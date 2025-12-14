La declaración de Ascacibar tras consagrarse campeón con Estudiantes que encendió la ilusión en River

Santiago Ascacibar recibe el trofeo de campeón (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Todavía estoy acá, me queda una final más y después voy a pensar el futuro. La cabeza está acá hasta que termine el año, después voy a hacer una evaluación”, declaró Santiago Ascacibar a ESPN tras la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura. Así, dejó en suspenso su continuidad en el club y generó expectativas en River Plate, que busca sumarlo como refuerzo.

El mediocampista, capitán y referente del equipo dirigido por Eduardo Domínguez, se expresó en medio de los festejos por el título obtenido en Santiago del Estero. El volante central, de 28 años, fue una de las figuras en la final ante Racing, en la que disputó los 120 minutos y lideró a Estudiantes hacia un nuevo campeonato. Su rol protagónico y el peso simbólico que tiene dentro del plantel han convertido su futuro en un tema central para la institución y sus hinchas.

El interés de River Plate por Ascacibar es concreto. El club de Núñez inició negociaciones formales para intentar incorporarlo en el próximo mercado de pases. Hace una semana, incluso, se desarrolló en el Monumental una reunión con la agencia de representación del mediocampista. La dirigencia riverplatense evalúa la posibilidad de adquirir un porcentaje de los derechos económicos del jugador -se habla de un 50%-, una modalidad que podría facilitar la operación. El pase de Ascacibar está valuado en USD 6 millones, en un mercado en el que la Banda priorizará préstamos con opción de compra, pero estaría dispuesto a modificar su estrategia en este caso puntual.

También recibió una oferta concreta de un club brasileño, cuyo nombre no trascendió. Ascacibar cuenta con experiencia en el fútbol alemán (Hertha Berlín y Stuttgart), el italiano (Cremonese) y en la selección argentina.

Mientras tanto, Estudiantes busca retener a su capitán. El club platense considera al mediocampista una pieza clave para afrontar la próxima edición de la Copa Libertadores y cuenta con el futbolista bajo contrato hasta diciembre de 2026. Sin embargo, la posibilidad de una transferencia no está descartada, especialmente si la oferta resulta conveniente para la institución. En el entorno de Estudiantes, la expectativa es que, en caso de una salida, Ascacibar pueda regresar al fútbol europeo, aunque la propuesta de River ha generado un escenario de incertidumbre.

La definición sobre el futuro de Ascacibar se producirá después del Trofeo de Campeones, que enfrentará a Estudiantes y Platense el sábado 20 de diciembre. Hasta entonces, el jugador ha optado por mantener el foco en los compromisos inmediatos del club y postergar cualquier decisión sobre su carrera.

En sus palabras a ESPN, el Ruso subrayó que su atención permanece en los objetivos deportivos de Estudiantes, mientras el desenlace de su situación se resolverá una vez finalizada la temporada. Sin embargo, la expectativa en Núñez se incrementó tras su contacto con los medios.

River ya hizo una oferta por Fausto Vera, otro volante central, que milita en el Atlético Mineiro. Y tiene otros nombres en carpeta. La dirigencia fijó su atención en Tadeo Allende, delantero que viene de una destacada temporada en la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami. El argentino, con pasado en Godoy Cruz, marcó 24 tantos este año en el fútbol estadounidense y se posicionó como el quinto máximo goleador histórico del club estadounidense. Su pase pertenece al Celta de Vigo y las Garzas también pretenden retenerlo.

Y ante la dificultad de repatriar al Diablito Echeverri, el Millonario activó la alternativa de sumar a Gianluca Prestianni, fantasista ex Vélez que actualmente milita en Benfica de Portugal, y que viene de brillar en el subcampeonato de la Selección Sub 20 en el Mundial. Hoy alterna titularidades y suplencias bajo las órdenes de José Mourinho y ve como una oportunidad pasar a River para sumar minutos.

La idea en Núñez es obtener una cesión con opción de compra y, probablemente, incluir un cargo.