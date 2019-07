El 14 de enero de 1986 fue a recoger a los corredores que habían abandonado. Pero no pudo completar dicho cometido ya que su aeronave se estrelló contra una duna en la zona de Gourma-Rharous, en Mali. Hay algunas hipótesis sobre las causas del choque, pero ninguna fue comprobada. Mali, uno de los países por donde pasó la carrera, había estado en guerra con Burkina Faso hasta el 30 de diciembre de 1985. Están los que afirman que podría haber recibido un ataque de los militares locales. En sintonía con un eventual atentado se sumó la idea de que le pusieron en el helicóptero una serpiente, pero en la requisa no se encontró ninguna prueba de ello. Otros aseguran que existían restricciones para volar en la zona y es posible que el piloto haya optado por una trayectoria muy baja para eludir los radares. Entonces uno de los patines del helicóptero se habría enganchado con un árbol. En el impacto fallecieron tanto Sabine como las otras cuatro personas que viajaban con él, su socio, el cantante Daniel Balavoine, quien no habría sido bien visto por los militares de Mali por algunas declaraciones en su contra (refuerza la teoría del atentado); el piloto del helicóptero François-Xavier Bagnoud, y los periodistas Nathalie Odent y Jean-Paul Lefur.