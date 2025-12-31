Año Nuevo con calor extremo en CABA: cómo estará el tiempo por la noche

El SMN mantiene la alerta naranja en CABA por altas temperaturas (Europa Press)

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) enfrenta este miércoles una de las jornadas más calurosas del año, con una temperatura máxima prevista de 39°C, según el pronóstico oficial actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones climáticas presentan cielo ligeramente nublado y una elevada sensación térmica, con registros de 31°C para esta mañana.

Desde las primeras horas del día, el SMN emitió una nueva advertencia por temperaturas extremas que podrían afectar la salud en la región metropolitana. El informe señala que la humedad se mantiene en 61%, con vientos leves del noroeste a 4 km/h. La visibilidad se extiende hasta los 10 kilómetros, lo que favorece el desplazamiento en el área urbana.

El clima extendido para el AMBA

Hacia la tarde, el pronóstico indica la llegada de chaparrones dispersos y un aumento pronunciado de la temperatura que podría rozar los 39°C. La probabilidad de precipitaciones durante ese periodo oscila entre 10% y 40%, mientras que los vientos del oeste mantendrán velocidades de 13 a 22 km/h. Por la noche, el cielo variará a parcialmente nublado y se espera un leve descenso de la temperatura, con registros cercanos a los 33°C.

En este sentido, el SMN indicó que, como ayer, rige una alerta naranja por temperaturas extremas de calor. Por lo cual se recomienda:

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

En el resto del país, pero bajo la categoría amarilla, también rige un alerta por temperaturas extremas de calor en provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Entre Ríos, donde también se mantiene una alerta naranja al este. Y que afecta a localidades como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Villa Paranacito y Colón.

A su vez, en Misiones, Salta, Jujuy, noreste de Mendoza, sureste de San Juan y oeste de San Luis hay alerta amarilla por tormentas. Mientras que en Santa Cruz e Islas Malvinas hay alerta amarilla por fuertes vientos.

El clima para el 2026

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las elevadas marcas térmicas persistirán en los próximos días. El pronóstico extendido anticipó para el jueves una mínima de 21°C y una máxima de 29°C, con condiciones algo más estables, con un firmamento entre mayor a parcialmente nublado. El viernes y el sábado, las temperaturas oscilarán entre los 19°C y los 28°C, mientras que el domingo se prevé una nueva suba, con máximas cercanas a los 29°C. Y con un cielo que irá desde parcialmente nublado a despejado y con apenas una muy baja probabilidad de precipitaciones para el viernes a la mañana.

El informe del SMN recomienda a la población adoptar medidas de prevención ante las altas temperaturas, como hidratarse adecuadamente, evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En cuanto a alertas, se prevé que habrá fuertes vientos en Santa Cruz, provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y el sur de San Luis.