Atento Boca Juniors: el poderoso equipo que puja por Marino Hinestroza y la llamativa frase del presidente de Atlético Nacional

Marino Hinestroza fue la gran figura de Atlético Nacional y es la apuesta de Juan Román Riquelme para Boca (Crédito Atlético Nacional)

La negociación por Marino Hinestroza, delantero colombiano de 23 años, tomó un giro inesperado en el mercado de pases sudamericano. Aunque Boca Juniors parecía tener encaminada su incorporación como primer refuerzo para la temporada 2026, la irrupción del Santos de Brasil, respaldado por la influencia de Neymar, reconfiguró el escenario y amenaza con frustrar los planes del club argentino.

En las últimas horas, desde Brasil, el medio O’Globo confirmó que el Santos, que disputará la Copa Sudamericana en 2026 y busca dejar atrás su reciente lucha por el descenso, ha puesto a Hinestroza entre sus prioridades para reforzar el plantel. La venta de Guilherme al Houston Dynamo de Estados Unidos abrió una vacante ofensiva en el equipo paulista, que ahora apunta al extremo colombiano como una de sus principales opciones, aunque también evalúa alternativas como Vitinho y Antony Alves.

La operación por Hinestroza se ha visto marcada por la agresividad del Santos en el mercado. El club no solo ha presentado una oferta por el delantero, sino que también ha iniciado gestiones por Felipe Loyola, lateral de Independiente, en una muestra de su estrategia para potenciar el plantel de cara al Brasileirao 2026 y el Mundial de ese año, proyecto en el que Neymar participa activamente en el armado estratégico.

A todo esto, Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, en diálogo con el periodista Wbeimar Muñoz, confirmó dicha información. “Todavía no hemos cerrado el negocio, pero hay conversaciones adelantadas con algunos equipos, entre ellos Boca”.

Mientras tanto, en Boca Juniors, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme mantiene la confianza en cerrar la negociación. Un emisario del club argentino se encuentra en Colombia para destrabar las diferencias con Atlético Nacional, club de origen de Hinestroza. El acuerdo con el futbolista ya está alcanzado y solo restan detalles entre las instituciones, con una cifra cercana a los USD 5 millones como posible monto de la transferencia.

Jorman Campuzano y su mensaje a Boca por Marino Hinestroza

La expectativa en el entorno xeneize se vio reforzada por las declaraciones de Jorman Campuzano, exjugador de Boca y compañero de Hinestroza en Atlético Nacional, quien durante los festejos por el título de Copa Colombia afirmó: “Ahí les mando a los de Boca para la Argentina, cuídenlo, que es bueno”. Además, el propio Hinestroza se despidió públicamente del club colombiano tras la consagración: “Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título. Te llevaré siempre en el corazón, Verde querido”, publicó en su cuenta de Instagram, tras conquistar la Liga 2024, la Copa Colombia 2024 y 2025, y la Superliga.

En cuanto al rendimiento deportivo, Hinestroza disputó 56 partidos con Atlético Nacional en su regreso desde el Columbus Crew de Estados Unidos, anotando 7 goles y brindando 11 asistencias. Además, acumuló cinco tarjetas amarillas y una expulsión en 4.371 minutos en cancha.

La definición del futuro de Marino Hinestroza permanece abierta, con Boca Juniors y Santos como los dos destinos posibles para el delantero colombiano, cuya decisión final se espera en los próximos días.