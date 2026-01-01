Las 5 predicciones de la F1 para la temporada 2026: el posible campeón y el piloto de Alpine que ganará una carrera

La temporada arrancará en marzo próximo con el GP de Australia

La Fórmula 1 calienta motores para el inicio de un calendario que promete ser apasionante y con muchos cambios reglamentarios. Las escuderías comenzarán a mostrar sus próximos monoplazas desde el 15 de enero en adelante y las pruebas de pretemporada de febrero en Bahréin darán un pantallazo con vistas al 8 de marzo, cuando se correrá el primer Gran Premio de la temporada en Australia.

En la previa a todos estos preparativos, el sitio oficial de la Máxima publicó una nota escrita por el corresponsal y presentador de la categoría, Lawrence Barretto, con sus cinco predicciones en torno a lo que sucederá en este 2026, algo habitual debido a que ya lo ha hecho en años anteriores.

Una de las más resonantes se enfoca en la afirmación de que la F1 tendrá un campeón nuevo por segundo año consecutivo, luego de que Lando Norris se quedara con el título por primera vez. Los argumentos de Barretto para asegurarlo puntualizan en los variados cambios en las regulaciones de este 2026: “Es inevitable que el orden jerárquico sea diferente al de 2025″.

Esto deja afuera de competencia a Norris, como así también a Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin). Sin ellos en la lista, los candidatos a ser campeones desde la óptica del analista son George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren).

George Russell ganó los GP de Canadá y Singapur en 2025 (Crédito: AP/Vincent Thian)

El periodista remarca que Russell podría hacer pesar sus siete años de experiencia en la Fórmula 1 a bordo de un monoposto que podría tener uno de los mejores motores, según indican ciertos rumores. Por otro lado, Leclerc se adaptó a un “difícil coche” en Ferrari cosechando siete podios frente a ninguno de Hamilton (ganó la Sprint de China), mientras que Piastri podría tomarse revancha si McLaren sostiene el nivel que lo llevó a levantar el trofeo en pilotos y constructores.

En este sentido, otro de los pronósticos apunta a Mercedes como el futuro campeón entre las escuderías. Las modificaciones sobre chasis, unidades de potencia y la llegada del combustible sostenible abren un nuevo abanico de opciones y, luego de ser segundas en 2025, por detrás de McLaren, Lawrence Barretto apuesta a que las Flechas Plateadas tendrán un sólido tándem entre Russell y Andrea Kimi Antonelli.

La tercera predicción indica que “Williams conseguirá su primera victoria en más de una década” después de la conseguida en el Gran Premio de España de 2012. “Tiene una de las alineaciones más fuertes de la parrilla. Tanto (Alex) Albon como (Carlos) Sainz aún no han alcanzado su máximo potencial y creo que solo van a mejorar a medida que el equipo se fortalece desde cero”, sentenció con respecto al quinto mejor team de la temporada pasada.

Pierre Gasly sumó todos los puntos de Alpine en 2025 (Crédito: Reuters/Jakub Porzycki)

La cuarta manifiesta que “al menos” 10 pilotos ganarán un Gran Premio, después de que la categoría reina del automovilismo viene de registrar cuatro ganadores en 2025 (Verstappen, Piastri, Norris y Russell). El cuarteto está en la lista de posibles ganadores para Barretto, a la que se suman Antonelli, Hamilton, Leclerc, Alonso y una victoria de Pierre Gasly (Alpine) o de Isack Hadjar (Red Bull) para completar la decena.

Vale destacar que Gasly viene de sumar los 22 puntos recolectados por Alpine en 2025 a bordo de un débil monoplaza, que no tuvo mejoras en la última parte de la temporada y lo padecieron el francés y su compañero Franco Colapinto.

Por último, el periodista concluyó sus pronósticos con que más de cinco pilotos cambiarán de equipo para 2027. “El futuro de Verstappen probablemente vuelva a ser tema de conversación”, remarcó sobre el neerlandés, que tiene contrato hasta finales de 2028 con Red Bull, pero un posible mal funcionamiento de la nueva unidad de potencia Ford podría adelantar su partida. Y Mercedes nunca ocultó su interés en el tetracampeón mundial.

Max Verstappen perdió el título a manos de Norris en la última fecha (Crédito: Reuters/Jeenah Moon)

“Algunos pilotos pueden finalmente quedarse sin paciencia con las promesas de sus equipos actuales y verse atraídos por las oportunidades más verdes de un equipo rival, mientras que otros simplemente entrarán en una pelea para tratar de conseguir un asiento en un equipo que ha ascendido en la clasificación. Con todo eso en mente, espero que más de cinco pilotos cambien de equipo en 2027, incluidos al menos dos pilotos ganadores de carreras”, finalizó.

Cabe mencionar que Lawrence Barretto posee aciertos y errores en diferentes crónicas de otros años. Por ejemplo, ungió a Lando Norris como el campeón de 2025, pero eligió a Ferrari como campeón de constructores, siendo que Il Cavallino Rampante terminó cuarto con 398 puntos, muy lejos del campeón McLaren (833) y los escoltas Mercedes (469) y Red Bull (451). Incluso, postuló que dos de los novatos de la última temporada se iban a subir al podio, y efectivamente sucedió con Antonelli por triplicado y Hadjar.

Ya en 2024, candidateó a Norris como parte del podio en el título de pilotos (fue escolta del campeón Max Verstappen), escribió que Lewis Hamilton cortaría una racha de tres años sin ganar (obtuvo el primer lugar en Silverstone y Spa-Francorchamps) y subrayó que Aston Martin lograría una victoria en un Gran Premio y Williams cosecharía un podio, dos cosas que no ocurrieron.