El momento de furia de la estrella del ajedrez Magnus Carlsen tras perder una partida en el Mundial de Qatar

El noruego golpeó una cámara luego de perder en el Mundial de Ajedrez Rápido

La segunda jornada del Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Blitz 2025 en Doha, Qatar, estuvo marcada por un tenso episodio protagonizado por Magnus Carlsen, una de las grandes estrellas de la cita. El noruego, N°1 del mundo, tuvo una polémica reacción después de perder contra el ruso Vladislav Artemjev y, luego de expresar visibles gestos de frustración, golpeó una cámara de televisión, algo que generó una gran repercusión en el evento.

La frustración de Carlsen alcanzó su punto máximo tras la derrota contra el ruso Artemjev, al punto de que durante el desarrollo de la partida se lo vio realizando muecas y gestos de disgusto. Una vez consumada la derrota y cuando se estaba retirando del lugar, el noruego empujó la cámara del organizador en directo NRK, medio de comunicación de Noruega. En el artículo sobre el tema que realizó dicho portal, detallaron: “Tras la derrota, la estrella mundial se mostró visiblemente enfadada y golpeó la cámara al salir”.

Según informó el medio local Dagbladet, el propio Magnus Carlsen brindó declaraciones con NRK después de la derrota, aunque no hizo hincapié en el altercado con la cámara. “Simplemente muy mal. Acepté voluntariamente una mala posición. Me ofreció tablas. No las acepté y sacrifiqué calidad en la siguiente jugada. Sigo cansado de ayer, simplemente. Estoy prácticamente descansado, pero tengo el sistema nervioso un poco inestable. Espero que mejore a lo largo del día”, argumentó el Gran Maestro de 35 años.

Magnus Carlsen, el reconocido Gran Maestro de ajedrez noruego que protagonizó un polémico episodio en Qatar (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Torstein Bae, experto en ajedrez, expresidente de la Federación Noruega de Ajedrez y actual comentarista de la cadena NRK, subrayó la gravedad del error que cometió Carlsen, que permitió al ruso obtener una ventaja insalvable: “Es un grave error lo que Magnus cometió con el peón de la izquierda. Es un error que rara vez vemos cometer”. A su vez, dijo que “está hirviendo un poco ahora” después del empujón a la cámara.

Pese al mal inicio en la segunda jornada, en la que Carlsen empató con el francés Maxime Vachier-Lagrave y después cayó frente a Artemjev, el gran maestro noruego se repuso en las partidas siguientes. En el enfrentamiento contra el armenio Shant Sargsyan, logró imponerse con piezas blancas, mientras que en la última partida del sábado tuvo una sólida actuación frente al estadounidense Ray Robson, quien tuvo serios problemas de tiempo y debió rendirse.

“Me alegra haber logrado jugar un par de partidas seguidas a un nivel aceptable. Tras dos partidas terribles al principio, al menos me he recuperado. Siete de nueve es una buena puntuación. Así que voy por buen camino para mañana”, explicó con NRK. Las últimas partidas le permitieron a Carlsen sumar dos triunfos consecutivos y alcanzar los siete puntos, manteniéndose entre los aspirantes al primer lugar de cara a la jornada final.

Vale recordar que Magnus Carlsen quedó en el centro de la polémica en varias oportunidades al protagonizar tensos episodios en algunas competencias. A finales de 2024, fue excluido de la novena ronda del Mundial de partidas Rápidas de Nueva York por negarse a cambiar los pantalones jeans que llevaba, incumpliendo el código de vestimenta establecido por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Esto derivó en un histórico cambio en el reglamento. Por su parte, a mediados de 2025, tuvo un ataque de furia en la sexta ronda del Norway Chess al darle un golpe a la mesa luego de perder contra Gukesh Dommaraju.

El Complejo Deportivo y de Eventos, en el campus de la Universidad de Qatar, sede del Mundial de Ajedrez

El Mundial, que regresó a Doha nueve años después de su anterior edición en esa ciudad, se disputa entre el 25 y el 30 de diciembre. El torneo abierto de Rápido, en el que compiten hombres y mujeres, se desarrolla en trece rondas y reparte 350.000 euros al campeón, mientras que el femenino otorga 155.000 euros de los cuales 40.000 euros serán para la ganadora. Las partidas rápidas se juegan a 15 minutos más 10 segundos por jugada y las Blitz a 3 minutos con un adicional de 2 segundos por movimiento.

Argentina tiene presencia en la cita mundialista en Qatar con la representación de Faustino Oro, de 12 años, y Candela Francisco, de 19. Ambos jóvenes cumplieron una brillante labor al sumar 3 de los 4 puntos que hubo en disputa a lo largo del segundo día de competición.

El Mundial constituye la cita anual que clausura la temporada de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), con torneos abiertos y femeninos en ambas modalidades –Rápido y Blitz–, y se disputa en el recinto universitario con capacidad para más de cinco mil espectadores. En la edición anterior, celebrada en Nueva York, el joven ruso Volodar Murzin se adjudicó el título de Rápidas, mientras que Carlsen y Nepomniachtchi compartieron el del Blitz.