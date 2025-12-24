El veredicto de la FIA que abrió una “carrera armamentística” en la F1: la inesperada ventaja que podría tener el Alpine de Colapinto

Nov 22, 2025; Las Vegas, NV, USA; Alpine driver Franco Colapinto (43) drives during the Las Vegas Grand Prix at the Las Vegas Strip Circuit. Mandatory Credit: Lucas Peltier-Imagn Images

El desarrollo del nuevo motor de Mercedes y Red Bull Powertrains para la temporada 2026 de la Fórmula 1 desató una ola de inquietudes entre las escuderías y amenaza con desencadenar un conflicto reglamentario antes de que siquiera ruede el primer monoplaza. El foco técnico de la discordia radica en la variación de la relación de compresión en los motores durante el funcionamiento en caliente, un mecanismo que, según denunciaron equipos rivales, podría vulnerar los límites del reglamento. Esta situación colocó bajo presión a la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se encontró obligada a definir si la innovación constituía una ventaja indebida o sentaba un precedente de flexibilidad normativa en una era caracterizada por la búsqueda de cualquier margen técnico.

El portal especializado Motorsport en su versión para Italia aseguró que el ente rector admitió que las cámaras de combustión de esos motores “son legales si, durante las pruebas realizadas a temperatura ambiente, se mide una relación de compresión de 16:1. No importa si, al calentarse, el valor resultante es mayor“.

Esto sucede porque, según informó The Race, el funcionamiento a altas temperaturas podría llegar a 18:1. La fuente citada explicó que la ventaja a considerar en esa variación es que “los motores utilizan piezas complejas que se expanden deliberadamente cuando el motor está caliente. Esto ayuda a aumentar la relación de compresión (y, por lo tanto, ofrece un rendimiento adicional y una mejor eficiencia del combustible) cuando el motor funciona sin problemas en la pista. Los beneficios potenciales de esto podrían hacer una gran diferencia al comienzo del ciclo de reglas”.

En este sentido, Motorsport indicó que la FIA puso como ejemplo el DRS, el alerón trasero móvil. “Es el mismo concepto que el de las alas flexibles: no se mueven bajo cargas de prueba estáticas, sino que se deforman literalmente al aumentar la carga aerodinámica”, firmó Franco Nugnes en la nota periodística.

Lando Norris es el vigente campeón de la Máxima y utilizará los motores de Mercedes en McLaren (Crédito: Reuters/Amr Alfiky)

Vale destacar que la casa madre no brindó los nombres de los equipos que permanecen bajo la lupa, aunque todas las especulaciones están centralizadas en Mercedes y Red Bull. En el análisis de Nugnes, ambos teams podrían obtener una ganancia de potencia de unos “diez caballos” y, de esta forma, ganar algunas décimas de velocidad en un deporte en el que cada ventaja cuenta.

Las acusaciones no son menores porque las Flechas Plateadas suministrarán motores a sus propios monoplazas y también lo harán con McLaren, Williams y Alpine en 2026, mientras que la escudería de Max Verstappen se los facilitará a Racing Bulls. Y el debate escaló en los últimos días por una solicitud formal de Honda, Ferrari y Audi a la FIA, pidiendo una aclaración sobre la legalidad de la petición técnica de Mercedes.

La disparidad habilitará a los fabricantes rezagados para acceder a las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora (ADUO) con el objetivo de que puedan compensar la pérdida de rendimiento con desarrollos adicionales.

La preocupación se centra en el artículo 1.5 del Reglamento Técnico, que establece que los coches deben ajustarse a la normativa en todo momento durante un evento, y no únicamente tras el chequeo en frío. Alpine, que tiene como representantes al argentino Franco Colapinto y al francés Pierre Gasly, abandonó su unidad de potencia de Renault para adquirir los Mercedes, y se arriesgó a recibir un duro golpe si la marca alemana tenía un freno en el desarrollo de las piezas del monoplaza. Más aún considerando que los rumores indican hace meses que la marca alemana es la que lidera en la creación de la nueva era de motores de la Fórmula 1.

Alpine dejó los motores Renault y pasará a tener los de Mercedes a partir de 2026

La resolución final de la FIA se basa en que siempre estuvo al tanto de las actividades de Mercedes y nunca le puso impedimentos para continuar con la elaboración del nuevo monoplaza. Estas semanas determinarán si algún equipo se meterá en la “carrera armamentística”, como la definió Motorsport, para intentar replicar los motores en pugna o si esperarán a la primera revisión de ADUO en el Gran Premio de Miami (sexto evento de la temporada) para acceder al presupuesto adicional otorgado por el organismo. Tampoco se descarta que las escuderías afectadas presenten una queja en cada GP para validar si Mercedes y Red Bull cumplen con la normativa. Lo cierto es que Honda, Ferrari y Audi podrían ser los más afectados: “Los entendidos afirman que no podrán intervenir en la cámara de combustión antes de 2027, dado el tiempo que lleva realizar cambios en los motores de 6 cilindros”.

La reducción de 18:1 a 16:1 como límite máximo para 2026 abre una “zona gris” y el escándalo se destapó en medio de un pase incesante de ingenieros entre escuderías de la F1. Destaca la salida de alrededor de sesenta técnicos de la planta de Brixworth (núcleo de desarrollo motor de Mercedes) a Milton Keynes para sumarse a Red Bull Powertrains, además de movimientos esporádicos hacia Honda, Audi y Ferrari. Este fenómeno generó especulaciones sobre posibles fugas de información.

En este contexto, Alpine —que contrató a Mercedes como proveedor tras dejar de fabricar su propia unidad de potencia— se vio envuelta en un conflicto de manera indirecta, y la resolución de la FIA le abre la posibilidad a tener un mejor rendimiento que otros equipos con diferentes motores. Las jornadas de pretemporada en Bahréin serán cruciales para ver si sale a la luz alguna sorpresa técnica capaz de desequilibrar la próxima generación de la Máxima.