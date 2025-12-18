La reacción de los compañeros de Mario Pineida tras conocerse la noticia de su asesinato y los sentidos mensajes de sus amigos del fútbol

El gesto de los compañeros de Mario Pineida tras su asesinato

La muerte de Mario Pineida generó una oleada de mensajes emotivos que evidencian el impacto que el futbolista ecuatoriano dejó en sus compañeros, clubes y aficionados. La noticia de su asesinato en Guayaquil movilizó a ex jugadores, instituciones locales e internacionales y a la comunidad futbolística, que recurrieron a las redes sociales para rendir homenaje y expresar su dolor.

Además de las condolencias, se pudo ver a varios de sus compañeros de equipo en la escena del crimen. Según destacó el periódico Expreso, Gabriel Cortez, Byron Castillo, Dixon Arroyo, Octavio Rivero y José David Contreras fueron al lugar donde se produjo el hecho. A su vez, jugadores de otros clubes, como el capitán de Emelec Luis Fernando León fueron al lugar a ver lo sucedido. Es más, el periodista Juan Francisco Rueda, del medio VitoTvo, publicó un video en sus redes con la llegada de los futbolistas de uno de los equipos más convocantes del Ecuadro.

El argentino Ariel Nahuelpán, ex compañero de Pineida en Barcelona Sporting Club, fue uno de los primeros en despedirse públicamente. “Enano deformado, como te decía yo. Te voy a extrañar mucho. Tantas concentraciones juntos, tantas risas, tantos momentos compartidos... Me duele esto, y mucho.”

Así lo publicó en sus redes sociales, en un mensaje que rápidamente se viralizó. Nahuelpán agregó: “Que Dios te reciba con mucha luz, te quiero mucho, Donpi. Descansa en paz, amigo mío.” Ambos defendieron la camiseta amarilla entre 2017 y 2018, lapso en el que alcanzaron las semifinales de la Copa Libertadores bajo la dirección de Guillermo Almada.

Clubes y figuras del fútbol ecuatoriano se sumaron rápidamente a las muestras públicas de afecto. La Federación Ecuatoriana de Fútbol manifestó en sus redes: “La federación ecuatoriana de fútbol condena la violencia y lamenta con profundo pesar el sensible fallecimiento de Mario Alberto Pineida. Ex seleccionado nacional y jugador de nuestro club afiliado Barcelona Sporting Club.” El mensaje institucional reflejó el sentir generalizado en el ámbito deportivo y puso el foco en el problema de la violencia que afecta a la sociedad ecuatoriana.

El Fluminense Futebol Club, equipo brasileño donde Pineida jugó durante 2022, también dedicó palabras de luto. “El Fluminense Fútbol Club recibió con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Mario Pineida, deportista que jugó en el club en 2022. Pineida llegó al Fluminense al inicio de la temporada en la que nos coronamos campeones de Río de Janeiro. El Fluminense expresa su solidaridad con su familia y amigos.”

Distintos clubes ecuatorianos, entre ellos Guayaquil City, Aucas, Deportivo Cuenca, Independiente del Valle y El Nacional, compartieron textos de condolencia, recordando el paso de Pineida por sus filas y su profesionalismo. Estos mensajes convergieron en un mismo tono de consternación y recuerdo, centrados en la figura del lateral como persona y como deportista.

El presidente de La Liga Ecuabet, Miguel Ángel Loor, también utilizó su cuenta de X para sumarse a las manifestaciones: “Descansa en paz, querido Mario. Mi profundo sentido pésame a todos sus familiares y amigos. También a sus compañeros, dirigentes y funcionarios de su club Barcelona.” Las redes sociales de la Liga Ecuabet y de clubes como Emelec y Liga de Quito replicaron este tipo de comunicados.

El mensaje de Ariel Nahuelpán para Pineida

Varios futbolistas en actividad como Kendry Páez, Marcos Caicedo, Anthony Bedoya y Xavier Arreaga, eligieron compartir imágenes y mensajes breves en sus historias de Instagram. Allí, despedían a Pineida con palabras sentidas y recuerdos visuales. Desde el Barcelona, los jugadores Octavio Rivero, Janner Corozo, Jhonny Quiñónez, Byron Castillo, Bryan Carabalí, José Contreras y Dixon Arroyo llegaron hasta el lugar del ataque, acompañando en silencio a la familia y a la comunidad barrial conmocionada.

El asesinato de Pineida ocurrió en el sector de Samanes 4, en el norte de Guayaquil, cuando se encontraba junto a su pareja. El club Barcelona fue quien confirmó su deceso poco después. “Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”, declaró la institución a través de sus canales oficiales.

Los primeros reportes policiales aseguraron que Pineida fue víctima de un atentado armado. La noticia tuvo repercusión inmediata tanto a nivel nacional como internacional, y la serie de homenajes en redes sociales que circuló ratificó el aprecio que generó durante su carrera, marcada por el esfuerzo y la camaradería.

En lo que respecta a 2025, Pineida comenzó la temporada como titular y llegó a portar la cinta de capitán, pero en la segunda parte del año no jugó los últimos 23 partidos de la Liga entre Fase Regular y Hexagonal. En ese plazo, ocupó el banco en 19 oportunidades, no fue convocado en dos encuentros y estuvo suspendido en otros dos compromisos. La campaña terminó con el Torerocomo subcampeón, detrás del campeón Independiente del Valle, y logró la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Los mensajes tras el asesinato de Mario Pineida: