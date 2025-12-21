Deportes

Pierre Gasly dio detalles de su tensa relación en la F1 con Esteban Ocon tras ser amigos en la infancia: “Todo se vino abajo”

El compañero de Franco Colapinto en Alpine aseguró que tuvo un “fuerte vínculo” con su compatriota y que “podría hacer un documental completo” sobre la historia entre ambos

Pierre Gasly habló sobre su
Pierre Gasly habló sobre su tensa relación con Esteban Ocon (Reuters/Paul Childs)

La rivalidad entre Pierre Gasly y Esteban Ocon marcó una de las historias más intensas y complejas de la Fórmula 1 reciente, con episodios que trascendieron lo deportivo con múltiples peleas dentro y fuera de la pista. Ambos corredores franceses crecieron en el automovilismo a la par desde su época en karts y, pese a que en algún momento fueron grandes amigos, la relación se rompió con el tiempo. El actual competidor de Alpine hizo hincapié en la amistad que llegó a tener con su compatriota.

Gasly brindó una entrevista con la F1 en la que reconoció la dificultad de explicar la evolución de su vínculo con Ocon, con quien tuvo constantes altibajos durante toda su vida. “Podríamos hacer un documental completo sobre esto. Solíamos pasar los miércoles y los fines de semana juntos casi todas las semanas, él viniendo a mi casa, yo yendo a la suya. Teníamos un vínculo fuerte. Lamentablemente, hubo un punto de inflexión en una de las carreras; después de eso, todo se vino abajo de forma dramática, difícil de explicar”, argumentó el ahora compañero de Franco Colapinto.

El piloto de Alpine subrayó que ambos conocen el esfuerzo y los sacrificios que implicó llegar a la Fórmula 1, y que la rivalidad, aunque dolorosa, los impulsó a superar sus propios límites. En esta misma línea, Gasly se mostró optimista sobre la posibilidad de una reconciliación en un futuro: “Sabemos exactamente de dónde venimos. Sabemos por lo que tuvimos que pasar para llegar. También sabemos que en realidad fue bueno tener esa rivalidad para empujarnos más allá de nuestro potencial. No tengo duda de que en 10, 20 años podremos hablarlo y resolverlo de otra manera”.

El doble podio en el
El doble podio en el GP de Brasil 2024, uno de los grandes momentos de la dupla con Alpine (REUTERS/Carla Carniel)

El origen de la fractura se remonta a los años de karting en Normandía, Francia, cuando un incidente en una carrera juvenil cambió el curso de su relación. Según publicó el medio Yardbarker, durante una competencia, Gasly adelantó a Ocon en la curva final, asegurando una mejor posición, pero fue descalificado posteriormente por la maniobra. Este episodio, abordado en la serie Drive to Survive de la F1 en Netflix, no solo alteró el resultado de la carrera, sino que también marcó el fin de la amistad y el inicio de una rivalidad que se mantiene hasta hoy.

A pesar de los intentos de Gasly por reconciliarse, Ocon ha mostrado escaso interés en restablecer la amistad. No obstante, ambos han logrado mantener una relación profesional durante su tiempo en Alpine. Probablemente, el punto álgido durante su tiempo siendo compañeros en el team galo sucedió en el Gran Premio de Brasil de 2024, cuando ambos pilotos lograron un doble podio tras meses de dificultades para el equipo francés.

En esa ocasión, según informó ViaPlay, los dos pilotos rememoraron sus inicios en el karting bajo condiciones climáticas extremas. Ocon evocó aquellos días preguntando: “¿Recuerdas cuando corrimos bajo la lluvia en Anneville?”, a lo que Gasly respondió: “A veces estaba en la nieve. Condujimos bajo la lluvia, sobre la nieve. Fue prácticamente lo mismo que pasó en Interlagos. Éramos los únicos que aparecimos en la pista bajo una lluvia helada, un frío extremo, pero valió la pena”.

Pierre Gasly y Esteban Ocon
Pierre Gasly y Esteban Ocon protagonizaron fuertes roces durante su época como compañeros en Alpine durante 2023 y 2024 (REUTERS/Leonhard Foeger)

Sin embargo, pese al histórico momento en Interlagos, gran parte de su tiempo como compañeros en Alpine estuvo atravesado por una fuerte tensión que derivó en múltiples choques en pista. Durante el GP de Austria de 2023 en el circuito de Red Bull Ring, la relación alcanzó un nuevo punto crítico tras un incidente en pista cuando Gasly lo superó en una maniobra polémica, lo que provocó una reacción irónica por radio: “Ciao”.

Este intercambio reflejó no solo la rivalidad personal, sino también las dificultades internas de Alpine para gestionar la convivencia de sus pilotos. Pierre expresó su malestar tras la carrera, afirmando: “Al equipo no le gustó que tuviera que ir por fuera, porque realmente no me dio espacio. Nunca es fácil, ¿verdad?”.

Además, señaló que las órdenes de equipo habían sido claras antes de la competencia, pero lamentó no poder controlar las acciones de su compañero: “Creo que las órdenes de equipo fueron lo más claras posibles antes de la carrera, pero solo puedo controlar lo que sucede en mi coche, no puedo controlar lo que hace este tipo con su coche”.

Dos compañeros de equipo chocaron en la Fórmula 1

Aunque este no fue el punto más tenso de la relación en Alpine, donde fueron compañeros en la temporada 2023 y 2024. Ocon, que siempre se caracterizó por tener un estilo de conducción notablemente agresivo y que nunca tuvo una gran relación con sus compañeros, ya que también se peleó con Fernando Alonso, protagonizó varios accidentes con Gasly.

El más fuerte, probablemente, fue el del GP de Australia en 2023, cuando ambos destrozaron su monoplaza luego de tocarse tras pasar la primera curva. No obstante, uno de los más recordados sucedió en el GP de Mónaco de 2024, cuando Ocon intentó superar a Gasly en una zona prácticamente imposible y le provocó serios daños a su compañero. Más allá de que el actual piloto de Haas lo desmintió, las especulaciones indican que dicho choque marcó el punto de inflexión para su salida de Alpine.

