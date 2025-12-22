Se entregan los Premios Olimpia: quiénes son los candidatos al máximo galardón del deporte argentino

Se viene la gran gala del deporte argentino (Crédito: Leonardo Zavattaro/CPD)

El Círculo de Periodistas Deportivos celebrará este lunes la entrega de los Premios Olimpia 2025, una edición marcada por la incorporación de nuevas distinciones y la presencia de figuras consagradas y emergentes del deporte argentino. La ceremonia, que comenzará a las 21:00 en la Usina del Arte y será transmitida en vivo por TyC Sports, reconocerá a los atletas más destacados del año.

La edición número 72° de la fiesta del deporte argentino presentará tres novedades: la primera distinción en Esports, el debut del “Premio Inspiración” —que otorgará una beca anual a un deportista ternado que no obtenga la estatuilla de plata— y el estreno del Olimpia Infinito, destinado a homenajear la trayectoria de deportistas fallecidos.

Entre los candidatos al máximo galardón, Agustín Canapino y Franco Colapinto sobresalen en la terna de automovilismo. Canapino se convirtió en el primer piloto en consagrarse campeón en tres categorías nacionales en una misma temporada, al obtener su quinto título en el TC, además de triunfar en el TC Pick Up y el Turismo Carretera 2000. Por su parte, Colapinto aseguró su lugar como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1 para la temporada 2026, consolidando su proyección internacional. Nicolás Cavigliasso, ganador del Rally Dakar en Challenger junto a su esposa y navegante Valentina Pertegarini, completa la terna.

Agustín Canapino alcanzó su quinto título de TC y es el primer piloto en conseguir la triple corona en el automovilismo nacional (@ACTC)

En polo, Adolfo Cambiaso se perfila como favorito tras conquistar la Triple Corona con La Natividad-La Dolfina y sumar su décimo noveno título en Palermo a los 50 años. Sus competidores en la categoría son su hijo Poroto y su sobrino Bartolomé Castagnola, ambos integrantes del equipo campeón de 40 goles, junto a Camilo Castagnola.

La natación tiene como principal candidata a Agostina Hein, quien a sus 17 años cerró el año con 39 medallas de oro, nueve récords argentinos y un título y un subcampeonato mundial. Macarena Ceballos y Ulises Saravia también aspiran al reconocimiento en esta disciplina.

En el ajedrez, Faustino Oro destaca tras obtener su segunda norma de gran maestro a los doce años, superando en la terna a Ernestina Adam y Sandro Mareco.

En tenis, Horacio Zeballos se posiciona como favorito luego de conquistar sus primeros dos Grand Slams en dobles —Roland Garros y el US Open— junto al español Marcel Granollers, y regresar al top cinco del mundo. Francisco Cerúndolo, vigésimo primero del ranking en singles, finalista del Argentina Open y semifinalista en el Masters 1000 de Madrid, y Solana Sierra, actual número 66 de la clasificación femenina, completan la terna.

El fútbol reúne a tres campeones del mundo en Qatar: Ángel Di María, quien obtuvo la Copa de la Liga de Portugal con el Benfica antes de regresar a Rosario Central, donde fue figura y el equipo terminó primero en la tabla anual de la Liga Profesional; Lautaro Martínez, subcampeón con el Inter de Milán en la Supercopa, la Copa y la Serie A de Italia, así como en la Champions League; y Leandro Paredes, que volvió a Boca Juniors tras su paso por la Roma.

Ángel Di María volvió al fútbol argentino y fue la figura de Rosario Central en en el Torneo Clausura (@RosarioCentral)

La terna de golf adquiere un matiz particular con la nominación de Ángel Cabrera, quien regresó al circuito tras cumplir condena en prisión por causas de violencia de género. Su retorno, aún en proceso de reconstrucción, lo devolvió al centro de la escena deportiva. Ricardo González y Emiliano Grillo completan la lista de aspirantes en esta disciplina.

La edición 2025 de los Premios Olimpia, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos, reafirma su compromiso con la diversidad y la evolución del deporte argentino, al tiempo que rinde homenaje a las trayectorias y logros de sus protagonistas.

Todas las ternas de los Olimpia 2025

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailin Pérez y Kevin Vallejos

Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez y Elián Larregina

Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso y Franco Colapinto

Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba y José Vildoza

Billar: José Oliva, Valentino Oliveto y Luisina Ponzio

Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina y Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez y Kevin Ramírez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano y Agustín Vernice

Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey

Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda y Lucas Vilar

Deportes de Invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca y Hernán Mones Ruiz

Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis y Tobías Giorgis

Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella y Augusto Servello

Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez y Leandro Paredes

Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo y Lucas Granda

Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas y Daniel Villafañe

Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González y Emiliano Grillo

Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet y Rosario Urban

Hockey sobre Césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre y Tomás Santiago

Hockey sobre Patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo y Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros y Galo Villavicencio

Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina y Micaela Pacheco

Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats y Iván Llano

Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli y Valentín Perrone

Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein y Ulises Saravia

Padel: Delfina Brea, Federico Chingotto y Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado y Brian Impellizeri

Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega y Juan Segundo Rodríguez

Pato: Justo Bermudez, Martín Lemme y Facundo Taberna

Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen y Lis García Calderón

Polo: Adolfo Cambiaso (h), Adolfo Cambiaso (n) y Bartolomé Castagnola

Remo: Santino Menín, Luna Mongelot y Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas

Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía y Julián Montoya

Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa y Nahuel Sáenz

Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo y Brenda Ruiz Díaz

Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra y Horacio Zeballos

Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina y Santiago Lorenzo

Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez y Fernanda Russo

Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves y Martín Valle

Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco y Agustín Loser

Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna y Catalina Turienzo

Esports: 9Z-Globant, Shinden, Leviatán, Krü, Bestia e Isurus