreso al fútbol argentino, Leandro Paredes disfruta de sus vacaciones junto a su familia. El mediocampista de 31 años se encuentra en la fría Finlandia para pasar las fiestas navideñas en compañía de su esposa, Camila Galante, y sus tres hijos (Victoria, Giovanni y Lautaro).

Mediante un video publicado en la red social Instagram, la mujer del campeón del mundo con la selección argentina, mostró parte del descanso familiar que incluyó paseos en trineo por un camino nevado junto a los renos y una visita a Papá Noel en el país del norte de Europa, donde es invierno. El viaje también incluyó una parada en Roma, Italia, donde la familia Paredes se reencontró con Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

“Visita a nuestra hermosa Roma y una escapada a un lugar maravilloso de cuentos, lleno de magia. Sigamos tachando destinos de la lista y llenando de recuerdos los corazones de nuestros hijos. Gracias por cumplir cada uno de mis sueños amor mío. ¡Los amo!“, escribió Galante en su perfil público con un compilado de imágenes que demuestran la alegría y la unión de la familia.

En otra de sus publicaciones, la pareja del futbolista se mostró con atuendo deportivo en medio de un paraje nevado y develó que se encontraba en la ciudad de Rovaniemi, en Laponia finlandesa, conocida como el hogar oficial de Papá Noel, que se ubica justo en el Círculo Polar Ártico, y también famosa por sus maravillosas Auroras Boreales (fenómeno de luces de colores en el cielo nocturno).

Una de las postales de Leandro Paredes y su familia en Finlandia, donde viajaron en trineo y visitaron la casa de Papá Noel (Instagram)

En cuanto al stop previo en Roma, donde Leandro Paredes tuvo un reciente paso por el club de la capital italiana antes de arribar a Boca, Camila Galante compartió una foto del encuentro con su amiga Oriana Sabatini, pareja de Paulo Dybala. El jugador cordobés que es parte del plantel de la Loba está en la mira de los rumores debido a su amistad con el mediocampista xeneize.

Las parejas de Paredes y Dybala son íntimas amigas y durante la estadía en Roma estuvieron juntas. “Los amo tanto”, escribió Oriana Sabatini en una de sus historias de Instagram junto a Camila Galante y el jugador de Boca en una de las calles de la Ciudad Eterna.

Camila Galante, Oriana Sabatini y Leandro Paredes en la ciudad de Roma (Instagram)

Este encuentro pre navideño disparó los rumores de una posible transferencia de La Joya a Boca, que tendrá como máximo objetivo en 2026 la Copa Libertadores. Además, Catherine Fulop, madre de Oriana, develó que su hija (está embarazada) se siente sola en Italia. “Oriana es la que está hinchando las pelotas, que se quiere ir de Roma. Porque como se fue Lea (Paredes) y Cami, ellos eran muy unidos, hacían pijamadas, estaban todo el día juntos…”, expresó la actriz venezolana en el programa Otro día perdido, que conduce Mario Pergolini quien luego matizó su comentario: “Hablando en serio, Ori está muy sola allá”.

La posibilidad de que Dybala regrese a la Argentina para vestir la camiseta de Boca cobró fuerza en los últimos días tras la decisión de la Roma de no renovar su contrato, lo que podría facilitar su llegada al club xeneize incluso antes de lo previsto. Según el periodista Francesco Balzani, colaborador de La Gazzetta dello Sport, la falta de contacto reciente entre la dirigencia romana y el entorno del futbolista ha reactivado las gestiones para su retorno, abriendo la puerta a un traspaso sin costo en enero y permitiendo al club italiano ahorrar cerca de 4 millones de euros en salarios.

En el artículo del medio italiano, se detalló que los hermanos de Dybala, Gustavo y Mariano, ya iniciaron conversaciones con la entidad argentina. “Los hermanos de La Joya, Gustavo y Mariano, ya han contactado inicialmente con el club argentino. No en junio, cuando expira el contrato de Dybala, sino en enero. De hecho, la Roma no ha vuelto a contactar con el entorno del delantero. Por lo tanto, la posibilidad de un regreso a Argentina se ha reavivado durante unos días”, publicaron. Esta situación se ve favorecida por la necesidad del entrenador Gasperini de reforzar el ataque, ante posibles salidas de otros jugadores como Evan Ferguson y Tommaso Baldanzi.

Pauo Dybala y Leandro Paredes junto a sus parejas. Los cuatro son íntimos amigos y disfrutan las vacaciones juntos

Desde la dirigencia de Boca, la única voz oficial hasta el momento ha sido la de Marcelo Delgado, actual responsable del Consejo de Fútbol. En diálogo con Radio La Red el 10 de diciembre, Delgado expresó: “Es una mezcla de todo. Ojalá que nosotros podamos hacer el esfuerzo, más allá que si existe la posibilidad, tratar de hacerlo. Lo único que sé es que se le vence el contrato en junio del próximo año, así que después se evaluará y veremos qué sucede”.

El entusiasmo por el posible regreso de Dybala también se refleja en el entorno de otros futbolistas. Daniel Paredes, padre de Leandro, manifestó en Cadena Xeneize que el campeón del mundo con la selección argentina tiene la intención de jugar junto a su amigo en Boca. Según sus palabras: “Paulo tiene el corazoncito de Boca y quiere venir”. Además, relató haber escuchado una conversación en la que Dybala habría confirmado su deseo: “Yo escuché una conversación y Paulo dijo que venía”. Daniel Paredes reforzó la expectativa de una sociedad deportiva renovada entre ambos: “Paulo va a venir, van a jugar juntos”.