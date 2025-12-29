Faustino Oro y Candela Francisco brillaron en el Mundial Blitz de Ajedrez: los detalles de sus impactantes actuaciones

Faustino Oro tuvo una brillante actuación (FIDE)

Otra vez las jóvenes estrellas del ajedrez argentino, Faustino Oro, de 12 años, y Candela Francisco, de 19, cumplieron una notable labor en las categorías Abierto y Femenino del Campeonato Mundial de Ajedrez Blitz, que se lleva a cabo en el Campus de la Universidad de Qatar. En una jornada para la memoria, Fausti y Cande -como los llaman sus amigos y familiares- superaron con creces las expectativas de la primera jornada del certamen que finalizará mañana.

Ya lo había anticipado el gran maestro y médico, el Dr. Diego Valerga durante una de las transmisiones en vivo que se realizan en el certamen. El Tordo, como le dicen sus colegas, indicó: “Yo creo que ambos chicos (por Faustino y Candela) han hecho un gran Mundial de Rápidas, pero me parece que mañana (por hoy), en el Blitz les irá mucho mejor. Fausti ya nos acostumbró a que siempre dará una sorpresa, pero yo la conozco muy bien a Candela, ha sido alumna mía, y diría que es una jugadora muy peligrosa en esa especialidad”. Y tuvo razón.

Si bien lo realizado por la joven pilarense, preclasificada N° 37 y que al final de la primera serie se ubicó entre las 10 mejores jugadoras del certamen que reúne a 140 participantes, resulte impresionante, acaso, lo más valioso haya sido su regular desempeño durante las casi seis horas que demandaron 10 ruedas, librando batallas en las principales mesas del coqueto salón de juego del Complejo Deportivo y Eventos, en Doha.

Candela Francisco tuvo una destacada labor (FIDE)

Candela Francisco Guecamburu brilló a lo largo del día sumando 7 puntos, producto de 7 victorias y 3 derrotas. Tamaña labor -la que deberá defender mañana con las últimas cinco partidas que restan para completar la prueba- le representaron una ganancia de 37 puntos en su ranking de la especialidad Blitz. La joven, que además de ajedrecista es estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Austral, se dio el gusto de vencer a tres jugadoras que la superaban en Elo (sistema de puntuación en el ajedrez) y en experiencia.

A lo largo del día, Candela venció a Xueyi Li (gran maestra china), Anastasia Kirtadeze (maestra internacional georgiana), Liwia Jarocka (maestra FIDE polaca), Yana Zhapova (gran maestra rusa), Leya Garifullina (maestra internacional rusa), Elina Danielian (gran maestra armenia) y Tingjie Lei (gran maestra china). Y perdió frente a Eline Roebers (maestra internacional holandesa), Umida Omonova (maestra internacional uzbeka) y Kateryna Lagno (gran maestra rusa).

Pero si lo realizado por la única mujer argentina en el certamen ha sido inolvidable, qué nuevo adjetivo debiéramos utilizar para volver a señalar la asombrosa capacidad que tiene el niño Faustino Oro para jugar al ajedrez. ¿Hasta dónde, Faustino?

Curiosamente, uno de sus rivales de hoy fue el gran maestro ítalo-norteamericano, Fabiano Caruana, de 33 años, actual N° 3 del ranking y ex campeón mundial. Tras vencer a Faustino, Caruana fue consultado por sus sensaciones de la partida y si creía que el niño podía llegar a ser gran maestro. El representante del equipo de ajedrez olímpico de Norteamérica lo corrigió al cronista y sostuvo: “Esa no es la pregunta; la pregunta es cuándo lo será. Él va a ser un gran maestro”.

Mañana continuará el certamen (FIDE)

A diferencia de la competencia femenina, en la que en la primera jornada se disputaron 10 partidas, en la prueba Abierta se llevaron a cabo 13 juegos, y el niño nacido en el barrio porteño de San Cristóbal y simpatizante del Club Vélez Sarsfield tuvo un arranque arrollador. Con un dato no menor: se enfrentó con 13 grandes maestros, es decir, todos jugadores con una categoría superior a la suya. Desde junio de 2024, Faustino posee el título de maestro internacional, el escalón previo a gran maestro, que lo consiguió con plusmarca mundial, siendo en ese momento, el ajedrecista que a más joven edad logró alcanzarlo.

Faustino también tuvo un gran inicio. Al cabo de las cinco primeras ruedas ya había derrotado a dos grandes maestros del equipo olímpico de EE. UU., el armenio Levon Aronian y el cubano Leinier Domínguez. Además, había acordado tablas con una de las grandes leyendas de este juego, el ucranio Vasili Ivanchuk, y vencido a la joven y gran estrella del ajedrez belga, Daniel Dardha. Todos ajedrecistas que lo superaban entre 100 y 170 puntos en el ranking. Increíble.

Y aunque más tarde perdió cinco partidas ante Jules Moussard (Francia), el mencionado Caruana, el indio Pranav, el ruso Rudik Makarian y el norteamericano Samuel Sevian, el pequeño Fausti, también se dio el gusto de derrotar a dos de los mejores ajedrecistas españoles e integrantes del equipo olímpico de ese país, los grandes maestros Jaime Santos Latasa y Eduardo Iturrizaga. También venció al gran maestro de los Emiratos Árabes Unidos, Saleh Salem, y acordó un empate con el joven islandés, Vignir Stefansson.

El balance de la primera jornada lo ubicó a Faustino Oro, preclasificado N° 132 entre los 252 participantes de la categoría, en el puesto N° 63, con 7 unidades. Como recompensa por su labor, “El Messi del Ajedrez” sumó 30 puntos para su ranking en la especialidad blitz.

Acaso, para comprender el valor de la actuación titánica del niño, vale recordar que en la jornada de hoy cosechó dos puntos menos que la megaestrella de esta actividad, el noruego Magnus Carlsen, que tiene 9, y está a un punto de los líderes: Caruana, Vachier-Lagreve (Francia) y Arjun Erigaisi (India), todos con 10.

Mañana, desde las 8 de Buenos Aires, se reanudarán las competencias, que se disputan con ritmo de juego de 3 minutos más un adicional de 2 segundos por movimiento para cada jugador. En el Abierto -previsto a 19 ruedas- se completarán las últimas seis partidas, y en el Femenino -organizado a 15 ruedas- se jugarán las cinco restantes.

Sólo los cuatro mejores clasificados accederán a las series semifinal y final, que se jugarán a continuación de la última rueda.

Los premios de los Mundiales Blitz serán de 350.000 euros, con 70 mil para el campeón del Abierto, y de 155.000 euros, con 40 mil para la campeona, en el femenino.