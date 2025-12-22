El contundente informe de la F1 sobre la “dura” temporada 2025 de Alpine: “Pocos momentos destacados”

La cuenta oficial de la F1 realizó un resumen de la temporada 2025 de Alpine

Alpine atravesó una de las temporadas más complejas de su historia en la Fórmula 1. Pese a que los directivos insistieron en reiteradas oportunidades que la estrategia del año 2025 se centró en priorizar el desarrollo del monoplaza para la nueva normativa de 2026 y sacrificar el rendimiento del coche A525, la escudería francesa tuvo que pasar por duros periodos en la campaña en la que terminó último en el Campeonato de Constructores. La página oficial de la F1 realizó un extenso informe en el que reflejó las dificultades del team con sede en Enstone e hizo hincapié en los mejores y los peores momentos.

“El 2025 de Alpine ha sido duro. Un cambio de piloto, la salida del director del equipo y actuaciones que permitieron apuntalarse en el Campeonato de Equipos subrayan lo difícil que ha sido el año. Con el enfoque puesto en 2026 desde hace tiempo por la escudería de Enstone, en un intento por aprovechar la nueva normativa, se ha tratado de llegar al final de 2025 lo antes posible”, detalló la F1 en un artículo que lleva la firma de Alasdair Hooper.

El informe detalla que el mejor resultado del año llegó en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde Pierre Gasly logró un sexto puesto tras una carrera marcada por condiciones meteorológicas cambiantes y sumó ocho puntos. Vale destacar que el francés fue el autor de conseguir los 22 puntos de Alpine, de los cuales 20 los computó antes del parón veraniego y dos en la recta final (GP de Brasil). Este registro le permitió a la escudería convertirse en el equipo con mayor puntuación histórica entre los últimos clasificados de la Fórmula 1, superando el récord anterior de Haas, que había logrado doce puntos en 2023.

Alpine centró todos sus esfuerzos en el monoplaza 2026

La F1 dejó en claro el resumen de la temporada al destacar que hubo “pocos momentos destacados” en el año. “El sexto puesto de Gasly en Silverstone reaparece en esta sección. También hay que reconocer su séptimo puesto en Baréin y sus puntos en Brasil, cuando Alpine había cerrado definitivamente el grifo para centrarse en el próximo año. Y, si buscamos otro punto positivo, el francés insistió en que el equipo se había vuelto “mucho más unido” en una campaña difícil”, aseguraron sobre los “mejores momentos” de la temporada.

Respecto a los peores lapsos de la temporada, la F1 fue tajante al afirmar “hay algunos…”, aunque uno de los más destacados fue la descalificación de Pierre Gasly en el GP de China por incumplimiento de las reglas técnicas de su monoplaza y el catastrófico GP de Abu Dhabi con los dos Alpine en la 19° y 20° plaza.

“Pero, por esto, vamos a coronar su fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán como el peor momento de 2025. Con Gasly entrando en la escapatoria en una Q1 caótica, una sesión de clasificación que demostraría ser épica, Colapinto continuaría golpeando la pared con fuerza en la misma curva solo unos segundos después, lo que provocó que salieran las banderas rojas nuevamente”, comentaron.

En esta misma línea, la nota agregó: “Ambos coches quedaron fuera de la Q1 de forma muy decepcionante, con uno de ellos afrontando un importante trabajo de reconstrucción. El día de carrera no fue mucho mejor ya que ambos terminaron últimos de los corredores en P18 y P19 (Oscar Piastri de McLaren se estrelló en la primera vuelta)”.

Franco Colapinto se ganó su lugar en Alpine tras concretar una buena evolución durante la temporada

Vale destacar que, en el balance de duelos internos, Gasly dominó tanto en clasificación como en carrera frente a sus compañeros. Durante las primeras seis rondas, Jack Doohan compartió el garaje con el francés, pero solo en Miami logró superarlo en la sesión de clasificación. Desde Imola, Colapinto tomó el relevo, aunque el francés continuó imponiéndose: 5-1 en clasificación frente al australiano y 13-5 ante el argentino.

En carrera, la diferencia fue de 4-1 y 11-7, respectivamente. No obstante, esto último fue algo que deja en evidencia la evolución de Colapinto en la escudería, quien pese a tener que adaptarse en medio de la competición al monoplaza, logró superar a su compañero con contundencia en varios fines de semana.

A su vez, el informe de la F1 reflejó las “metas para 2026” del equipo francés. “Alpine lleva mucho tiempo centrado en 2026, cuando entran en vigor nuevas y radicales regulaciones, con el objetivo de recuperar posiciones en la clasificación de equipos. En resumen, quedar último el año que viene no es una opción”, describió de manera contundente.

Pierre Gasly y Franco Colapinto comandarán a Alpine como dupla de pilotos titular en 2026 (@AlpineF1Team)

El artículo puso en contexto que la dirección del equipo experimentó movimientos significativos, como la salida de Oliver Oakes -team principal- tras solo un año en el cargo y la marcha de Luca de Meo, CEO de Renault, en junio. Paralelamente, la estructura técnica se reforzó con la llegada de Steve Nielsen como director general, quien reporta directamente al asesor ejecutivo Flavio Briatore.

Además, indicó que “el primer paso” centrado en trabajar en la estabilidad de la escudería se relacionó con “mantener la alineación de pilotos”, con Gasly y Colapinto como la dupla titular para 2026.

“Estamos preparando el equipo para la próxima temporada. Tendremos un motor y una caja de cambios Mercedes excelentes. Estoy seguro de que la próxima temporada será buena para el equipo y que les daremos a nuestros pilotos el coche ideal para competir. Estamos haciendo lo mejor posible y mi objetivo es terminar sexto (el año que viene)”, afirmó Flavio Briatore, según la F1.

El informe de la cuenta oficial de la Máxima cierra asegurando que “el tiempo dirá si ese objetivo se logrará”, ya que el hecho de dejar de lado la temporada 2025 para centrarse en el 2026 refuerza las expectativas sobre Alpine. Cabe recordar que el team con sede en Enstone pasará a competir con motores de Mercedes, el cual está bajo la lupa por una importante polémica en la Fórmula 1.