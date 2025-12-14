Deportes

La indirecta en pleno festejo de Estudiantes para que Bielsa convoque a Fernando Muslera a la selección uruguaya

El arquero tuvo una actuación destacada en la serie de penales que consagró al Pincha campeón del Torneo Clausura en la final con Racing

Guardar
El mediocampista argentino ponderó el nivel de su compañero

El reciente desempeño de Fernando Muslera en la final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino reavivó el debate sobre su posible regreso a la selección de Uruguay, en un contexto donde su actuación resultó decisiva para la consagración de Estudiantes ante Racing.

En medio de los festejos, Santiago Ascacíbar elogió públicamente al arquero y lanzó un mensaje directo en alusión a la atención que podría prestarle el actual seleccionador uruguayo, Marcelo Bielsa, a la figura del experimentado guardameta.

Durante la celebración, Ascacíbar no escatimó en reconocimientos hacia su compañero. “Es arquero de otro nivel. Tiene otro nivel. Espero que Bielsa esté mirando…”, afirmó en declaraciones a ESPN. Estas palabras, cargadas de admiración, se suman a la opinión de Celso Otero, ex ayudante técnico del Maestro Tabárez, quien días atrás valoró la posibilidad de que Muslera vuelva a vestir la camiseta celeste y sostuvo: “Es una de esas personas que merecería representar a Uruguay hasta el último de los días”, según declaraciones difundidas por el mismo medio.

El festejo tras la consagración
El festejo tras la consagración

Muslera, protagonista de la jornada tras una destacada actuación en la definición por penales, respondió con humor a los elogios de Ascacíbar y a la expectativa generada en torno a su futuro internacional. “¡Me están haciendo trabajar! Al Ruso le decía que venía a estar tranquilo a Sudamérica, después de tantos años; y me están haciendo laburar más. ¡Empecé a entrenar con 39 años, una locura!”, expresó el arquero uruguayo, subrayando el esfuerzo que implica mantenerse en la élite a su edad.

El propio Muslera también se refirió al futuro de Ascacíbar: “El Ruso no se va, lo escuché. ¿A dónde va? No hay chance. Es la bandera del equipo, el Ruso se queda”, afirmó el arquero, reforzando la importancia del volante argentino en el plantel de Estudiantes.

“Todavía estoy acá, me queda una final más y después voy a pensar el futuro. La cabeza está acá hasta que termine el año, después voy a hacer una evaluación”, declaró Santiago Ascacíbar a ESPN y encendió la ilusión de River Plate que planea hacerse con sus servicios.

Tras 14 años en Turquía, donde defendió el arco del Galatasaray, Muslera firmó con Estudiantes en junio, en un contexto en el que todo apuntaba a un inminente acuerdo con Peñarol que finalmente no se concretó.

En diálogo con TNT Sports, Muslera reiteró un mensaje que marcó su llegada al fútbol argentino: “Tenés que estar donde te quieren y Estudiantes te quiere mucho”, una frase que, según relató, le repitió su esposa Patricia, médica de profesión, y que terminó por inclinar la balanza en favor del club platense. El arquero subrayó la insistencia de figuras clave en el proceso, como el entrenador Eduardo Domínguez, quien lo contactó casi a diario, y el director deportivo Marcos Angeleri, que le propuso: “Dejame cambiar ese ‘no’ que ya tenés por un ‘sí’, dejame intentarlo”.

“No era mi intención venir a Argentina, quería volver a Uruguay, por situaciones de la vida no se dio”, explicó, y remarcó su compromiso con Estudiantes: “Tengo contrato en 2026 y no me mueve nadie, ahora menos”.

“Quiero agradecer a toda la gente que vino hasta acá, a quienes se quedaron en La Plata y a mi familia en Uruguay. Estoy muy feliz de haber tomado la decisión de venir a Estudiantes. Este equipo es una locura. No tengo palabras para describir la emoción y la alegría que tengo”, concluyó el arquero del Pincha.

Temas Relacionados

Marcelo BielsaFernando MusleraSantiago AscacíbarEstudiantes de La PlataTorneo Clausuradeportes-argentina

Últimas Noticias

De sentirse un “meme” por el sobrepeso a dar 170 golpes y ganar con récord una pelea sangrienta en su debut en UFC

Steven Asplund venció por KO técnico a Sean Sharaf en el segundo round. Su historia de superación e increíble cambio físico

De sentirse un “meme” por

Las explosivas declaraciones de Helmut Marko contra Christian Horner que reavivaron la disputa interna en Red Bull: “Juegos sucios”

Días después de su salida de la Fórmula 1, el histórico asesor austriaco arremetió contra el británico, con quien se disputó el poder de la escudería por varios años

Las explosivas declaraciones de Helmut

Racing y Belgrano definen el título del Torneo Femenino

En el primer cruce disputado en el Cilindro de Avellaneda, la Academia se impuso por la mínima diferencia gracias al gol de Rocío Bueno

Racing y Belgrano definen el

La declaración de Ascacibar tras consagrarse campeón con Estudiantes que encendió la ilusión en River

El mediocampista tiene contrato con el Pincha hasta 2026, pero es pretendido por el Millonario y un equipo de Brasil

La declaración de Ascacibar tras

Toda la verdad del inesperado interés de Boca Juniors por Miguel Ángel Borja que podría sacudir el mercado

El delantero de River Plate quedará con el pase en su poder a partir del 1 de enero. La decisión del Xeneize

Toda la verdad del inesperado
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
Debby Ryan y Josh Dun

Debby Ryan y Josh Dun anunciaron el nacimiento de su primera hija, Felix Winter Dun

“Pluribus” y las preguntas que deberá resolver antes del final

Lady Gaga detuvo su concierto en Australia tras accidente de bailarín: “¿Estás bien?”

“Heated Rivalry”: todo sobre la nueva serie de romance gay que conquista audiencias

John Cena se despidió de la WWE tras 24 años de carrera

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán advirtió

El régimen de Irán advirtió que “continuará apoyando firmemente” al grupo terrorista libanés Hezbollah

El CNE de Honduras informó que el recuento de actas con inconsistencias quedó suspendido por trabas administrativos

Sobrevivió al ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre y años después resultó herido en el atentado en Australia: “Fue una masacre”

Donald Trump condenó el atentado terrorista en Australia: “Fue puramente antisemita”

Roberto Carlos se accidentó en su Cadillac mientras grababa para la televisón brasileña