La indirecta en pleno festejo de Estudiantes para que Bielsa convoque a Fernando Muslera a la selección uruguaya

El mediocampista argentino ponderó el nivel de su compañero

El reciente desempeño de Fernando Muslera en la final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino reavivó el debate sobre su posible regreso a la selección de Uruguay, en un contexto donde su actuación resultó decisiva para la consagración de Estudiantes ante Racing.

En medio de los festejos, Santiago Ascacíbar elogió públicamente al arquero y lanzó un mensaje directo en alusión a la atención que podría prestarle el actual seleccionador uruguayo, Marcelo Bielsa, a la figura del experimentado guardameta.

Durante la celebración, Ascacíbar no escatimó en reconocimientos hacia su compañero. “Es arquero de otro nivel. Tiene otro nivel. Espero que Bielsa esté mirando…”, afirmó en declaraciones a ESPN. Estas palabras, cargadas de admiración, se suman a la opinión de Celso Otero, ex ayudante técnico del Maestro Tabárez, quien días atrás valoró la posibilidad de que Muslera vuelva a vestir la camiseta celeste y sostuvo: “Es una de esas personas que merecería representar a Uruguay hasta el último de los días”, según declaraciones difundidas por el mismo medio.

El festejo tras la consagración

Muslera, protagonista de la jornada tras una destacada actuación en la definición por penales, respondió con humor a los elogios de Ascacíbar y a la expectativa generada en torno a su futuro internacional. “¡Me están haciendo trabajar! Al Ruso le decía que venía a estar tranquilo a Sudamérica, después de tantos años; y me están haciendo laburar más. ¡Empecé a entrenar con 39 años, una locura!”, expresó el arquero uruguayo, subrayando el esfuerzo que implica mantenerse en la élite a su edad.

El propio Muslera también se refirió al futuro de Ascacíbar: “El Ruso no se va, lo escuché. ¿A dónde va? No hay chance. Es la bandera del equipo, el Ruso se queda”, afirmó el arquero, reforzando la importancia del volante argentino en el plantel de Estudiantes.

“Todavía estoy acá, me queda una final más y después voy a pensar el futuro. La cabeza está acá hasta que termine el año, después voy a hacer una evaluación”, declaró Santiago Ascacíbar a ESPN y encendió la ilusión de River Plate que planea hacerse con sus servicios.

Tras 14 años en Turquía, donde defendió el arco del Galatasaray, Muslera firmó con Estudiantes en junio, en un contexto en el que todo apuntaba a un inminente acuerdo con Peñarol que finalmente no se concretó.

En diálogo con TNT Sports, Muslera reiteró un mensaje que marcó su llegada al fútbol argentino: “Tenés que estar donde te quieren y Estudiantes te quiere mucho”, una frase que, según relató, le repitió su esposa Patricia, médica de profesión, y que terminó por inclinar la balanza en favor del club platense. El arquero subrayó la insistencia de figuras clave en el proceso, como el entrenador Eduardo Domínguez, quien lo contactó casi a diario, y el director deportivo Marcos Angeleri, que le propuso: “Dejame cambiar ese ‘no’ que ya tenés por un ‘sí’, dejame intentarlo”.

“No era mi intención venir a Argentina, quería volver a Uruguay, por situaciones de la vida no se dio”, explicó, y remarcó su compromiso con Estudiantes: “Tengo contrato en 2026 y no me mueve nadie, ahora menos”.

“Quiero agradecer a toda la gente que vino hasta acá, a quienes se quedaron en La Plata y a mi familia en Uruguay. Estoy muy feliz de haber tomado la decisión de venir a Estudiantes. Este equipo es una locura. No tengo palabras para describir la emoción y la alegría que tengo”, concluyó el arquero del Pincha.