Boca Juniors recibirá a Racing por un lugar en la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos. Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
A qué hora jugarán Boca-Racing:
El duelo se pondrá en marcha a las 19 y contará con el arbitraje de Darío Herrera. La transmisión de TV estará a cargo de TNT Sports y Disney+.
Bienvenidos al minuto a minuto de las semifinales del Torneo Clausura que protagonizarán Boca Juniors y Racing Club.