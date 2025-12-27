Deportes

Las fotos virales de Franco Colapinto durante sus vacaciones en Argentina: la selfie en la carnicería y la postal con una chocolatada

El piloto de la Fórmula 1 está disfrutando de sus días libres en el país y acompañó a su padre a un supermercado de la localidad bonaerense

Las vacaciones de Franco Colapinto en Argentina (Crédito: @juanmartinlacanette)

Tras completar el curso 2025 de Fórmula 1 con la escudería Alpine, Franco Colapinto regresó a la Argentina para disfrutar de sus vacaciones antes de volver a Europa para preparar la temporada 2026. El piloto de 22 años eligió pasar sus días libres en el país para disfrutar de las fiestas con su familia y provocó una enorme repercusión en la localidad de San Andrés de Giles al salir a comprar con su padre Aníbal.

Durante la tarde noche del 26 de diciembre, el corredor de la Fórmula 1 pasó por la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, donde su papá tiene un campo, y generó un notorio revuelo entre los habitantes. En imágenes difundidas ampliamente en redes sociales por el portal local Infociudad, se lo ve junto a su padre recorriendo una carnicería local, ambos observando los cortes de carne y, luego, en la puerta del supermercado, posando con una bolsa de compras y un envase de leche chocolatada.

Aníbal, el papá, va siempre porque tiene campo en Giles y vive ahí. Suele venir dos o tres veces por semana, pero es la primera vez que viene con Franco”, comentó Nubile Maggi, el carnicero que atendió a Colapinto, en diálogo con TN. El pilarense se tomó fotos con varias personas presentes en los locales. La sencillez de estos gestos fue elogiada por sus seguidores, que destacaron cómo el piloto preserva costumbres que lo vinculan con su vida cotidiana previa a la F1, a pesar de la exposición global y el glamour inherentes a la categoría.

La foto que se sacó
La foto que se sacó Franco Colapinto con Nubile Maggi, el carnicero de un local de San Andrés de Giles

A lo largo de sus primeras jornadas en Argentina, Colapinto combinó el descanso con actividades públicas y encuentros con personalidades. En Buenos Aires asistió al recital de Airbag en el Estadio Monumental y jugó al pádel en Nordelta con Carlos Tevez. Entre las reuniones destacadas figura una cena con el productor musical Bizarrap, con quien mantiene una gran amistad hace varios años.

Por otro lado, el piloto bonaerense mantiene una rutina de entrenamiento constante y fue visto en un gimnasio con la camiseta del Club Atlético Pilar, a cuyos seguidores envió un saludo. Franco es oriundo de dicha localidad. En sus redes sociales, expresó: “Entrenando en La Palmera antes de las fiestas para bajar todo lo que voy a comer”. Si bien fue a modo de broma, Colapinto también tomó la decisión de entrenarse lo máximo posible para no perder estado físico en su retorno a Enstone, la base del equipo Alpine, a principios de enero.

El propio Colapinto había anunciado, a comienzos de mes, su intención de celebrar las fiestas en la Argentina junto a familiares y amigos. “Yo vuelvo a casa para ver a la familia y amigos. Para celebrar la Navidad y Año Nuevo. Y también para pasar tiempo allá, para resetear. Con un poco de verano allí puedo volver bronceado en pocos días. Estoy muy blanco por el invierno en Europa”, comentó en un video difundido por Alpine en sus redes.

Franco Colapinto y su papá,
Franco Colapinto y su papá, Aníbal, de compras en una carnicería

Franco Colapinto volverá a Enstone, la sede principal del equipo Alpine a principios de enero. Del 26 al 30 de ese mes se llevarán a cabo los ensayos privados en el Circuito de Cataluña, en Montmeló. En febrero se realizarán los tests oficiales en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20.

Vale destacar que el calendario de la F1 comenzará el 8 de marzo en Melbourne, Australia, donde el piloto argentino buscará consolidar su desempeño y acercarse al podio, tras un año en el que Alpine finalizó último en el Campeonato Mundial de Constructores. El equipo francés, junto a Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly, confía en que la inversión prevista permitirá optimizar los vehículos y competir en igualdad de condiciones.

Colapinto con un fanático tras
Colapinto con un fanático tras las compras

Cabe recordar que en el venidero ejercicio se estrenará un reglamento técnico que implicará un cambio drástico: autos y neumáticos más chicos, misma potencia en los motores a combustión y eléctricos, reducción de aditamentos aerodinámicos, alerones móviles delanteros y traseros y uso de combustibles sintéticos para reducir la contaminación.

