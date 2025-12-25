El especial regalo de Navidad que la leyenda del NASCAR Greg Biffle había enviado poco antes de morir en un accidente aéreo: “Recibí esto en el correo”

Greg Biffle era una leyenda del NASCAR

La noticia sobre la tragedia aérea que cobró la vida de Greg Biffle y su familia ha adquirido un matiz profundamente humano a través de una imagen impresa en las tarjetas navideñas que el piloto había enviado en forma de regalo días antes del accidente. Una de estas postales llegó a manos de Ron Herbert, propietario de la cadena Red Rocks Café en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Una de las personas cercanas a la familia compartió en Instagram su conmoción y gratitud por el gesto: "Recibí esto en el correo hoy. Mis palabras no pueden decir lo suficiente sobre la familia“. La foto que acompañó la postal es la última que se conoce de ellos antes de perder la vida. En ella se ve a Biffle junto a su esposa, Cristina Grossu Biffle, y sus hijos Emma, de 14 años, y Ryder, de 5.

El mensaje, con tono afectuoso y sencillo, invitaba a sus destinatarios a disfrutar de este cierre del 2025: "Esperamos que puedas tomarte un descanso y disfrutar la magia y la alegría que esta temporada ofrece. Esperamos que tengas un gran Año Nuevo. Con cariño, Greg, Cristina, Emma y Ryder“.

Empezaron a llegar las tarjetas navideñas enviadas por la familia de Greg Biffle antes de morir en un accidente aéreo (captura de Instagram)

Estos detalles íntimos emergieron en redes sociales después de que se confirmara la magnitud del siniestro ocurrido el 18 de diciembre. En el accidente murieron los cuatro integrantes de la familia, y también Craig Wadsworth, Dennis Dutton y su hijo Jack, quienes viajaban en el avión.

De acuerdo con la información recogida por la revista People, la madre de Cristina, Cathy Grossu, relató la angustia de los momentos finales: “Me envió un mensaje desde el avión diciendo: ‘Estamos en problemas’. Y eso fue todo. Estamos devastados. Con el corazón roto”.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) dio otra versión en la voz de Michael Graham, miembro de la entidad: “Puedo confirmar que la NTSB está al tanto de un breve mensaje de texto de un pasajero a bordo de la aeronave a un familiar que decía, y cito: ‘Aterrizaje de emergencia‘. Nuevamente, eso es: ‘Aterrizaje de emergencia‘. No tenemos conocimiento de otras comunicaciones de pasajeros de la aeronave hacia personas en tierra“.

El reconocido corredor de NASCAR viajaba con su esposa y sus dos hijos al momento del accidente aéreo en Carolina del Norte. Un amigo cercano suyo confirmó que toda la familia se encontraba a bordo de la aeronave. El siniestro provocó conmoción en el mundo del automovilismo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) brindó más precisiones sobre la causa a la cadena internacional CNN: “Un Cessna C550 se estrelló mientras aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville en Carolina del Norte alrededor de las 10:20 a.m., hora local, de este jueves 18 de diciembre. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) investigarán. La NTSB liderará la investigación y proporcionará cualquier actualización”. Los videos viralizados en redes sociales con la caída de la aeronave dan cuenta de la gravedad del accidente.

Un conjunto de especialistas de la NTSB viajó desde Washington al lugar de los hechos bajo el liderazgo de Dan Baker, un experto con más de dos décadas de experiencia en accidentes de aviación. Los primeros detalles del vuelo arrojaron que el aeroplano fabricado en 1981 despegó del Aeropuerto Regional de Statesville, recorrió 45 millas al norte de Charlotte y emprendió el regreso. “Hizo un giro inicial a la izquierda hacia el oeste, seguido de otro giro a la izquierda hacia el este en dirección al aeropuerto... aproximadamente cinco minutos después del despegue”, detalló Baker.

Los primeros avances relevantes de la investigación incluyen la recuperación de la caja negra, evidencia fundamental para reconstruir la secuencia de eventos. El informe preliminar de la NTSB se publicará en 30 días y las conclusiones definitivas podrían tardar entre 12 y 18 meses.

Los organismos de seguridad comenzaron a inspeccionar la aeronave

La investigación aún busca determinar quién ocupaba el asiento del piloto, dado que en la cabina viajaban tres tripulantes habilitados, entre ellos Biffle. “En este momento, contamos con muy buena información y estamos bastante seguros sobre el ocupante del asiento izquierdo, pero necesitamos confirmarlo, ¿de acuerdo? Debemos ser precisos en nuestro trabajo, y también, desde el punto de vista de los factores de supervivencia, que es parte de nuestra investigación, queremos saber dónde estaba sentada cada persona. Eso es un poco más difícil en un accidente como este”, explicó Graham.

La figura de Greg Biffle quedará asociada no solo a sus éxitos en el automovilismo y su nominación al Salón de la Fama del NASCAR, sino también a su solidaridad durante la emergencia causada por el huracán Helene en 2024 en el oeste de Carolina del Norte. Biffle participó en diferentes misiones de rescate en helicóptero tras la catástrofe, la más mortífera en Estados Unidos desde Katrina en 2005, según explicó la BBC.