Deportes

El golpe de calor que sufrió el ganador de la carrera San Silvestre tras cruzar la meta: “Venía un poco mareado”

Laureano Rosa se desvaneció luego de la competencia realizada en la Ciudad de Buenos Aires y debió ser asistido. Participaron más de dos mil runners

Guardar
Laureano Rosas cruzó la meta y se desvaneció. Fue atendido por los médicos y se estabilizó tras la competencia que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires

En medio de la ola de calor que azota a varios puntos de la Argentina en el tramo final del 2025, este miércoles 31 de diciembre se disputó la 25° edición de la carrera San Silvestre de Buenos Aires, que recorrió el casco histórico del centro porteño. Con temperaturas máximas que alcanzaron los 39° de sensación térmica, el ganador de la competencia se desvaneció al cruzar la meta.

En medio de la cobertura de los medios nacionales en la tradicional carrera de fin de año, las cámaras de televisión captaron el momento en el que el corredor Laureano Rosa, quien finalizó en el primer puesto, cayó al suelo una vez que atravesó los 8 kilómetros poco más de 24 minutos. El hombre tambaleó y terminó de espaldas en el asfalto mientras el personal médico se acercaba a auxiliarlo.

“Ya estoy recuperado, fue un golpe de calor. Hace mucho calor, salí a un ritmo fuerte y arriba se siente el calor. El recorrido fue hermoso, me sentí cómodo, la gente siempre alienta y me sentí bien. Venía un poco mareado en los últimos metros, apreté al final y cuando frené de golpe, se me vino todo el calor encima”, dijo el campeón argentino de los 10K en declaraciones que recogió el canal C5N.

El ganador de la carrera
El ganador de la carrera San Silvestre 2025 se desvaneció al cruzar la meta luego de sufrir un golpe de calor (captura de video)

La tradicional carrera de San Silvestre, que llenó de rock y deporte el centro de la Ciudad de Buenos Aires, vivió una jornada particular, ya que Juan Sebastián Juanse Gutiérrez musicalizó la previa de la largada, que tuvo lugar en las icónicas avenidas Corrientes y 9 de Julio. De hecho, el evento se llamó “San Silvestre Paranoica” por la presencia del guitarrista y vocalista de la mítica banda argentina Ratones Paranoicos. A metros de altura, el músico interpretó varios clásicos como Vicio y Cowboy.

En total, participaron dos mil runners en la competencia que tuvo como punto de largada el mítico Obelisco. “Ahora vamos a hacer la largada todos juntos”, determinó Juanse cuando el reloj marcó las 8 de la mañana, el horario de salida para todos los corredores. En ese momento, el músico tocó “Para Siempre”, mientras los atletas salieron de la largada y cantaban uno de los clásicos del rock nacional. Tampoco faltó el color entre los participantes, ya que varios optaron por disfrazarse o usar pelucas de colores, entre otras ideas.

El recorrido inició a metros del Obelisco y abarcó la Avenida de Mayo, Avenida Presidente Roque Sáenz Peña hasta Plaza de Mayo y Casa Rosada, Avenida Julio Roca, Avenida Belgrano hasta 9 de Julio. Luego, el tramo continuó por Avenida Independencia hasta Avenida Paseo Colón y su continuación Avenida Leandro N. Alem, para finalmente retomar la Avenida Corrientes hacia el punto de partida. Además, en los puntos de hidratación distintas dotaciones de bomberos se encargaron de refrescar a los participantes, en una jornada signada por la alerta naranja por temperaturas extremas de calor.

Juanse, líder de los Ratones
Juanse, líder de los Ratones Paranoicos, aportó rock a la calurosa jornada en el centro de la Ciudad de Buenos Aires durante la carrera San Silvestre

A las 8.25 llegaron los tres primeros ganadores, en un duelo cabeza a cabeza por cruzar la meta. Para ellos, la carrera duró poco más de 25 minutos. Dos minutos después, llegó la primera runner.

El 17 de diciembre pasado se presentó la San Silvestre Buenos Aires, en un bar de Palermo, donde Juanse realizó un show íntimo. Y también donde los organizadores entregaron una plaqueta a los atletas Mónica Cervera y Jorge Mérida, ganadores en la primera edición de 2010, en homenaje a su lugar en la historia de la carrera porteña.

La San Silvestre es una carrera urbana que se realiza cada 31 de diciembre en más de 100 ciudades de distintos países. Se trata de un evento popular en el que se conmemora a San Silvestre y que marca el cierre del año.

Temas Relacionados

Carrera San SilvestreMaratónBuenos Aires

Últimas Noticias

Todo lo que hay que saber del Rally Dakar 2026: 20 argentinos, más duro que nunca y una lucha sin cuartel

Este sábado comienza la carrera más extrema del mundo en Arabia Saudita. Las novedades para la séptima edición en Medio Oriente. Los candidatos

Todo lo que hay que

Causa AFA: las repercusiones en Perugia en medio de las sospechas que envuelven al propietario del club Javier Faroni

El empresario, investigado en las causas vinculadas a la Casa Madre del fútbol argentino, compró la entidad italiana en 2024

Causa AFA: las repercusiones en

La dura sanción de la FIFA al Botafogo tras las infracciones en el fichaje de Thiago Almada

Atlanta United presentó una demanda y el TAS falló. El club carioca emitió un comunicado

La dura sanción de la

Preocupación en Real Madrid por la lesión ligamentaria que mantendrá a Kylian Mbappé afuera de las canchas

El delantero francés no estará disponible para el próximo duelo y podría perderse la Supercopa en enero

Preocupación en Real Madrid por

“Fin de año en casa y en familia”: la emotiva iniciativa de River Plate con un grupo de hinchas en el Monumental

La institución organizó una cena especial para acompañar a socios que atraviesan las fiestas sin compañía cercana, con la participación de referentes históricos y autoridades

“Fin de año en casa
DEPORTES
Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber del Rally Dakar 2026: 20 argentinos, más duro que nunca y una lucha sin cuartel

Causa AFA: las repercusiones en Perugia en medio de las sospechas que envuelven al propietario del club Javier Faroni

La dura sanción de la FIFA al Botafogo tras las infracciones en el fichaje de Thiago Almada

Preocupación en Real Madrid por la lesión ligamentaria que mantendrá a Kylian Mbappé afuera de las canchas

“Fin de año en casa y en familia”: la emotiva iniciativa de River Plate con un grupo de hinchas en el Monumental

TELESHOW
El enigmático video de Wanda

El enigmático video de Wanda Nara tras su crisis con Martín Migueles: “Un corazón que perdona más de lo que debería”

Nicolás Cabré mostró las habilidades de su hija Rufina para la acrobacia acuática desde Carlos Paz

La Tora Villar compartió su transformación física y espiritual durante este año de profundos cambios personales

El abogado de Romina Gaetani contó por qué la actriz no pidió la restricción perimetral para su expareja

Valentina Cervantes mostró el divertido llamado de su hijo Benjamín a Enzo Fernández: “¡Papi!"

INFOBAE AMÉRICA

De Rubens a Dalí: las

De Rubens a Dalí: las obras inéditas de grandes artistas que reaparecieron en 2025

2025, el año en que Bolivia tuvo una fuerte crisis económica y rompió la hegemonía de la izquierda tras 20 años del MAS

La inflación en Paraguay mejoró la meta de 3,5% que se había planteado el gobierno para 2025

Borges, el perro que se quedó ciego y una campaña por él contra la pirotecnia

Un lingote hallado en Suecia revela rutas comerciales con la Península Ibérica durante la Edad del Hierro