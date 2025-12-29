La furia de la estrella del ajedrez Magnus Carlsen por dos errores “impactantes”: golpe a la mesa y salto tras una falla

El noruego dio un salto en su silla luego de una equivocación que derivó en una derrota en el Mundial de Ajedrez

Magnus Carlsen volvió a quedar en el centro de escena durante el desarrollo del Campeonato Mundial de Ajedrez en Doha. El gran maestro noruego, que se impuso en la modalidad Rápida, tuvo serios problemas durante la jornada de Blitz. Algunos días después de empujar una cámara luego de una derrota, el N° 1 del mundo cometió dos errores llamativos que generaron que perdiera sendas partidas: le dio un golpe a la mesa tras un movimiento erróneo y fue derrotado luego de que se le cayera una pieza al piso.

El ánimo de Carlsen mutó en la derrota frente al estadounidense Fabiano Caruana, quien capitalizó un error grave del noruego. Según informó el portal de Noruega NRK, la partida, que se perfilaba equilibrada, cambió abruptamente cuando Carlsen cedió su torre ‘gratis’, lo que permitió a su rival obtener la victoria. El Gran Maestro reaccionó dando un salto con su silla y con claros gestos de decepción por la falla. Tras el golpe, el noruego reconoció el traspié y, resignado, dio la mano a su rival en señal de deportividad, antes de retirarse brevemente de escena.

Según indicó el medio mencionado, el analista noruego de ajedrez Torstein Bae no dudó en calificar el fallo como “uno de los mayores errores que hemos visto en nuestro maestro”, mientras Fabiano Caruana añadió: “Fue un error impactante. Que cediera una torre así”.

El noruego mostró su frustración tras un error que le hizo perder una partida en el Mundial de Ajedrez

Esta inestabilidad también se reflejó en otros episodios peculiares. Durante la partida contra Arjun Erigaisi, Carlsen, apremiado por el reloj, perdió literalmente a su dama. Esto sucedió después de que saliera disparada al suelo luego de que se le resbalara de la mano otra pieza tras un intento fallido de moverla. El noruego reaccionó inmediatamente con un golpe a la mesa y, posteriormente, le dio la mano a su rival para otorgarle la victoria. El jugador se fue haciendo gestos enojado.

El árbitro Chris Bird, citado por NRK, comentó que el noruego se disculpó tanto con él como con Erigaisi luego del inusual incidente. El propio Erigaisi declaró sobre ese momento: “Quizás se resbaló y luego cayó la dama. Es un poco de mala suerte para él”.

La dinámica del Campeonato Mundial de Ajedrez Blitz exige máxima concentración y adaptación constante, características que suelen favorecer a Carlsen. No obstante, su propio diagnóstico refleja el desafío que enfrenta este año. El noruego, que suma diecinueve medallas de oro en su carrera tras imponerse en el ajedrez rápido el domingo, reconoce que aún no ha hallado el equilibrio necesario: “La verdad es que la razón subyacente es que no consigo encontrar el ritmo. No consigo mantener la calma en las situaciones más difíciles. Ese suele ser el mayor indicador de si la forma del día es buena o no. No fue lo suficientemente buena. En absoluto”. El formato del campeonato estipula que, tras las 19 partidas, los cuatro mejores jugadores avanzarán a las semifinales y la final, dejando al noruego con la presión de corregir el rumbo en la jornada final para no quedar fuera de la definición.

El noruego golpeó una cámara luego de perder en el Mundial de Ajedrez Rápido

Estos no fueron los únicos episodios de tensión que vivió Magnus Carlsen durante el Campeonato Mundial. Durante la modalidad Rápida, luego de caer frente al ruso Vladislav Artemjev, el noruego mostró su frustración con muecas y terminó empujando una cámara de televisión del medio organizador NRK al abandonar la sala, gesto que generó repercusión y fue documentado por dicho portal: “Tras la derrota, la estrella mundial se mostró visiblemente enfadada y golpeó la cámara al salir”.

Al final de la jornada, el noruego terminó con 9 puntos, a uno de los líderes Caruana, Vachier-Lagrave (Francia) y Arjun Erigaisi (India), todos con 10.

Vale recordar que Magnus Carlsen quedó en el centro de la polémica en varias oportunidades al protagonizar tensos episodios en algunas competencias. A finales de 2024, fue excluido de la novena ronda del Mundial de partidas Rápidas de Nueva York por negarse a cambiar los pantalones jeans que llevaba, incumpliendo el código de vestimenta establecido por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Esto derivó en un histórico cambio en el reglamento. Por su parte, a mediados de 2025, tuvo un ataque de furia en la sexta ronda del Norway Chess al darle un golpe a la mesa luego de perder contra Gukesh Dommaraju.

Mañana, desde las 8 de Buenos Aires, se reanudarán las competencias, que se disputan con ritmo de juego de 3 minutos más un adicional de 2 segundos por movimiento para cada jugador. En el Abierto -previsto a 19 ruedas- se completarán las últimas seis partidas, y en el Femenino -organizado a 15 ruedas- se jugarán las cinco restantes.

Sólo los cuatro mejores clasificados accederán a las series semifinal y final, que se jugarán a continuación de la última rueda. Argentina tiene presencia en la cita mundialista en Qatar con la representación de Faustino Oro, de 12 años, y Candela Francisco, de 19.

Los premios de los Mundiales Blitz serán de 350.000 euros, con 70 mil para el campeón del Abierto, y de 155.000 euros, con 40 mil para la campeona, en el femenino.