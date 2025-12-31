El golpe de calor que sufrió el ganador de la carrera San Silvestre tras cruzar la meta: “Venía un poco mareado”

Laureano Rosas cruzó la meta y se desvaneció. Fue atendido por los médicos y se estabilizó tras la competencia que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires

En medio de la ola de calor que azota a varios puntos de la Argentina en el tramo final del 2025, este miércoles 31 de diciembre se disputó la 25° edición de la carrera San Silvestre de Buenos Aires, que recorrió el casco histórico del centro porteño. Con temperaturas máximas que alcanzaron los 39° de sensación térmica, el ganador de la competencia se desvaneció al cruzar la meta.

En medio de la cobertura de los medios nacionales en la tradicional carrera de fin de año, las cámaras de televisión captaron el momento en el que el corredor Laureano Rosa, quien finalizó en el primer puesto, cayó al suelo una vez que atravesó los 8 kilómetros poco más de 24 minutos. El hombre tambaleó y terminó de espaldas en el asfalto mientras el personal médico se acercaba a auxiliarlo.

“Ya estoy recuperado, fue un golpe de calor. Hace mucho calor, salí a un ritmo fuerte y arriba se siente el calor. El recorrido fue hermoso, me sentí cómodo, la gente siempre alienta y me sentí bien. Venía un poco mareado en los últimos metros, apreté al final y cuando frené de golpe, se me vino todo el calor encima”, dijo el campeón argentino de los 10K en declaraciones que recogió el canal C5N.

El ganador de la carrera San Silvestre 2025 se desvaneció al cruzar la meta luego de sufrir un golpe de calor (captura de video)

La tradicional carrera de San Silvestre, que llenó de rock y deporte el centro de la Ciudad de Buenos Aires, vivió una jornada particular, ya que Juan Sebastián Juanse Gutiérrez musicalizó la previa de la largada, que tuvo lugar en las icónicas avenidas Corrientes y 9 de Julio. De hecho, el evento se llamó “San Silvestre Paranoica” por la presencia del guitarrista y vocalista de la mítica banda argentina Ratones Paranoicos. A metros de altura, el músico interpretó varios clásicos como Vicio y Cowboy.

En total, participaron dos mil runners en la competencia que tuvo como punto de largada el mítico Obelisco. “Ahora vamos a hacer la largada todos juntos”, determinó Juanse cuando el reloj marcó las 8 de la mañana, el horario de salida para todos los corredores. En ese momento, el músico tocó “Para Siempre”, mientras los atletas salieron de la largada y cantaban uno de los clásicos del rock nacional. Tampoco faltó el color entre los participantes, ya que varios optaron por disfrazarse o usar pelucas de colores, entre otras ideas.

El recorrido inició a metros del Obelisco y abarcó la Avenida de Mayo, Avenida Presidente Roque Sáenz Peña hasta Plaza de Mayo y Casa Rosada, Avenida Julio Roca, Avenida Belgrano hasta 9 de Julio. Luego, el tramo continuó por Avenida Independencia hasta Avenida Paseo Colón y su continuación Avenida Leandro N. Alem, para finalmente retomar la Avenida Corrientes hacia el punto de partida. Además, en los puntos de hidratación distintas dotaciones de bomberos se encargaron de refrescar a los participantes, en una jornada signada por la alerta naranja por temperaturas extremas de calor.

Juanse, líder de los Ratones Paranoicos, aportó rock a la calurosa jornada en el centro de la Ciudad de Buenos Aires durante la carrera San Silvestre

A las 8.25 llegaron los tres primeros ganadores, en un duelo cabeza a cabeza por cruzar la meta. Para ellos, la carrera duró poco más de 25 minutos. Dos minutos después, llegó la primera runner.

El 17 de diciembre pasado se presentó la San Silvestre Buenos Aires, en un bar de Palermo, donde Juanse realizó un show íntimo. Y también donde los organizadores entregaron una plaqueta a los atletas Mónica Cervera y Jorge Mérida, ganadores en la primera edición de 2010, en homenaje a su lugar en la historia de la carrera porteña.

La San Silvestre es una carrera urbana que se realiza cada 31 de diciembre en más de 100 ciudades de distintos países. Se trata de un evento popular en el que se conmemora a San Silvestre y que marca el cierre del año.