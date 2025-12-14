Deportes

Estudiantes de La Plata ganó el Clausura y sumó su estrella número 18: así está la tabla histórica de títulos

El Pincha venció a Racing en la final disputada en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Cómo quedó en el ranking de los máximos campeones de la Argentina

Guardar
Los cinco equipos más ganadores
Los cinco equipos más ganadores de la historia del fútbol argentino

Estudiantes de La Plata venció a Racing y se consagró campeón del Torneo Clausura. El Pincha se impuso en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y conquistó la estrella número 18 de su historia.

Luego de que el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional decidiera nombrar “Campeón de Liga” a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó entre las 32 fechas que compusieron las fases de grupos del Torneo Apertura y Clausura de esta temporada 2025 del fútbol argentino, Estudiantes de La Plata también sumó su título de Liga número 7.

El máximo ganador de Ligas del fútbol argentino es River Plate con 38, seguido por Boca Juniors con 35 y completa el podio Racing Club con 18. El top ten lo completan Independiente (16), San Lorenzo (15), Vélez (11), Estudiantes (7), Newell’s (6), Huracán (5) y Rosario Central (5).

Tabla histórica de campeones de
Tabla histórica de campeones de Liga del fútbol argentino

En lo que respecta al ranking histórico sumando Ligas y Copas Nacionales, River Plate tiene 54 (38/16), Boca Juniors 52 (35/17), Racing 33 (18/15), Independiente 25 (16/9), Alumni A.C. 18 (10/8), San Lorenzo 17 (15/2), Vélez 14 (11/3), Huracán 13 (5/8), Estudiantes 12 (7/5), Rosario Central 12 (5/7), Newell’s 9 (6/3) y Lanús 5 (2/3).

Si se toman en cuenta todos los títulos de la historia, sumando Ligas, Copas Nacionales e internacionales, contando el amateurismo y profesionalismo, Boca Juniors lidera el listado con 74, seguido por River Plate (72) e Independiente (45). Detrás aparece Racing con 41 y San Lorenzo con 22. En tanto, Estudiantes alcanzó su estrella 18.

Top ten de los clubes
Top ten de los clubes más ganadores de títulos locales

Siguiendo en materia internacional, Boca Juniors e Independiente también lideran con 18, seguidos por River Plate (12). Más atrás, aparecen Estudiantes (6), Racing (5), Vélez (5), San Lorenzo (3), Lanús (2), Argentinos Juniors (2), Arsenal (2) y Defensa y Justicia (2), Rosario Central y Talleres de Córdoba (1). Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos, se suman también algunas copas como la Copa Aldao, la Copa Cousenier o la Copa Tie Competition que se contabilizan según la esfera, algo que ha generado polémica en Conmebol y FIFA en el pasado, abriendo un debate entre los fanáticos futboleros.

Todos los logros publicados son el recuento de los Títulos Oficiales homologados por la AFA desde que el fútbol es oficial en la Argentina (1891-2025), tal como están publicados en la Web Oficial de la casa madre de nuestro fútbol, indicó Revisionismo Fútbol.

Tabla Histórica de Títulos del
Tabla Histórica de Títulos del fútbol argentino

LAS TABLAS DE TÍTULOS DEL FÚTBOL ARGENTINO

TÍTULOS LOCALES DE AFA (LIGAS MÁS COPAS NACIONALES)

River 54 (38 Ligas/16 Copas)

Boca 52 (35/17)

Racing 33 (18/15)

Independiente 25 (16/9)

Alumni A.C. 18 (10/8)

San Lorenzo 17 (15/2)

Vélez 14 (11/3)

Huracán 13 (5/8)

Estudiantes 12 (7/5)

Rosario Central 12 (5/7)

Newell’s 9 (6/3)

Lanús 5 (2/3)

CAMPEONES COPAS NACIONALES DE AFA

Boca Juniors 17

River Plate 16

Racing 15

Independiente 9

Huracán 8

Rosario Central 7

Estudiantes de La Plata 5

Newell’s 5

Lanús 3

Vélez 3

Arsenal 2

San Lorenzo 2

Atlanta 1

Banfield 1

Central Córdoba (R) 1

Colón 1

Estudiantes (BA) 1

Gimnasia (LP) 1

Nueva Chicago 1

Patronato 1

Quilmes 1

San Martín (T) 1

Sportivo Barracas 1

Tiro Federal 1

Tigre 1

Atlético Tucumán 1

Central Córdoba (SdE) 1

Talleres de Córdoba 1

Independiente Rivadavia 1

• LOS CLUBES ARGENTINOS CON MÁS TÍTULOS INTERNACIONALES

1- BOCA JUNIORS (ARGENTINA): 18 TÍTULOS

Copa Libertadores (6) / Recopa Sudamericana (4) / Intercontinental (3) / Sudamericana (2) / Supercopa (1) / Nicolás Leoz (1) / Copa Máster (1)

1- INDEPENDIENTE (ARGENTINA): 18 TÍTULOS

Copa Libertadores (7) / Intercontinental (2) / Copa Sudamericana (2) / Interamericana (3) / Supercopa (2) / Recopa Sudamericana (1) / Suruga Bank (1)

3- RIVER PLATE (ARGENTINA): 12 TÍTULOS

Intercontinental (1) / Libertadores (4) / Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (3) / Supercopa (1) / Suruga Bank (1) / Interamericana (1)

4. ESTUDIANTES: 6 TÍTULOS

Copa Intercontinental (1) / Copa Libertadores (4) / Copa Interamericana (1)

5. RACING CLUB: 5 TÍTULOS

Intercontinental (1) / Copa Libertadores (1) / Supercopa Sudamericana (1) / Copa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)

6. VÉLEZ SÁRSFIELD: 5 TÍTULOS

Copa Intercontinental (1) / Copa Libertadores (1) / Copa Interamericana (1) / Supercopa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)

7. SAN LORENZO: 3 TÍTULOS

Copa Libertadores (1) / Copa Sudamericana (1) / Copa Mercosur (1)

8. LANÚS: 3 TÍTULOS

Copa Conmebol (1) / Copa Sudamericana (2)

9. ARGENTINOS JUNIORS: 2 TÍTULOS

Copa Libertadores (1) / Copa Interamericana (1)

9. ARSENAL DE SARANDÍ: 2 TÍTULOS

Copa Sudamericana (1) / Copa Suruga Bank (1)

9. DEFENSA Y JUSTICIA: 2 TÍTULOS

Copa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)

12. ROSARIO CENTRAL: 1 TÍTULO

Copa Conmebol (1)

12. TALLERES DE CÓRDOBA: 1 TÍTULO

Copa Conmebol (1)

Temas Relacionados

Racing ClubEstudiantes de La PlataBoca JuniorsRiver PlateClub IndependienteSan LorenzoTorneo ClausuraLiga Profesional

Últimas Noticias

La entrega de premios a Estudiantes de La Plata tras el título de campeón del Torneo Clausura

Los jugadores del Pincha recibieron las medallas en una ceremonia de la que participó el presidente de la AFA, Claudio Tapia

La entrega de premios a

Estudiantes de La Plata venció a Racing en los penales y se coronó campeón del Torneo Clausura

El Pincha se impuso 5-4 en los tiros desde los doce pasos después de igualar 1-1 en los 120 minutos. Los de Eduardo Domínguez clasificaron a la Copa Libertadores y la Academia deberá conformarse con el pasaje a la Sudamericana

Estudiantes de La Plata venció

Cuánto dinero embolsó Estudiantes tras salir campeón del Torneo Clausura: la marcada diferencia con otras ligas del mundo

El Pincha se quedó con un cheque de 500 mil dólares que otorga la Conmebol y se llevó el 70% de la recaudación por venta de tickets en Santiago del Estero

Cuánto dinero embolsó Estudiantes tras

Así fue la tanda de penales que consagró a Estudiantes como campeón del Clausura: el eufórico festejo de Verón en la tribuna

El Pincha se consagró en Santiago del Estero con una victoria ante Racing en una definición apasionante

Así fue la tanda de

La final que jugará Estudiantes ante Platense el próximo fin de semana que podría abrirle la puerta a dos títulos más

El Pincha se enfrentará al Calamar por el Trofeo de Campeones en San Nicolás. Si gana ese título, jugará la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional

La final que jugará Estudiantes
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a Los Juegos del Hambre en Sunrise on the Reaping

“IT: Bienvenidos a Derry” llega a su fin: fecha y horario de estreno del capítulo 8

Una llamada y música navideña que no paró de sonar por más de un día: así fueron las últimas horas de Peter Greene antes de morir

Revelan detallas de la reprobación de Kim Kardashian en el examen de abogacía

“Zootopia 2″ bate récords de taquilla a nivel mundial: ya superó los mil millones de dólares en recaudación

INFOBAE AMÉRICA

Pablo Braun, en el 20

Pablo Braun, en el 20 cumpleaños de Eterna Cadencia: “Nací en cuna de oro, con la librería salí a otro mundo”

Para Marco Rubio, la estrategia para Cuba pasa por Venezuela

El mundo es un poco mejor desde que aparecieron Los Beatles: la saga ‘Anthology’ nos lo recuerda

La nueva vida en el exilio de Rosie O’Donnell, la enemiga pública n°1 de Donald Trump

Alemania frustró un presunto atentado islamista contra un mercado navideño en Baviera y arrestó a cinco sospechosos