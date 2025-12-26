Deportes

La decisión que tomó Boca Juniors respecto a la continuidad de Ander Herrera

La directiva xeneize le hará una propuesta para continuar. El vasco responderá si continúa un año más

Ander Herrera viajó a España para tomarse vacaciones y pasar tiempo con su familia mientras debate su futuro profesional. Antes del adiós y la licencia que Boca Juniors le otorgó al plantel, el vasco advirtió que estudiaría su permanencia en el club, donde acaba de concluir su contrato ya que no fue extendido según los tiempos de las cláusulas estipuladas en 2025. Es por eso que, para que el mediocampista de 36 años siga el año que viene, tendrá que formalizar un nuevo vínculo.

En el Xeneize tienen una postura tomada: le van a elevar una propuesta para que renueve hasta diciembre de 2026. El plan de Juan Román Riquelme es tenerlo a disposición dentro de la plantilla que tendrá como gran anhelo alzar la Copa Libertadores, competición que Herrera todavía no disputó. Es muy posible que su salario sea retocado y no hay que descartar algunos objetivos por cantidad de presencias, ya que las lesiones fueron moneda corriente en el año deportivo de Ander y eso perjudicó su valía dentro del equipo.

Al margen de algunos posteos esporádicos sobre su tiempo libre en España, en las últimas horas Ander Herrera compartió una imagen de paseo junto con sus hijas, a las que les tapó el rostró con un corazón azul y otro amarillo, claro guiño para Boca. Esto generó especulaciones entre los fanáticos, aunque es evidente que existe predisposición desde ambas partes para que el español permanezca en la institución de la Ribera un año más. Hasta el momento, el ex Athletic Bilbao estuvo en contacto con la directiva boquense, pero solo a modo informal: no hablaron de su futuro.

Desde el seno del club, confían en que Herrera renueve al menos por un año más, de modo que forme parte de la experiencia completa en la Libertadores. Una fuente consultada por el medio sostuvo hace algunos días: “La idea es que siga”, como una muestra de la intención oficial por retenerlo. No obstante, la decisión final depende del jugador, que evalúa la alternativa de dejar el fútbol profesional.

El balance deportivo del mediocampista de 36 años a lo largo de 2025 resulta poco favorable, pues la sucesión de lesiones limitó severamente su participación. De 44 encuentros disputados por Boca Juniors en la temporada, el español sumó apenas 17 presencias entre todas las competencias, lo que representa un 38% del total de los partidos. Su debut se produjo frente a Argentino de Monte Maíz en Santa Fe, y luego registró su primera lesión muscular en la Bombonera ante Argentinos Juniors, durante el Torneo Apertura. La tendencia a las lesiones se consolidó en fases sucesivas: tras reaparecer en la revancha frente a Alianza Lima por la Libertadores, sufrió una nueva ruptura muscular pocas semanas después, agravada durante su ingreso como suplente ante Newell’s Old Boys en Rosario, donde debió abandonar el campo a los diez minutos de juego.

El impacto de esas ausencias incluyó perderse el Superclásico contra River Plate en el estadio Monumental y regresar recién en cuartos de final del Apertura, instancia en la que Boca Juniors quedó eliminado a manos de Independiente. En el Mundial de Clubes, Herrera logró ser titular ante Benfica pero volvió a resentirse de una dolencia muscular a los veinte minutos y, tras sustituirlo, el árbitro ordenó su expulsión mientras estaba en el banco. Su continuidad volvió a interrumpirse antes del inicio del Torneo Clausura, cuando quedó marginado de los siguientes diez encuentros por una recaída. El período de mayor actividad en toda la temporada se concentró entre la fecha 10 y los octavos de final de ese certamen, lapso en el que acumuló minutos en ocho partidos consecutivos, siendo titular frente a Tigre y destacando especialmente en su ingreso ante Estudiantes en La Plata. Estuvo en el banco en los cuartos de final ante Argentinos Juniors y en semifinales contra Racing Club.

A esta incertidumbre sobre el legado y la continuidad de Herrera, se suma el hecho de que Claudio Úbeda no ha sido ratificado como entrenador de Boca para 2026, lo que añade otra variable al análisis del futbolista, aunque el propio Úbeda contaría con él para el ciclo venidero. Mientras tanto, desde la dirigencia se mantiene la expectativa de ofrecerle un nuevo contrato y que se reincorpore a la pretemporada.

