Los rumores sobre el regreso del Diablito Echeverri a River Plate en medio de su presente irregular en Bayer Leverkusen

El Diablito no cuenta con minutos en Bayer Leverkusen y podría salir a préstamo (@bayer04fussball)

El presente de River Plate en 2025 abrió el debate puertas adentro en Núñez: después de la eliminación frente a Palmeiras en cuartos de final de la Copa Libertadores y sin la clasificación asegurada para la próxima edición del máximo certamen continental, Marcelo Gallardo y la dirigencia analizan los primeros pasos rumbo a un importante recambio del plantel.

En las últimas horas se generó un fuerte revuelo ante la versión de un posible regreso de Claudio Diablito Echeverri, con escasos minutos en la Bundesliga, y la chance de contratar a Luciano Gondou, de irregular presente en el Zenit de Rusia.

La salida de Claudio Echeverri al fútbol europeo generó un marcado lamento en los hinchas y en la comisión directiva de River. Tras una larga espera y expectativas generadas desde su irrupción en inferiores, la estadía del mediocampista en Primera fue menor a la esperada. Pese a los rumores, según lo que pudo averiguar Infobae, “es una cosa más del jugador que de River por ahora”, explicaron fuentes del club consultadas en Núñez.

Luego de su arribo a Bayer Leverkusen en agosto, el Diablito participó únicamente en 240 minutos distribuidos en ocho encuentros, sumando tanto Bundesliga como Champions League. Para entender el escaso protagonismo del volante ofensivo, el club alemán atravesó un cambio de entrenador fundamental: la salida del neerlandés Erik Ten Hag —quien había impulsado su llegada— restó espacio al joven argentino bajo el mando de Kasper Hjumland, su reemplazante en el banquillo, quien no le otorgó la continuidad esperada. Ante este escenario, Manchester City, club dueño de su pase, evalúa cortar el vínculo con los alemanes para ceder nuevamente al joven argentino en búsqueda de mayor continuidad.

El entorno de Echeverri observa con atención el escenario. La opción de un regreso a River toma fuerza ante la posibilidad de interrumpir el préstamo con el Leverkusen. Si bien el jugador no vería con malos ojos regresar a Núñez, algo que puede observarse en distintos mensajes y posteos publicados desde las cuentas personales del mediocampista de 19 años, los Ciudadanos preferirían que continúe su carrera en el Viejo Continente. Ante este escenario, el conjunto que podría picar en punta es el Girona, equipo propiedad del City Group.

Luciano Gondou aparece como opción para reforzar la delantera (@zenit_spb)

Ante la falta de gol, sumada a la más que factible salida del colombiano Miguel Borja (su contrato finaliza a fin de año y no se le renovaría el vínculo), la búsqueda de refuerzos para el próximo ciclo también incluyó el nombre de un centrodelantero. Una de las opciones que salió a la luz es la de un viejo conocido: Luciano Gondou, atacante forjado en las inferiores de River Plate.

El Millonario habría iniciado conversaciones informales para lograr su repatriación, una gestión que tendría como iniciador a Mariano Barnao, mano derecha y hombre de máxima confianza del técnico.

Gondou pasó a Sarmiento tras finalizar su ciclo en las juveniles del club de Núñez. Posteriormente recaló en Argentinos Juniors antes de concretar su desembarco en el Zenit de San Petersburgo. Allí, el delantero fue adquirido en una suma estimada en 13 millones de dólares. Su primer año en Rusia incluyó 10 goles en 23 partidos, lo que le permitió instalarse como una figura a seguir de la liga local. El presente, no obstante, dista de esos números: solamente convirtió 2 goles y aportó 2 asistencias en 20 presentaciones.

El punta de 24 años dio el visto bueno para que la operación se acelere en las próximas semanas. Una posibilidad para concretar su desembarco sería la de un préstamo a partir de 2026, con una elevada opción de compra.

Sin plaza fija en la próxima Copa Libertadores y con la urgencia de retomar protagonismo en el plano internacional, la directiva y el cuerpo técnico ya pusieron la mira en refuerzos de cara a la próxima temporada.

Mientras tanto, el Millonario buscará cerrar el año con un título. Los dirigidos por el Muñeco, tras finalizar sextos en el Grupo B, avanzaron a los octavos de final del Torneo Clausura, donde chocará ante Racing. El ganador de esta llave enfrentará en la siguiente fase al vencedor del cruce que protagonizarán Lanús y Tigre.