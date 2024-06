Impacto en la Fórmula 1: un piloto fue despedido por su equipo tras chocar a su compañero durante la carrera en Mónaco

Esteban Ocon no continuará en Alpine (Reuters)

El reciente Gran Premio de Mónaco trajo consigo más que adrenalina en la pista. Un incidente entre los pilotos de Alpine, Pierre Gasly y Esteban Ocon, culminó en la decisión de la escudería francesa de despedir al piloto de 27 años al término de la temporada.

El episodio que desató la medida ocurrió en la primera vuelta del GP de Mónaco. Ocon, en un intento por adelantar a su compañero Pierre Gasly en la entrada del túnel, terminó colisionando de manera espectacular. En un espacio reducido, el contacto resultó en el coche de Ocon volando por los aires y quedando severamente dañado, dejándolo fuera de la carrera. Gasly, por su parte, pudo continuar y terminó en el décimo lugar, acumulando su primer punto de la temporada.

En un principio Bruno Famin, director de Alpine, manifestó abiertamente su descontento en una entrevista con Canal+: “Este tipo de incidentes es triste, es exactamente lo que no queríamos ver. El salto de Esteban estuvo completamente fuera de lugar y habrá las consecuencias correspondientes”.

El accidente dejó al coche de Ocon con numerosos daños. “La suspensión trasera izquierda está doblada, la carcasa de la caja de cambios está dañada. Estamos cambiando toda la caja de cambios, es una enorme cantidad de trabajo”, añadió Famin. Estos daños no solo afectaron el resultado inmediato, sino que también agravaron la tensa relación entre Ocon y el equipo.

Poco después del incidente y de la pública insatisfacción del equipo, Alpine emitió un comunicado oficial: “En primer lugar, nos gustaría agradecer a Esteban por su compromiso con el equipo durante los últimos cinco años. Durante su tiempo, hemos celebrado algunos momentos fantásticos juntos, el mejor de ellos en el Gran Premio de Hungría de 2021 con una victoria memorable. Aún nos quedan 16 carreras por completar en 2024 con un objetivo claro: continuar trabajando incansablemente como equipo para lograr los mejores resultados en la pista. Le deseamos a Esteban lo mejor para el próximo capítulo de su carrera como piloto cuando llegue ese momento”.

Dos compañeros de equipo chocaron en la Fórmula 1

Esteban Ocon también ofreció su perspectiva a través de sus redes sociales: “Ha sido un período significativo de mi vida correr en este equipo en la Fórmula 1. Aunque he estado aquí durante cinco años como piloto titular, mi carrera profesional comenzó en Enstone cuando era un adolescente, así que siempre será un lugar especial para mí. Hemos tenido algunos momentos geniales juntos, algunos momentos difíciles también, y ciertamente estoy agradecido a todos en el equipo por estos tiempos memorables. Anunciaré mis planes muy pronto.”

Inicialmente, el piloto había emitido un descargo que pudo haber precipitado la decisión de la escudería: “No hay recompensa sin riesgo en la Fórmula 1, y las salidas de carrera son intensas, más aún en Mónaco, donde la primera vuelta puede dictar el resultado final (...) Asumo la responsabilidad del accidente (...) me entristece profundamente la cantidad de abuso y negatividad que he sentido y he recibido sobre mi carácter, mi forma de conducir y mi carrera”.

Después de la carrera, surgieron rumores sobre un posible reemplazo inmediato de Ocon por Jack Doohan, piloto reserva de Alpine. Sin embargo, se ha confirmado que Ocon completará las 16 carreras restantes de la temporada 2024, comenzando con el GP de Canadá, aunque con una penalización de cinco puestos en la parrilla debido al incidente en Mónaco.

Ocon se encuentra en una situación complicada de cara al futuro. Alpine planea anunciar su alineación de pilotos para la siguiente temporada en su momento debido, y el contrato de Gasly también expira al final del año. Las opciones para Ocon en la parrilla de la Fórmula 1 para 2025 incluyen potencialmente a equipos como Haas, Williams, Audi o Mercedes. Con la parrilla de pilotos del Gran Circo para 2025 definiéndose, Ocon deberá anunciar sus planes próximamente, buscando un nuevo asiento competitivo para continuar su carrera en la Fórmula 1.