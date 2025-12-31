Todo lo que hay que saber del Rally Dakar 2026: 20 argentinos, más duro que nunca y una lucha sin cuartel

El Rally Dakar 2026 promete ser el más duro de las siete ediciones corridas en Arabia Saudita (MOTOR-RALLY-DAKAR)

(Enviado especial a Arabia Saudita) La edición 48ª del Rally Dakar, que se disputará en Arabia Saudita del 3 al 17 de enero de 2026, se presenta como uno de los desafíos más formidables de la competición en territorio asiático, gracias a un recorrido que supera los 4.900 kilómetros cronometrados y la inédita inclusión de dos etapas maratón, esas en las que los competidores no tienen asistencia de sus equipos. Como de costumbre, Argentina dirá presente con 20 participantes.

La ausencia de la etapa de 48 horas y del famoso Empty Quarter (el segundo desierto más grande del mundo) no disuadió a los competidores; por el contrario, el evento registró un incremento en el número de participantes, lo que ratifica la vigencia de la carrera más grande del mundo como primer reto de la temporada del Campeonato Mundial de Rally Raid.

El recorrido de la 48° edición 2026 abrirá el 3 de enero con el prólogo en la ciudad portuaria de Yanbu, para regresar a la misma región el 13, tras recorrer un total de 7.994 kilómetros para coches y 7.906 para motos, de los cuales 4.480 y 4.748 serán cronometrados, respectivamente. Solo en cuatro de las jornadas las rutas de coches y motos serán distintas, hecho poco frecuente.

Entre los puntos de mayor exigencia, la primera etapa maratón se disputará el miércoles 7 de enero en Alula, con 451 kilómetros cronometrados (526 en total) para coches y 417 (492 en total) para motos; la segunda etapa maratón llegará entre Wadi Ad-Dawasir y Bisha los días 13 y 14, donde los vehículos deberán afrontar recorridos superiores a 410 kilómetros de especial en jornadas consecutivas.

Carlos Sainz quiere hacer historia: ganar su quinto Rally Dakar y darle el primer triunfo a Ford en la clasificación general absoluta (DEPORTES RED BULL)

La segunda semana de carrera concentrará las etapas más largas: tras el día de descanso, previsto para el 10 de enero en Riad, los equipos deberán completar el domingo 11 hasta 462 kilómetros cronometrados hacia Wadi Ad-Dawasir, sumando un total de 876 kilómetros en la etapa siete, y el lunes siguiente, 481 kilómetros adicionales en la misma región.

Pese a los 14.000 kilómetros de distancia, la legión argentina vuelve a decir presente, con un total de 20 representantes en diferentes categorías en la edición 2026. En motos, Luciano Benavides correrá con el equipo oficial KTM en la principal divisional de las dos ruedas, el RallyGP, mientras que Leonardo Cola y Santiago Rostan competirán en Rally2.

En la categoría T1 de los autos, la que define la clasificación general absoluta, la lucha promete ser sin cuartel con tres equipos oficiales. Toyota tiene a su campeón defensor, el local Yazeed Al Rajhi, el sudafricano Giniel de Villiers y el estadounidense Seth Quintero, entre otros. Dacia, por su parte, tiene un dream team con el qatarí Nasser Al Attiyah (ganó 5 Rally Dakar), los franceses Sébastien Loeb (9 veces campeón mundial de rally), y Stéphane Peterhansel (el más vencedor en esta carrera), el flamante campeón mundial de Rally Raid, el brasileño Lucas Moraes; y la odontóloga española Cristina Gutiérrez. En tanto que Ford buscará su primer triunfo en la clasificación general y para conseguirlo cuenta con los españoles Carlos Sainz (bicampeón mundial de rally y cuatro veces ganador del Rally Dakar) y Nani Roma (vencedor en motos y autos) y el sueco Mattias Ekström, entre sus valuartes.

En autos, en la divisional principal, lamentablemente, no puede estar presente Juan Cruz Yacopini, debido a su accidente durante sus vacaciones. El mendocino iba a integrar el equipo oficial Toyota Gazoo Racing South Africa con un Hilux. El cuyano, flamante campeón mundial de Bajas, era candidato a luchar por los puestos de punta.

Valentina Pertegarini y Nicolás Cavigliasso buscarán otra victoria en la Challenger (Shakedown Team)

En la categoría Challenger participan Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, recientes campeones mundiales, además de Augusto Sanz (navegante de Puck Klaasen), el binomio David Zille-Sebastián Cesana y Fernando Acosta (navegante de Oscar Ral). Un hecho destacado será el debut de Kevin Benavides en cuatro ruedas, acompañado por Lisandro Sisterna, y el estreno en la división de Pablo Copetti junto al brasileño Ennio Bozano. Y Bruno Jacomy acompañará al chileno Lucas del Río.

El contingente se completa con protagonistas en Side by Side, como Manuel Andújar, navegado por Andrés Frini, así como Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi en el equipo oficial Can-Am, y el debut de Andrés Frini como navegante.

Las categorías especiales tendrán a Gastón Mattarucco, navegante de Javier Vélez (Colombia) en Dakar Classic, y a Benjamín Pascual, defensor de su título en Mission 1000 a bordo de una moto eléctrica.

Luciano Benavides peleará por el triunfo en motos (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El Rally Dakar constituye la apertura del campeonato mundial de la especialidad y en 2026 regresará a la Argentina con el Desafío Ruta 40 del 24 al 29 de mayo.

Será la séptima vez que el evento se desarrolle en Arabia Saudita, donde llegó en 2020 luego de estar una década en Sudamérica con sedes en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Perú. Antes de la cancelación en 2008 por amenazas terroristas de Al-Qaeda, la competencia siempre se disputó en Europa y África.

Hace 48 años Thierry Sabine se perdió en una carrera de motos en África. Las dos noches que pasó en medio de la nada lo marcaron de tal forma que quiso que otros competidores vivieran una aventura similar. Así creó el mítico Rally París-Dakar, cuya primera edición se largó en la capital francesa a fines de 1978 y se extendió hasta enero de 1979. Sin el drama de aquellas primeras veces, pero con el riesgo de siempre, este sábado comenzará otra vez la carrera más dura del mundo.

Recorrido del Rally Dakar 2026