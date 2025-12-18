Los escalofriantes detalles del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador: “Fue un ataque dirigido”

Mario Pineida fue víctima de un "atentado" en su contra, comunicó Barcelona SC (Fotos César Muñoz API Duran Guayas Ecuador CLJ GYE)

La muerte de Mario Pineida enluta al mundo del fútbol. El lateral izquierdo de 33 años fue asesinado en Guayaquil después de ser víctima de un “atentado en su contra”, como lo definió su club, Barcelona de Ecuador, en redes sociales.

El portal de ese país, Expreso, brindó más detalles sobre el escalofriante hecho que conmueve al fútbol sudamericano. El trágico suceso habría ocurrido a las 15:53 (hora local), con base en el reporte del sistema de emergencias ECU-911. En ese momento, Pineida se encontraba realizando compras junto a dos mujeres, quienes serían su pareja y su madre.

“Mientras el futbolista y sus acompañantes permanecían en el local, sujetos armados que, presuntamente, los venían siguiendo abrieron fuego contra ellos. Como resultado del ataque, Mario Pineida y la que sería su pareja fallecieron en el lugar, mientras que la madre del jugador resultó herida”, afirmó el sitio. El coronel Edison Palacios precisó que la única sobreviviente al ataque sufrió una herida superficial en la cabeza y se encontraba fuera de peligro.

Con varios disparos al estilo sicariato, acabaron con la vida de Mario Pineida

En diálogo con la prensa, la autoridad policial manifestó: “Se puede decir que sí fue un ataque dirigido. De lo que hemos podido conversar con testigos, dos hombres a bordo de dos motocicletas llegaron al sitio para victimar”. Hasta el momento, no tenía información sobre amenazas previas contra Pineida.

En este sentido, Expreso precisó que la mujer lesionada "recibió impactos de arma de fuego y fue atendida durante aproximadamente una hora y media dentro de una ambulancia que permaneció en la escena". A casi dos horas del hecho, fue trasladada a un centro de salud en un vehículo de emergencia.

El periódico El Universo indicó que la Policía explicó las circunstancias del ataque enfocado en que “dos motorizados interceptaron el auto del futbolista, que estaba estacionado en los exteriores del local, y perpetraron los disparos”. En este sentido, añadieron: “Los atacantes se fugaron con rumbo desconocido. En los exteriores del local, la camioneta del jugador quedó estacionada. Fue un ataque directo, no se ha determinado si los intentaron robar”. Todavía no hay detenidos.

Tenía 33 años

La noticia fue confirmada oficialmente por la institución a la que representaba a través de un comunicado: “Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra. Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”.

El impacto de la muerte de Pineida se reflejó en las muestras de solidaridad de otros clubes. Fluminense, equipo brasileño donde jugó el defensor, manifestó en sus redes sociales: “El Fluminense Fútbol Club recibió con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Mario Pineida, deportista que jugó en el club en 2022. Pineida llegó al Fluminense al inicio de la temporada en la que nos coronamos campeones de Río de Janeiro. El Fluminense expresa su solidaridad con su familia y amigos”.

En Ecuador, la Liga Deportiva Universitaria de Quito e Independiente del Valle también expresaron sus muestras de dolor. La primera institución comunicó: “Expresamos nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de Mario Pineida. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos y a Barcelona S.C. en este momento de dolor. Que Mario descanse en paz”. Por su parte, el campeón local escribió: “La familia de Independiente del Valle expresa su nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Mario Pineida, ex jugador de nuestra cantera, mucha fuerza y paz a su familia”.

El lateral izquierdo tenía 33 años

En el plano deportivo, Mario Pineida desarrolló la mayor parte de su carrera en Ecuador, con pasos por Panamá SC, Independiente del Valle, Barcelona SC y El Nacional, además de su experiencia internacional en Fluminense. En sus tres ciclos con Barcelona SC (2016/21-23/24-2025), el defensor sumó tres goles y diez asistencias en 224 partidos y fue campeón local en dos ocasiones. Además, integró dos campañas históricas con el club, alcanzando las semifinales de la Copa Libertadores en 2017 y 2021, donde fueron eliminados por Gremio y Flamengo, respectivamente.

Durante la temporada 2025, Pineida comenzó como titular y llegó a portar la cinta de capitán, aunque en la segunda mitad del año no disputó los últimos 23 partidos de la Liga entre Fase Regular y Hexagonal. En ese periodo, permaneció en el banco en 19 oportunidades, no fue convocado en dos encuentros y estuvo suspendido en otros dos. El equipo finalizó como subcampeón, detrás de Independiente del Valle, y obtuvo la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Tuvo tres ciclos con la camiseta de Barcelona de Ecuador

En la presente edición del certamen continental, Pineida inició desde el arranque en la Fase II ante El Nacional, pero fue expulsado a los diez minutos del partido de vuelta y no volvió a ser considerado. Sus compañeros eliminaron a Corinthians en el Repechaje y él fue suplente en cinco de los seis partidos del Grupo B, donde enfrentaron a River Plate, Independiente del Valle y Universitario. Estuvo en el banco durante el empate sin goles ante el equipo argentino en Núñez y no fue convocado para el segundo encuentro, que terminó con derrota 3-2 como local. El equipo finalizó último en su zona y el entrenador Segundo Castillo dejó el cargo tras perder tres partidos más.

En el ámbito internacional, Pineida vistió la camiseta de la selección de Ecuador en ocho ocasiones, con una asistencia, también participó en amistosos, en la Eliminatoria al Mundial de Rusia 2018 y en la Copa América 2021.