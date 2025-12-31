Dos mil personas iniciaron el último día del año corriendo la San Silvestre Paranoica en CABA

Juanse musicalizo la última carrera del año, la San Silvestre Buenos Aires

En el último día del 2025, en la Ciudad de Buenos Aires se vivió una jornada a puro deporte y rock. En la zona del Obelisco porteño, en el barrio de Balvanera, se llevó a cabo la 15° edición de la carrera San Silvestre Buenos Aires, que reunió a más de dos mil runners.

Sin embargo, no fue una edición cualquiera, ya que Juan Sebastián “Juanse” Gutiérrez musicalizó la previa de la largada, que tuvo lugar en Corrientes y 9 de Julio. De hecho, el evento se llamó “San Silvestre Paranoica” por la presencia del guitarrista y vocalista de la mítica banda Ratones Paranoicos. A metros de altura, el músico interpretó varios clásicos como Vicio y Cowboy.

Juanse musicalizó la carrera San Silvestre Paranoica

“Ahora vamos a hacer la largada todos juntos”, determinó el artista cuando el reloj marcó las 8 de la mañana, el horario de salida para todos los runners. En ese momento, Juanse tocó “Para Siempre”, mientras los corredores salieron de la largada y cantaban uno de los clásicos del rock nacional. A su vez, tampoco faltó el color entre los participantes, ya que varios optaron por disfrazarse o usar pelucas de colores, entre otras ideas.

El recorrido inició a metros del Obelisco y abarcó la Avenida de Mayo, Avenida Presidente Roque Sáenz Peña hasta Plaza de Mayo y Casa Rosada, Avenida Julio Roca, Avenida Belgrano hasta 9 de Julio. Luego, el tramo continuó por Avenida Independencia hasta Avenida Paseo Colón y su continuación Avenida Leandro N. Alem, para finalmente retomar la Avenida Corrientes hacia el punto de partida. Además, en los puntos de hidratación distintas dotaciones de bomberos se encargaron de refrescar a los participantes, en una jornada signada por la alerta naranja por temperaturas extremas de calor.

A las 8.25 llegaron los tres primeros ganadores, en un duelo cabeza a cabeza por cruzar la meta. Para ellos, la carrera duró poco más de 25 minutos. Dos minutos después, llegó la primera runner.

“Ya los últimos metros me sentía mareado, cuando frenas de golpe se te viene todo el calor encima. Fue la carrera más dura que corrí en mi vida”, determinó en TN Laureano Rosa, ganador de la carrera y quien se desplomó después de cruzar la línea de llegada. Y adelantó que el año próximo volverá a correr la carrera.

Un runner corrió disfrazado como un dinosaurio.

“Fue duro la verdad con el calor y la humedad, pero fue un año maravilloso para mí”, declaró la corredora al canal A24, donde también confirmó que fue su primera participación de la San Silvestre. Y concluyó: “Comencé mi año en una carrera en Uruguay y lo termino acá. Corriendo me encontré a mí y es muy lindo encontrarse a uno mismo”.

Pasadas las 9 de la mañana, el grueso de los runners atravesó la línea de meta, con la transpiración y las sonrisas a flor de piel. Un corredor de 75 años habló en dicho canal y concluyó: “Estoy festejando y despidiendo este año. Entreno dos o tres veces por semana”.

Varios de los miles de corredores que participaron del evento

El 17 de diciembre pasado se presentó la San Silvestre Buenos Aires, en un bar de Palermo, donde Juanse realizó un show íntimo. Y también donde los organizadores entregaron una plaqueta a los atletas Mónica Cervera y Jorge Mérida, ganadores en la primera edición de 2010, en homenaje a su lugar en la historia de la carrera porteña.

La San Silvestre es una carrera urbana que se realiza cada 31 de diciembre en más de 100 ciudades de distintos países. Se trata de un evento popular en el que se conmemora a San Silvestre y que marca el cierre del año.