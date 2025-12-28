El fuerte comunicado de Atlético Nacional en medio de las negociaciones con Boca por el pase de Marino Hinestroza

Atlético Nacional lanzó un fuerte comunicado en medio de las negociaciones entre Boca Juniors por Marino Hinestroza (Atlético Nacional)

Las negociaciones por el pase de Marino Hinestroza entre Boca Juniors y Atlético Nacional sumaron un nuevo capítulo, en un fichaje que todavía sigue sin concretarse. En medio de los rumores que indicaban que la entidad colombiana mantenía una supuesta deuda con el futbolista y su representante, el club de Medellín lanzó un fuerte comunicado desmintiendo dichas versiones, más allá de que no nombre a ningún jugador.

El Xeneize, que ya tendría acordado de palabra el contrato con el extremo de 23 años, estaría trabajando en una operación cercana a los 5 millones de dólares para quedarse con el colombiano. Sin embargo, pasan los días y la oficialización del traspaso sigue sin aparecer. En medio de la dilatación de las negociaciones, el Verde lanzó un duro mensaje oficial con el objetivo de desmentir las versiones que indican una presunta deuda. “Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores, o parte vinculada”, detalló la entidad.

En esta misma línea, agregó: “De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso. Los acuerdos relacionados con transferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizados. Estos principios reflejan la total seriedad con la que se gestionan todos los procesos deportivos y administrativos al interior del club”.

El comunicado oficial de Atlético Nacional desmintiendo los rumores sobre una hipotética deuda con sus futbolistas (@nacionaloficial)

Con este panorama, la hipotética llegada de Hinestroza a Boca Juniors sigue sin concretarse y, en caso de que el traspaso se mantenga en stand by, el extremo no podría sumarse en el arranque de la pretemporada del elenco de Claudio Úbeda, que iniciará el 2 de enero de 2026. Según informó el periodista especializado en el mercado de pases, Germán García Grova, Atlético Nacional rechazó tres propuestas formales del cuadro argentino.

“Todavía no hemos cerrado el negocio, pero hay conversaciones adelantadas con algunos equipos, entre ellos Boca”, comentó hace algunas semanas Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, en diálogo con el periodista Wbeimar Muñoz.

Desde las últimas semanas, la especulación sobre la llegada de Hinestroza al fútbol argentino se intensificó tras una publicación en Instagram donde el futbolista mostró dos corazones azul y amarillo junto a un reloj de arena, interpretación que los aficionados entendieron como el inicio de la cuenta regresiva que lo depositará en La Bombonera.

Más tarde, el atacante sorteó una camiseta de Atlético Nacional mediante su negocio personal, acción leída como cierre de ciclo en el club donde obtuvo el tricampeonato: Liga BetPlay, Copa Colombia y Supercopa. Hinestroza también llamó la atención por su negocio personal, La Favela Joyería, situado en Cali, una apuesta decidida por el lujo y la innovación, y ya suma una notable presencia en el sector local.

La historia de Marino Hinestroza en medio de su posible llegada a Boca

Por su parte, desde el entorno de Boca Juniors aseguran que el acuerdo entre clubes está completamente cerrado en torno a la cifra mencionada, y que el delantero de 23 años tiene todo estipulado para firmar hasta finales de 2029. Marcelo Delgado, dirigente del club de La Ribera, definió públicamente al fichaje como "un jugador interesante, rápido y hábil“, respaldando la valoración realizada por Juan Román Riquelme, quien seguía a Hinestroza desde el mercado de pases anterior por sus cualidades desequilibrantes.

La campaña de Hinestroza durante 2024 y el primer semestre de 2025 potenció su proyección internacional, al haber sido convocado por la Selección Colombia para las Eliminatorias del Mundial 2026. Su debut con el combinado cafetero ocurrió en junio frente a Perú, partido que terminó sin goles, y posteriormente sumó otra participación en la victoria 3-0 ante Bolivia. Fue suplente en dos cotejos adicionales bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

Nacido el 8 de julio de 2002 en Cali, Marino Hinestroza inició su recorrido profesional en Orsomarso S.C., continuó en América de Cali, y luego jugó en el exterior para Palmeiras (Brasil), Pachuca (México) y Columbus Crew en la MLS. Su llegada a Atlético Nacional en 2024 lo transformó en figura del equipo antioqueño, permitiéndole al mismo tiempo dar el salto a la selección nacional y convertirse en una de las transferencias más codiciadas del mercado continental.