El emotivo discurso de Dalma y Gianinna tras recibir el Olimpia Infinito en homenaje a Diego Maradona: “Sabemos que no estamos solas”

Diego Maradona recibió el Olimpia Infinito

La entrega de los Premios Olimpia 2025 fue escenario de momentos históricos y homenajes inéditos para el deporte argentino, en una ceremonia que consolidó tanto a figuras consagradas como a jóvenes promesas. Agustín Canapino fue el gran ganador de la jornada al obtener su segundo Olimpia de Oro en reconocimiento por un año extraordinario en el automovilismo. Sin embargo, no fue el único, ya que Diego Armando Maradona fue distinguido con un premio muy especial: el Olimpia Infinito, un galardón que se incluyó por primera vez con el fin de homenajear trayectorias eternas.

Dalma y Gianinna, las hijas del Diez, fueron quienes recibieron el premio y quienes brindaron un emotivo discurso. “Estamos profundamente orgullosas de que nuestro papá forme parte de los premios más importantes al deporte en Argentina. Les queremos agradecer especialmente al Círculo de Periodistas Deportivos por este reconocimiento. Es una gran emoción para nosotras poder representarlo a él en este momento. Sin embargo, también queremos ser completamente sinceras y hubiéramos preferido que fuera él quien subiera al escenario y agarrara este premio, y nosotras acompañarlo desde abajo del escenario como lo hicimos en otras oportunidades. No queremos extendernos demasiado ni hablar en su nombre, ya que no nos gusta cuando otros lo hacen”, comenzó Dalma.

Dalma y Gianinna brindaron un conmovedor discurso tras recibir el premio Olimpia Infinito en homenaje a Diego Maradona (Prensa Premios Olimpia)

“Estamos acá por una vida compartida junto a él. Y porque conociéndolo tanto sabemos del valor y la importancia que siempre le otorgó a este premio que recibió en otras tantas ocasiones. Un premio argentino para el más argentino de todos, para el hombre que hizo el gol más hermoso de la historia: nuestro papá. Por quien vamos a pedir justicia hasta que finalmente la tenga. Y nuestro más sincero agradecimiento a todos los que desde su lugar nos acompañan y trabajan día a día para que finalmente tenga la justicia que se merece. Sabemos que no estamos solas, gracias a todos, este premio también es para ustedes”, concluyó Gianinna.

El acto, celebrado en la Usina del Arte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvo organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos y marcó la septuagésima segunda edición de los galardones, con la consolidación de distinciones como el Olimpia de Brillantes para Ricardo Primitivo González, el centenario capitán del seleccionado argentino de básquet campeón mundial en 1950, y reconocimientos para equipos emblemáticos como los campeones de River Plate de 1975 y Argentinos Juniors de 1985.

El Círculo de Periodistas Deportivos celebró este lunes la entrega de los Premios Olimpia 2025, una edición marcada por la incorporación de nuevas distinciones y la presencia de figuras consagradas y emergentes del deporte argentino

Entre otras novedades de este año sobresalieron la primera distinción oficial para Esports, que recibió Leviatán, y la creación del “Premio Inspiración”, una beca anual que se otorga a un nominado que no consiga la estatuilla de plata. El primero en recibirla fue Manuel Tripano (canotaje). Además, la edición tuvo un momento de homenaje a deportistas y periodistas fallecidos, que provocaron los aplausos más sentidos de la gala, especialmente para la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras y el entrenador Miguel Ángel Russo.

La figura de Agustín Canapino se consolidó una vez más como líder del automovilismo nacional. El piloto arrecifeño recibió su segundo Olimpia de Oro, logro que ya había alcanzado en 2018, y se convirtió en el primer corredor en obtener títulos en tres categorías nacionales durante una misma temporada: sumó su quinto campeonato en el TC, triunfó en el TC Pick Up y se impuso en el Turismo Carretera 2000. La terna principal la completaron Franco Colapinto, confirmado como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1 para 2026, y Nicolás Cavigliasso —ganador del Rally Dakar en la categoría Challenger junto a su esposa y navegante Valentina Pertegarini—.

Agustín Canapino alcanzó su quinto título de TC y es el primer piloto en conseguir la triple corona en el automovilismo nacional (Crédito: Gonzalo Colini / Prensa Premios Olimpia 2025)