Estudiantes de La Plata ganó el Clausura y sumó su estrella número 18: así está la tabla histórica de títulos

Los cinco equipos más ganadores de la historia del fútbol argentino

Estudiantes de La Plata venció a Racing y se consagró campeón del Torneo Clausura. El Pincha se impuso en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y conquistó la estrella número 18 de su historia.

Luego de que el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional decidiera nombrar “Campeón de Liga” a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó entre las 32 fechas que compusieron las fases de grupos del Torneo Apertura y Clausura de esta temporada 2025 del fútbol argentino, Estudiantes de La Plata también sumó su título de Liga número 7.

El máximo ganador de Ligas del fútbol argentino es River Plate con 38, seguido por Boca Juniors con 35 y completa el podio Racing Club con 18. El top ten lo completan Independiente (16), San Lorenzo (15), Vélez (11), Estudiantes (7), Newell’s (6), Huracán (5) y Rosario Central (5).

Tabla histórica de campeones de Liga del fútbol argentino

En lo que respecta al ranking histórico sumando Ligas y Copas Nacionales, River Plate tiene 54 (38/16), Boca Juniors 52 (35/17), Racing 33 (18/15), Independiente 25 (16/9), Alumni A.C. 18 (10/8), San Lorenzo 17 (15/2), Vélez 14 (11/3), Huracán 13 (5/8), Estudiantes 12 (7/5), Rosario Central 12 (5/7), Newell’s 9 (6/3) y Lanús 5 (2/3).

Si se toman en cuenta todos los títulos de la historia, sumando Ligas, Copas Nacionales e internacionales, contando el amateurismo y profesionalismo, Boca Juniors lidera el listado con 74, seguido por River Plate (72) e Independiente (45). Detrás aparece Racing con 41 y San Lorenzo con 22. En tanto, Estudiantes alcanzó su estrella 18.

Top ten de los clubes más ganadores de títulos locales

Siguiendo en materia internacional, Boca Juniors e Independiente también lideran con 18, seguidos por River Plate (12). Más atrás, aparecen Estudiantes (6), Racing (5), Vélez (5), San Lorenzo (3), Lanús (2), Argentinos Juniors (2), Arsenal (2) y Defensa y Justicia (2), Rosario Central y Talleres de Córdoba (1). Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos, se suman también algunas copas como la Copa Aldao, la Copa Cousenier o la Copa Tie Competition que se contabilizan según la esfera, algo que ha generado polémica en Conmebol y FIFA en el pasado, abriendo un debate entre los fanáticos futboleros.

Todos los logros publicados son el recuento de los Títulos Oficiales homologados por la AFA desde que el fútbol es oficial en la Argentina (1891-2025), tal como están publicados en la Web Oficial de la casa madre de nuestro fútbol, indicó Revisionismo Fútbol.

Tabla Histórica de Títulos del fútbol argentino

LAS TABLAS DE TÍTULOS DEL FÚTBOL ARGENTINO

• TÍTULOS LOCALES DE AFA (LIGAS MÁS COPAS NACIONALES)

River 54 (38 Ligas/16 Copas)

Boca 52 (35/17)

Racing 33 (18/15)

Independiente 25 (16/9)

Alumni A.C. 18 (10/8)

San Lorenzo 17 (15/2)

Vélez 14 (11/3)

Huracán 13 (5/8)

Estudiantes 12 (7/5)

Rosario Central 12 (5/7)

Newell’s 9 (6/3)

Lanús 5 (2/3)

• CAMPEONES COPAS NACIONALES DE AFA

Boca Juniors 17

River Plate 16

Racing 15

Independiente 9

Huracán 8

Rosario Central 7

Estudiantes de La Plata 5

Newell’s 5

Lanús 3

Vélez 3

Arsenal 2

San Lorenzo 2

Atlanta 1

Banfield 1

Central Córdoba (R) 1

Colón 1

Estudiantes (BA) 1

Gimnasia (LP) 1

Nueva Chicago 1

Patronato 1

Quilmes 1

San Martín (T) 1

Sportivo Barracas 1

Tiro Federal 1

Tigre 1

Atlético Tucumán 1

Central Córdoba (SdE) 1

Talleres de Córdoba 1

Independiente Rivadavia 1

• LOS CLUBES ARGENTINOS CON MÁS TÍTULOS INTERNACIONALES

1- BOCA JUNIORS (ARGENTINA): 18 TÍTULOS

Copa Libertadores (6) / Recopa Sudamericana (4) / Intercontinental (3) / Sudamericana (2) / Supercopa (1) / Nicolás Leoz (1) / Copa Máster (1)

1- INDEPENDIENTE (ARGENTINA): 18 TÍTULOS

Copa Libertadores (7) / Intercontinental (2) / Copa Sudamericana (2) / Interamericana (3) / Supercopa (2) / Recopa Sudamericana (1) / Suruga Bank (1)

3- RIVER PLATE (ARGENTINA): 12 TÍTULOS

Intercontinental (1) / Libertadores (4) / Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (3) / Supercopa (1) / Suruga Bank (1) / Interamericana (1)

4. ESTUDIANTES: 6 TÍTULOS

Copa Intercontinental (1) / Copa Libertadores (4) / Copa Interamericana (1)

5. RACING CLUB: 5 TÍTULOS

Intercontinental (1) / Copa Libertadores (1) / Supercopa Sudamericana (1) / Copa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)

6. VÉLEZ SÁRSFIELD: 5 TÍTULOS

Copa Intercontinental (1) / Copa Libertadores (1) / Copa Interamericana (1) / Supercopa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)

7. SAN LORENZO: 3 TÍTULOS

Copa Libertadores (1) / Copa Sudamericana (1) / Copa Mercosur (1)

8. LANÚS: 3 TÍTULOS

Copa Conmebol (1) / Copa Sudamericana (2)

9. ARGENTINOS JUNIORS: 2 TÍTULOS

Copa Libertadores (1) / Copa Interamericana (1)

9. ARSENAL DE SARANDÍ: 2 TÍTULOS

Copa Sudamericana (1) / Copa Suruga Bank (1)

9. DEFENSA Y JUSTICIA: 2 TÍTULOS

Copa Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (1)

12. ROSARIO CENTRAL: 1 TÍTULO

Copa Conmebol (1)

12. TALLERES DE CÓRDOBA: 1 TÍTULO

Copa Conmebol (1)