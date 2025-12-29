Dieron a conocer el ranking de novatos de la F1: qué lugar ocupó Colapinto y el análisis sobre su actuación

El ranking de rookies en el que Colapinto quedó en el quinto lugar por su rendimiento en la temporada 2025 (@AlpineF1Team)

En medio de una compleja temporada 2025 para Alpine, Franco Colapinto logró destacarse en un entorno considerablemente adverso. El argentino mostró una notable adaptación y evolución a un monoplaza que fue, con bastante diferencia, el peor de toda la grilla de la Fórmula 1. A base de esfuerzos y de resultados en los que logró superar a su compañero Pierre Gasly, se ganó la butaca titular para el próximo curso. Una vez completados los 24 Grandes Premios del calendario, el medio especializado The Race realizó un “Ranking de los novatos de la F1 y lo que deben demostrar en 2026″, en el que el joven de 22 años quedó en la parte baja de la tabla, aunque dejaron entrever que su rendimiento fue afectado por el presente del equipo.

“Esta es nuestra clasificación de los novatos en función de sus actuaciones, y establece lo que idealmente necesitan lograr el próximo año si quieren dar el siguiente paso”, marca el artículo que lleva la firma del periodista Edd Straw. En lo más alto del ranking quedó Isack Hadjar, quien completó una sublime temporada con Racing Bulls y fue premiado al transformarse en compañero de Max Verstappen en Red Bull de cara a 2026. Los siguientes en la lista son Oliver Bearman (2° - Haas), Andrea Kimi Antonelli (3° - Mercedes) y Gabriel Bortoleto (4° - Sauber), mientras que Jack Doohan, que fue reemplazado por Colapinto, quedó en el último lugar (6°).

La explicación del quinto puesto para Franco comienza con la aclaración de que “está clasificado como novato ya que, al igual que Bearman, tuvo una campaña parcial en 2024”. Cabe recordar que Colapinto debutó en la Máxima en 2024 con Williams, donde disputó nueve Grandes Premios y sumó cinco puntos. “Dado que tenía la desventaja de no tener pretemporada, un comienzo tardío después de Jack Doohan y un auto pobre en Alpine, siempre iba a ser difícil dejar una buena impresión”, explicó The Race.

Franco Colapinto no logró sumar ningún punto en la temporada 2025 de la F1. En 2024, con Williams, sumó cinco producto de sus actuaciones en Bakú y Austin

“Una caída en la Q1 en su primera salida en Imola fue un mal comienzo, y sus primeras siete salidas fueron irregulares, aunque logró entrar en la pelea para puntuar en Montreal, camino del 12º puesto”, comentó el medio especializado sobre las primeras actuaciones de Colapinto con Alpine. Sin embargo, destacaron la evolución en su rendimiento después de las vacaciones de mediados de 2025.

Desde entonces, el argentino dio un salto en sus resultados y superó en reiteradas oportunidades a Pierre Gasly, al punto de que el mano a mano entre compañeros terminó únicamente 11-7 a favor del experimentado francés. “Desde Hungría a principios de agosto, tuvo una racha de progreso decente, con ocasiones en las que su ritmo estuvo a la altura del de Gasly”, argumentaron.

A pesar de esto, hicieron foco en el golpe en la carrera Sprint del GP de Brasil, algo que marcó un punto de inflexión en el cierre de la temporada, ya que Colapinto tuvo que competir con un chasis viejo en su monoplaza A525, el cual presentaba grandes dificultades. “Sin embargo, después de su accidente en Interlagos se quejó de la vuelta de los problemas en la combinación frenada/curvas y, con el Alpine en su peor momento, tuvo un final de temporada difícil”, detalló The Race.

Franco Colapinto afrontará por primera vez en su carrera una temporada a tiempo completo como piloto titular en la F1 (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Por su parte, el portal especializado hace alusión al “próximo desafío” que tendrá el joven de 22 años en la categoría y lo que debería demostrar en la temporada 2026: “Finalmente, Colapinto tiene la oportunidad de hacer una temporada completa de F1 con pruebas de pretemporada, potencialmente con un Alpine que representa una amenaza mayor el año que viene”. La argumentación hace hincapié en la estrategia que realizó la escudería francesa, la cual se centró en destinar todos los esfuerzos en el próximo curso y dejar de lado el desarrollo del auto del 2025.

“El brillo de sus primeras actuaciones en Williams, que lo llevaron a un período en el que realmente era un objetivo potencial para Red Bull, se ha desvanecido y probablemente necesite obtener algunos buenos resultados en relación con su compañero de equipo Pierre Gasly en el tablero desde el principio para resolver cualquier duda sobre su futuro”, mencionó el portal británico.

Por último, elogiaron el trabajo de Franco Colapinto en la Fórmula 1: “Ha mostrado destellos de velocidad y tiene el tipo de confianza interior que se necesita en la F1, pero corre el peligro de ser considerado como una vía para el patrocinio entre los equipos. Puede corregir esa narrativa presentando su mejor trabajo en 2026”.

Franco Colapinto y Pierre Gasly serán los pilotos titulares de la escudería que comanda Flavio Briatore

Una vez finalicen las fiestas en Argentina, Colapinto viajará rápidamente a la sede principal de Enstone para encarar lo que será su primera temporada a tiempo completo como piloto titular en la Fórmula 1. La presentación del monoplaza A526 de Alpine se realizará el 23 de enero, mientras que un par de días después (26 al 30) se llevará a cabo el primer test de pretemporada en el Circuito de Cataluña, en Montmeló.

La actividad en pista seguirá con otras dos pruebas de ensayos en Bahréin: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. El punto de partida oficial de la F1 será el 8 de marzo en Melbourne, Australia, donde comenzará el 77° Campeonato Mundial de Conductores y Franco Colapinto empezará con la esperanza de un auto nuevo para poder conseguir buenos resultados en 2026.