El lado desconocido de Marino Hinestroza, flamante refuerzo de Boca Juniors: su millonario negocio fuera del fútbol

Hinestroza está a un paso de ser refuerzo de Boca Juniors (crédito @MarinoHinestroza/Instagram/BocaJuniors)

El rápido ascenso de Marino Hinestroza en el fútbol internacional coincide con el desarrollo de un emprendimiento que ha captado la atención de seguidores y empresarios en Colombia. Mientras el joven extremo colombiano se encuentra muy próximo a convertirse en el primer refuerzo de Boca Juniors en la próxima ventana de transferencias, la expectativa de los hinchas crece no solo por su rendimiento deportivo, sino por el perfil empresarial que ha forjado en paralelo. Su negocio, La Favela Joyería, situado en Cali, sintetiza una apuesta decidida por el lujo y la innovación, y ya suma una notable presencia en el sector local, lo que evidencia la proyección y la ambición personal del futbolista.

El estado de Marino Hinestroza a horas de confirmarse su llegada a Boca

En las últimas semanas, Hinestroza compartió una publicación en Instagram que reavivó las especulaciones sobre su inminente llegada al club argentino. El futbolista exhibió dos corazones, uno azul y otro amarillo, junto a un reloj de arena —lo que los aficionados leyeron como una cuenta regresiva hacia su incorporación al Xeneize—. Además, fue protagonista de un sorteo a través de su negocio, en el que se regaló una camiseta de Atlético Nacional, señalando el cierre de un ciclo en el club con el que conquistó el tricampeonato (Liga BetPlay, Copa Colombia y Supercopa, la misma temporada).

El éxito de La Favela Joyería puede medirse no solo por su alcance en redes sociales, con miles de seguidores y una activa presencia digital, sino también por su rápido crecimiento físico. Según medios colombianos, el emprendimiento cuenta con dos locales estratégicamente ubicados en Cali: el primero en el centro comercial Punto 14 y el segundo en la Carrera 5 #14-37.

La marca, fundada oficialmente el 19 de febrero de 2025, se especializa en piezas exclusivas de oro de 18 kilates —incluyendo cadenas, pulseras, aretes y dijes—, todas con garantía de por vida. Entre sus artículos destacados se encuentra una cadena francoitaliana valorada en 2.156.250 pesos colombianos (unos 573 dólares), una cadena cubana por 1.503.750 pesos (alrededor de 400 dólares), topos de corazón en 312.000 pesos (83 dólares) y un dije de corazón por 624.400 pesos (166 dólares).

El negocio millonario de Marino Hinestroza

La orientación personal del negocio se refleja en el involucramiento activo de Hinestroza en la selección y comunicación de los productos. Como expresó el futbolista en un video difundido a través de las redes oficiales de la joyería: “Les hago una invitación a mi joyería. Es una joyería muy personal, muy mía, con estilos únicos”. Estas palabras remiten al carácter distintivo que el propio jugador busca imprimirle a su proyecto comercial, aun cuando las críticas sobre su imagen pública persisten. Respecto a esto, desde la cuenta de Instagram de la joyería publicaron un mensaje en apoyo a Hinestroza: “Muchas felicidades, jefe. Estamos contentos y muy orgullosos de usted, es merecedor de todo lo bueno. Muchas bendiciones”.

La trayectoria profesional de Marino Hinestroza, nacido en Cali el 8 de julio de 2002, comenzó en Orsomarso S.C. y continuó en América de Cali, antes de proseguir en el exterior con estadías en Palmeiras de Brasil, Pachuca de México y Columbus Crew en la MLS. Su arribo a Atlético Nacional en 2024 lo consolidó como figura, además de abrirle la puerta a la Selección Colombia, donde ya fue convocado para disputar partidos de la Eliminatoria mundialista rumbo a 2026. El propio Hinestroza reveló detalles de su próxima partida hacia Argentina en publicaciones personales, confirmando el cierre de un ciclo y la apuesta por una nueva etapa profesional.

Con tan solo 22 años, el extremo colombiano se posiciona no solo como una promesa en el fútbol continental, sino también como un referente de emprendimiento joven.

ALGUNAS DE LAS JOYAS QUE VENDE MARINO HINESTROZA

“Es comparable con Villa”: así juega Marino Hinestroza

El futbolista que se consagró campeón en Atlético Nacional se destaca por su explosividad y velocidad en el mano a mano, cualidades que lo asemejan a Sebastián Villa.

Marcelo Delgado, directivo de Boca Juniors, destacó a Hinestroza como “un jugador interesante, rápido y hábil”. Su posición natural es la de extremo derecho, aunque también ha jugado ocasionalmente por la izquierda. Su potencia para superar rivales, el desborde por banda y el remate de media distancia figuran entre sus principales virtudes, aunque debe mejorar en la toma de decisiones.

A lo largo de 84 partidos con Atlético Nacional, el delantero sumó 11 goles y 14 asistencias, cifras que reflejan su impacto en el juego más allá de la cuota goleadora. Antes, tuvo etapas breves en Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew.

En una de sus declaraciones tras salir campeón, Hinestroza se definió: “Yo soy muy ambicioso y lo estoy ratificando. Siempre he sido así, un chico deshumilde, arrogante, pero tienen que darse cuenta que para ganar hay que ser así. Estamos cansados de ser humildes y no ganar nada. Entonces yo soy arrogante”.

Hinestroza llega a un sector del campo donde Brian Aguirre no logró consolidarse, ofreciendo al equipo de Claudio Úbeda la posibilidad de recuperar esa cuota de desequilibrio que perdió tras la salida de Sebastián Villa.