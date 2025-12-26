Leandro Paredes viajó en avión privado a Santa Fe junto a otros jugadores de Boca Juniors para asistir al casamiento de un compañero

Cuatro futbolistas de Boca Juniors, Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos y Leandro Brey, partieron este viernes en un vuelo privado rumbo a Santa Fe para asistir al casamiento de Kevin Zenón y su novia Sol Amsler. El mediocampista xeneize y su pareja eligieron celebrar la boda junto al Río Paraná, en la ciudad donde se conocieron cuando Zenón aún jugaba en Unión.

La elección de la fecha responde al aniversario del compromiso, que tuvo lugar hace un año en las playas de México, cuando Zenón regaló el anillo de compromiso a Amsler y ambos acordaron avanzar hacia el casamiento. La instancia social coincide con el receso del plantel, licenciado desde el 9 de diciembre tras la derrota frente a Racing. Actualmente, la mayoría de los jugadores ya retornaron de sus vacaciones, restando una semana para el inicio de la pretemporada.

El posteo de Camila Galante, dentro del avión privado en el que viajaron a Santa Fe

Zenón y Amsler habían mostrado a través de sus redes sociales parte de lo que fueron sus últimas vacaciones como solteros, que incluyeron playas paradisíacas y las comodidades dentro del complejo hotelero, como desayunos flotantes. Fue Camila Galante, esposa de Paredes, la que publicó en sus historias de Instagram el viaje que hicieron los compañeros de Zenón y sus parejas rumbo a Santa Fe. Además, el sitio Humanews grabó un video en el momento posterior al aterrizaje en el aeropuerto de Sauce Viejo.

En uno de los posteos públicos que realizó Paredes en el último tiempo, le dedicó atención especial a Kevin Zenón: compartió una imagen de ambos en una clara señal de intentar recuperar a un talentoso futbolista que supo ser importante en el equipo cuando llegó en 2024, pero fue perdiendo consideración con el correr del tiempo.

Desde el arribo de Leandro Paredes a la institución, se forjaron algunos lazos entre los elementos del plantel profesional. Por caso, Zenón, Merentiel y el Changuito Zeballos (junto a sus respectivas parejas) posaron en una cena íntima hace algunas semanas, a la que también asistieron Lucas Blondel y Lautaro Blanco.

Kevin Zenón y Sol Amsler tendrán su boda hoy en Santa Fe

Uno de los gestos más significativos del campeón del mundo fue instaurar la costumbre de realizar un asado semanal con el plantel. Esta iniciativa, inspirada en el espíritu de camaradería que caracteriza a la selección nacional, se consolidó como un ritual que va más allá de la simple reunión gastronómica. Los miércoles, tras la doble jornada de entrenamiento, los jugadores se congregan en la casa del propio Paredes, quien no solo actúa como anfitrión, sino que también asume el rol de asador, preparando los cortes de carne para sus compañeros.

La agenda de Boca indica que, tras este fin de semana, el plantel tendrá libre los días restantes de 2025 y el primero de 2026. El regreso formal a los entrenamientos está previsto para el viernes 2 de enero, fecha en la que se realizarán exámenes médicos y se pondrá en marcha la preparación bajo la conducción de un cuerpo técnico aún no confirmado.