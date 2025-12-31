El video de Julián Álvarez armando la cuna para su bebé que hizo furor: “Misión imposible”

Su pareja, Emilia Ferrero, capturó a la Araña en una situación muy particular

Desde mitad de 2025, Julián Álvarez ya sabe que su vida dará un vuelco de 180 grados en los próximos meses porque espera la llegada de su primer hijo. Y la Araña encamina los detalles para el nacimiento del bebé, como lo mostró su pareja Emilia Ferrero a través de un tierno video en sus redes sociales personales.

La mujer subió una publicación en formato de historia (se elimina a las 24 horas) en su perfil de Instagram, seguido por 630.000 usuarios, que lo muestra al atacante junto a una persona más en pleno ensamble de la cuna y con complicaciones para finalizar la tarea. No fue casualidad que Ferrero eligiera acompañar la situación con la música de Misión Imposible y lo acompañó con un emoticón de una carita riéndose.

Álvarez confirmó la paternidad el 22 de junio pasado, en medio de su participación en el Mundial de Clubes con Atlético de Madrid. Un cronista de TyC Sports lo interrogó por esta situación y el delantero se mostró sorprendido frente a los micrófonos: “Yo no dije nada… Si lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero todavía no habíamos anunciado nada. No sé cómo salió por ahí… Estamos muy contentos”.

Julián Álvarez confirmó que serán padres junto a su pareja Emilia Ferrero

Emilia Ferrero realizó un posteo ese día en redes sociales con imágenes de ella, Julián y su mascota. “Foto oficial del nuevo equipo titular. Papá, mamá, Tarzán… y el próximo fichaje en camino. ¡Estamos muy felices! Te esperamos con todo el amor del mundo”, escribió la futura madre.

Los novios iniciaron su historia de amor en Calchín, la ciudad natal del ex hombre de River Plate. De hecho, la figura del Colchonero explicó cómo se conocieron en un documental realizado en su época como futbolista del Manchester City: “Nos conocemos desde que teníamos, creo, 9 ó 10 años. Yo soy de Calchín, el pueblo. Su padre era de ahí y su abuelo era de ahí. Y ella iba siempre a visitar al abuelo y ahí nos conocimos”.

“Teníamos el mismo grupo de amigos para compartir diferentes cosas. Ahí empezamos. Hablábamos. Después pasó el tiempo. Me fui a Buenos Aires. Capaz cuando volvía a Córdoba nos veíamos cada tanto, por el grupo de amigos. Desde 2022 que estamos juntos”, contó el campeón del mundo con la selección argentina.

Julián Álvarez dio detalles de su noviazgo con Emilia Ferrero: cómo se conocieron y una de las cosas que más le gustan de ella

El documental llamado ‘Julián Álvarez: Standing Alone’, emitido en 2024 y producido por City Studios, profundizó en algunos aspectos de la relación y el jugador comentó una de las actividades que más disfruta con Emilia: “Gracias a Dios le gusta ver fútbol; pasamos mucho tiempo en el sillón viendo fútbol. Es más, a veces me olvido y me dice ‘está jugando tal equipo’ y lo pone ella porque yo estoy en otra”.

A ella le inculcó la pasión por el deporte su padre, Elvio, y uno de sus cinco hermanos. En el plano académico, se recibió de profesora de educación física y, actualmente, cursa un máster en entrenamiento y nutrición online en la Universidad Alfonso X El Sabio. También es fanática del hockey, deporte que practica desde los ocho años, le gusta el pádel y cada vez está más sumergida en el mundo del modelaje.

Mientras tanto, Julián Álvarez aprovecha estos días para descansar en el cierre del año, y lo hace bajo el calor de la familia, luego de que disputó su último partido el domingo 21 de diciembre en la victoria 3-0 sobre Girona por la Liga de España. El Rojiblanco volverá a saltar a la cancha el domingo 4 de enero ante Real Sociedad en San Sebastián y el jueves 8 se medirá con el Real Madrid en el derbi por las semifinales de la Supercopa de España.