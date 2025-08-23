Deportes

La queja de un ex piloto de Alpine por los malos manejos de la escudería: “Por eso algunos problemas siguen presentes”

Esteban Ocon, que compitió cinco temporadas con el equipo francés, afirmó en Haas tiene un “entorno más saludable”

La crítica de Ocon al entorno en el que se trabaja en Alpine (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Esteban Ocon se caracterizó por ser uno de los pilotos más controvertidos de la Fórmula 1 en los últimos años. Después de cinco temporadas y una recordada victoria en el Gran Premio de Hungría en 2021, el corredor francés tuvo una polémica salida de Alpine a fines de 2024. En medio de un análisis sobre su presente en Haas, el corredor de 28 años hizo hincapié en su paso por el team con sede en Enstone y puntualizó en el complicado ambiente con el que convivían los integrantes del equipo.

No siempre nos escuchaban y por eso algunos de los problemas siguen presentes después de cinco años en ese equipo”, fue uno de los contundentes dardos que lanzó Ocon sobre su paso por Alpine, algo que deja en claro que la relación terminó entre algodones. En diálogo con el medio especializado Motorsport, el experimentado piloto realizó un paralelismo sobre los años que transcurrió en el team galo y los 14 Grandes Premios que vivió de la mano de Haas.

Comparado con mi experiencia anterior, ahora estoy en un entorno mucho más saludable donde nadie se esconde detrás de nada. Si no hacemos algo bien, hablamos entre nosotros, de inmediato al final de la carrera, y esperamos no repetirlo”, argumentó Ocon.

Esteban Ocon ganó el GP de Hungría en 2021 con Alpine (REUTERS/David W Cerny)

En esta misma línea, el francés profundizó en los problemas dentro del ambiente del equipo: “Para un piloto como yo, que pone su corazón en el trabajo, en hacerlo todo perfecto antes de llegar a la pista, cuando llegas y ves a alguien pensando en su check-in del lunes, es bastante duro. Y eso lo vi en el pasado”.

Cabe destacar que la historia de Ocon y Reanult se remonta desde sus inicios en la categoría al ocupar el rol de piloto de reserva en 2016. Luego de los pasos por Manor y Sahara Force India/Racing Point, Esteban regresó a la escuadra francesa en el 2020, que en 2021 pasó a denominarse Alpine. A lo largo de las cinco temporadas disputó un total de 106 Grandes Premios y ganó su única carrera en la F1: el GP de Hungría en 2021.

Sin embargo, su paso estuvo ligado a polémicas dentro y fuera de la pista. El corredor de 28 años siempre se caracterizó por tener un estilo de conducción notablemente agresivo, algo que provocó fuertes roces con sus rivales. Además, no tuvo una gran relación con sus compañeros Fernando Alonso y Pierre Gasly, con quienes protagonizó varios incidentes en plena competición.

Esteban Ocon formó dupla con Pierre Gasly, actual compañero de Franco Colapinto, durante dos temporadas en Alpine (Reuters/Paul Childs)

No obstante, el punto de quiebre de la relación entre Ocon y Alpine sucedió en su salida. Después de que se confirmara su marcha a mediados de 2024 y su flamante incorporación a Haas de cara al 2025, el team francés decidió eyectarlo de su butaca en la última carrera de la temporada pasada. Así las cosas, Esteban no compitió en el Gran Premio de Abu Dabi al ser reemplazado por Jack Doohan.

“La segunda parte de la temporada ha sido especialmente difícil, por varias razones. No me arrepiento de nada, sabiendo que di el 100% en cada sesión, como siempre lo he hecho. A los cientos de hombres y mujeres trabajadores de Enstone y Viry, les pido disculpas por no poder ir a verlos en persona y tener una despedida adecuada. Como saben, el plan siempre fue correr por última vez este fin de semana y despedirme personalmente de todos ustedes la semana que viene. Esperaba con ansias ambas cosas. No es así como quería que terminaran las cosas. Dicho esto, el mundo de la F1 es pequeño y estoy seguro de que volveré a ver a muchos de ustedes pronto”, fue parte del descargo que realizó al despedirse de Alpine.

Actualmente, Esteban Ocon está teniendo una sólida temporada 2025 en Haas: se ubica décimo en el Campeonato de Pilotos con 27 puntos. Con el rookie Oliver Bearman como compañero, la escudería estadounidense se ubica en el anteúltimo lugar de la tabla de Constructores con 35 unidades, solo por delante de Alpine, que suma 20.

“Ahora, no voy a decir que todo es perfecto. Hay cosas que debemos mejorar, obviamente. Pero tenemos una base muy sólida sobre la que trabajar desde que me uní, y estamos avanzando. Estoy contento con la dirección que estamos tomando", concluyó sobre su presente en Haas.

