El nuevo juicio por la muerte de Maradona tendrá más de 200 testigos

Una bandera que pide "Justicia x D10s" con la imagen de Diego Maradona durante el primer día del juicio nulo por su muerte

La causa por la muerte de Diego Maradona termina el año igual que cómo cerró el 2024: a un paso del juicio oral. La diferencia es que esta vez lo hace dejando atrás un escándalo judicial que manchó el proceso y provocó la nulidad del debate que había comenzado en marzo y prometía tener el expediente resulto para este fin de año. Pero nada salió como se esperaba.

Tras meses de contratiempos y numerosos obstáculos que parecían no dejar avanzar el caso en la Justicia, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro confirmaron este miércoles la admisión de la prueba y dejaron firme la fecha del 17 de marzo de 2026 para el reinicio del juicio.

Uno de los datos más llamativos de la resolución judicial a la que accedió Infobae es la cantidad de testigos que desfilarán por la sala. Aunque todas las partes se habían comprometido a achicar el número, la lista finalmente es de 228 nombres, entre familiares, médicos, peritos, policías, empleados, amigos y hasta periodistas.

Dalma y Giannina Maradona volverán a declarar en el nuevo debate oral. Fotografía: RS Fotos

La nómina de testigos es inédita para un proceso penal de estas características y refleja la complejidad del caso, que investiga la presunta responsabilidad de ocho imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual. En el debate, que comenzará en marzo, serán juzgados siete de ellos: el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; su jefe Mariano Perroni; la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini; y el médico clínico Pedro Di Spagna.

El listado de testimonios acordado incluye a los hijos de Maradona (Dalma, Gianinna, Jana y Diego Jr.), su exesposa Claudia Villafañe, ex parejas, hermanos, médicos de todas las especialidades, enfermeros, acompañantes terapéuticos, peritos forenses, policías, personal de seguridad, empleados domésticos, vecinos, periodistas y hasta dirigentes deportivos.

Jana Maradona y su abogado Gustavo Pascual. Fotografía: RS Fotos

Entre los convocados se destaca la última novia de Diego, Rocío Oliva; Alejandro Salvador Ferrer y Ariel Rubén Peregrino, presidente y vicepresidentes del club Gimnasia y Esgrima de La Plata cuando Maradona era técnico; y sus últimos preparadores físicos.

También citarán a Gabriel Buono, secretario del Diez durante largos años; Sebastián Hugo Sanchi, el encargo de prensa; y el periodista y médico Nelson Castro, que escribió un libro sobre la salud de Maradona.

Además, se suman los integrantes de la junta médica interdisciplinaria que analizó el caso, especialistas de clínicas y sanatorios, responsables de empresas de salud, técnicos informáticos, abogados y contadores vinculados al entorno del exfutbolista. También figuran testigos de procedimientos, allanamientos y pericias, así como personal policial y de seguridad privada.

La lista se compone de testigos ofrecidos tanto por la Fiscalía como por las querellas (representantes de los distintos herederos y familiares de Maradona) y las defensas de los imputados. Muchos de los testigos fueron propuestos por más de una parte.

En este sentido, del total mencionado, durante el primer debate oral declarado nulo ya pasaron más de 50. Entre ellos, el médico y vecino del Diez, Colin Campbell, el primero en socorrerlo cuando se descompensó en su casa de San Andrés, en Tigre, el 25 de noviembre de 2020. Todos deberán declarar nuevamente.

Los nuevos jueces del juicio por Maradona (RS Fotos)

Debido a la enorme cantidad de testimonios, el tribunal advirtió que la lista podría ser depurada durante el debate, aunque por el momento confirmó la convocatoria masiva.

La única defensa que se quejó al respecto fue la del imputado Leopoldo Luque, que consideró superfluos, superabundantes e impertinente la cantidad de testigos. “Sobre el punto conviene recordar brevemente que en el sistema adversarial que nos rige, la Fiscalía tiene a su cargo el “onus probandi” para desvirtuar el estado de inocencia y por consiguiente la obligación de ofrecer las pruebas con las que cuenta para avalar su acusación", señaló en su oposición el abogado Julio Rivas.

El juicio y la prueba incorporada

El tribunal también decidió qué pruebas se van a usar y cómo se van a incorporar al debate. Por ejemplo, se aceptó que durante el juicio se muestre una maqueta del lugar donde falleció Maradona, para que todos los testigos puedan ubicarse mejor y explicar lo que vieron. No obstante, la maqueta en sí no tiene valor como prueba independiente, sino que es solo una ayuda visual.

Además, se admitió la incorporación por lectura de mucha documentación, como la historia clínica de Maradona de distintos sanatorios (por ejemplo, de Swiss Medical, Ipensa, Medidom, entre otros), informes médicos, actas de allanamiento, pericias, chats de WhatsApp y hasta registros de llamadas. También se van a exhibir videos, audios y otros soportes digitales que fueron secuestrados en la causa.

El juicio por la muerte de Maradona comenzará el 17 de marzo y se realizará los martes, miércoles y jueves entre las 10 y las 17 horas en el palacio judicial de San Isidro.