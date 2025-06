El ataque de furia del número 1 del ajedrez Magnus Carlsen tras perder con el campeón del mundo en una partida

El enojo de un campeón de ajedrez tras perder una partida

La sexta ronda del Norway Chess 2025 dejó una de las escenas más impactantes y emotivas del ajedrez reciente. Magnus Carlsen, número uno del mundo, sufrió en casa una inesperada derrota frente al joven campeón mundial indio, Gukesh Dommaraju, quien se impuso ante el noruego por primera vez en una partida clásica. La tensión contenida en cada jugada marcó un duelo histórico que culminó con la furia de Carlsen y la incredulidad de Gukesh ante lo que acababa de lograr.

Desde la apertura, Carlsen llevó la iniciativa y ejerció una presión constante sobre Gukesh con las piezas negras. El noruego capturó un peón central clave y, a lo largo de veinte movimientos en el medio juego, las computadoras otorgaban a Carlsen una clara ventaja, que llegó a significar entre -2 y -5 en la valoración, equivalente a la superioridad de toda una torre. Parecía que la victoria no se le podía escapar al anfitrión.

En el movimiento 17, Carlsen se dirigió al confesionario del torneo para compartir en directo para los espectadores sus sensaciones sobre el rumbo de la partida. Mostró confianza en que Gukesh aceptaría el reto de bloquear el centro e intentar ganar, en lugar de buscar un empate rápido. “Sé que Gukesh es muy ambicioso, y espero que ahora bloquee el centro para jugar a ganar, en lugar de liquidarlo y buscar el empate. Pero, objetivamente, mi posición es buena, y me encuentro cómodo”.

Lo inesperado llegó en el final: presionado por el reloj y quizás por exceso de confianza, Carlsen cometió dos errores en los movimientos 44 y 52. Esos fallos alteraron el destino que hasta entonces parecía inevitable. El campeón mundial indio, en un ejercicio de persistencia y concentración, supo exprimir cada opción disponible. Gukesh reconoció tras la partida que llegó a pensar en rendirse: “Pero decidí que no había nada de malo en hacer unos cuantos movimientos más, y seguir luchando por si acaso. Soy muy consciente de que nadie puede ganar así a Magnus en más de una partida de cada cien. Pero hoy ha ocurrido, me siento muy feliz, y seguro que mi familia también”.

Gukesh se mostró sorprendido tras vencer a Carlsen

El dramático desenlace sobrevino en el movimiento 62. Al descubrir que había dejado escapar la victoria y enfrentaba una derrota inminente, Carlsen golpeó la mesa con fuerza, provocando que las piezas cayeran. Luego, estrechó apresurado la mano de Gukesh, exclamó “¡Ay, dios mío!” y abandonó el escenario visiblemente enfadado. Minutos después, su vencedor le exoneró ante los medios: “Yo también he golpeado unas cuantas mesas en mi carrera deportiva, aunque sea mucho más corta que la de Magnus. Hay incluso algún vídeo sobre eso”.

Gukesh, sorprendido por el resultado, declaró: “Quiero decir, (la victoria) no fue como yo quería, pero bueno, la acepto”. Admitió sentirse afortunado y reconoció el mérito de su rival: “Tuve suerte”, reflexionó, agregando que “podría haberse perdido 99 de cada 100 veces”. El entorno ajedrecístico internacional también reaccionó. La gran maestra Tania Sachdev celebró emocionada la gesta de su compatriota: “Miren lo devastado que está Carlsen. Este es un momento verdaderamente histórico para Gukesh con una victoria inesperada. Porque le ganó a Carlsen por primera vez en la patria del número uno del mundo”. La ex campeona Susan Polgar no dudó en catalogar el resultado como “la mayor sorpresa del año”.

La derrota resultó especialmente dolorosa para Carlsen, de 34 años, no solo por ceder ante el adolescente campeón del mundo, sino por el contexto: la partida se desarrolló en Stavanger, su ciudad natal y en el torneo privado más exigente del calendario. El noruego había vencido a Gukesh en la primera ronda y buscaba reafirmar su supremacía.

A pesar del traspié, Carlsen se mantiene en lo más alto de la clasificación general del Norway Chess. La competencia, sin margen para la distracción, continúa mostrando que en Stavanger nadie puede confiarse, ni siquiera el rey del ajedrez actual frente al increíble talento de la nueva generación.