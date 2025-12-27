Deportes

Las fotos de los jugadores de Boca Juniors en el casamiento de Kevin Zenón y Sol Amsler: el encuentro con dos ex futbolistas del club

Leandro Paredes, Lautaro Blanco, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Leandro Brey se fotografiaron con Equi Fernández y Cristian Medina en la boda del mediocampista

Equi Fernández, Miguel Merentiel, Leandro Paredes, Lautaro Blanco, Cristian Medina, el Changuito Zeballos y Leandro Brey en la boda de Kevin Zenón

Kevin Zenón y Sol Amsler celebraron su boda este viernes 26 de diciembre en la ciudad de Santa Fe y tuvieron algunos invitados especiales. Cinco jugadores del plantel actual de Boca Juniors dieron el presente en el gran evento y también se sumaron a ellos otros dos ex futbolistas del club de La Ribera en una foto que se hizo viral.

Leandro Paredes, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Leandro Brey viajaron durante la tarde de viernes en un avión privado y en Santa Fe se unió a ellos el lateral Lautaro Blanco. En el evento se sumaron a la foto xeneize dos mediocampistas surgidos de la cantera de La Ribera: Equi Fernández, actualmente parte del Bayer Leverkusen de Alemania, y Cristian Medina, de última temporada en Estudiantes de La Plata.

El look de Camila Galante y Leandro Paredes para la boda

El ex futbolista de la Roma, actual capitán del equipo, viajó en compañía de su pareja, Camila Galante. Fue precisamente ella quien también mostró el look que lucieron ambos en una de las fotos que se difundieron de la celebración. Otra de las imágenes que se pudo ver del festejo fue por intermedio de las redes sociales del lateral, quien mostró su alegría por poder acompañar a la pareja: “Felicitaciones amigos”, escribió Blanco en una Storie que tuvo como eje central la postal con los novios en compañía de su pareja Yami Barrios.

Zenón, de 24 años, desembarcó a Boca Juniors en enero del 2024 cuando el club de La Ribera desembolsó alrededor de tres millones y medio de dólares para comprar su ficha en Unión de Santa Fe. En esos primeros pasos con la camiseta Xeneize compartió plantel con Equi Fernández (vendido a Arabia Saudita en agosto del año pasado) y Cristian Medina (se marchó al Pincha hace un año). Kevin, nacido en Corrientes, surgió de Unión de Santa Fe en 2020 y se convirtió lentamente en una de las piezas claves del Tatengue hasta su transferencia. Su buen nivel en Boca le valió el llamado a la selección argentina Sub 23 que participó de los Juegos Olímpicos de París 2024 y quedó eliminada en octavos de final tras un polémico partido con Francia.

El posteo de Lautaro Blanco con Kevin Zenón, Sol Amsler y Yami Barrios

La celebración del casamiento entre Kevin Zenón y su pareja Sol Amsler reunió a varias figuras del plantel de Boca Juniors en Santa Fe, justo cuando el equipo se encuentra en receso por el final de la temporada. El evento, que marca el aniversario del compromiso de la pareja —sellado un año atrás en las playas de México—, tuvo como escenario la ciudad a orillas del Río Paraná donde Zenón y Amsler comenzaron su relación, y se realizó durante los días libres de los futbolistas, quienes cuentan con licencia desde el 9 de diciembre tras la derrota frente a Racing.

En una clara muestra de los lazos que se han fortalecido entre los miembros del equipo, Paredes, Merentiel, Zeballos y Brey, acompañados de sus respectivas parejas, viajaron en un vuelo privado hasta Santa Fe para sumarse a la fiesta. La presencia de los jugadores fue documentada en redes sociales, donde sobresalió la publicación de Galante, esposa de Paredes, que subió imágenes del grupo en pleno trayecto hacia la ciudad. Los invitados aterrizaron en el aeropuerto de Sauce Viejo.

Las redes sociales también recogieron escenas de las últimas vacaciones de Zenón y Amsler como solteros. Ambos compartieron imágenes en las que se reflejaban tanto las playas paradisíacas visitadas como los momentos vividos en hoteles de lujo, incluyendo desayunos flotantes en la piscina. Este despliegue digital no solo mostró el costado íntimo de la pareja, sino que antecedió a una velada que congregó nuevamente a varios protagonistas de Boca Juniors en una cena privada, donde Zenón, Merentiel y Zeballos junto a sus parejas, más Lucas Blondel y Lautaro Blanco, posaron juntos unas semanas antes del casamiento.

La figura de Leandro Paredes emerge como uno de los principales animadores de la vida interna del club. El mediocampista campeón del mundo instauró un ritual semanal de asado los miércoles, luego de la doble jornada de entrenamiento, reuniendo en su hogar a gran parte del plantel profesional. En este marco, Paredes asume el rol de anfitrión y asador, fortaleciendo los vínculos grupales con una tradición tomada de la convivencia en la selección argentina y adaptada ahora al entorno del club. Uno de los gestos más reconocidos del jugador, que llegó a Boca en 2024, ha sido su intento por recuperar el mejor nivel de Zenón, como evidenció al compartir una imagen de ambos y dedicarle unas palabras en una publicación reciente.

La agenda institucional señala que el plantel de Boca Juniors mantendrá el receso hasta el final de 2025 y el inicio de 2026, con el retorno formal a los entrenamientos programado para el próximo viernes 2 de enero. En esa jornada comenzarán los exámenes médicos y la puesta en marcha de la pretemporada, todavía a la espera de la confirmación del cuerpo técnico que comandará el próximo ciclo.

La foto del viaje en avión privado de los futbolistas de Boca

Las fotos de los jugadores de Boca Juniors en el casamiento de Kevin Zeón y Sol Amsler: el encuentro con dos ex futbolistas del club

Volodimir Zelensky afirmó que el ataque masivo de anoche contra Kiev demuestra que Rusia "no quiere terminar la guerra"

