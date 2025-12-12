Jugó en la selección brasileña, sufrió un problema cardíaco en la pretemporada y tomó una importante decisión de vida

Oscar decidió retirarse del fútbol (Getty)

Oscar, jugador del San Pablo y ex figura de la selección de Brasil, decidió ponerle punto final a su carrera a los 34 años luego de sufrir una alteración cardíaca. El mediocampista se encuentra en proceso de recuperación médica y disfruta de vacaciones junto a su familia, mientras se prevé que la rescisión de su vínculo con el club paulista se concrete de manera amistosa.

En los últimos días, la confirmación de su retiro, que ya era considerada prácticamente segura por la directiva del San Pablo, fue ratificada tras una serie de conversaciones entre el jugador y su entorno. La información, publicada inicialmente por ESPN y confirmada por Ge Globo, señala que Oscar anunciará oficialmente su retiro a través de sus redes sociales en breve. El club ya no lo contempla en su planificación para la temporada 2026.

El desenlace de la carrera de Oscar estuvo marcado por problemas de salud y lesiones. En noviembre, el futbolista sufrió un mal súbito durante exámenes médicos previos a la pretemporada en el centro de entrenamiento de Barra Funda. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Israelita Albert Einstein, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos y recibió el diagnóstico de una síncope vasovagal. Este episodio, que consiste en una pérdida transitoria de conciencia causada por una disminución de la presión arterial y del ritmo cardíaco, no implica riesgo de muerte, pero requiere seguimiento médico constante.

La temporada 2025 resultó especialmente difícil para Oscar debido a las lesiones, siendo la más grave una fractura en tres vértebras que lo mantuvo alejado de las canchas durante tres meses. En su regreso, logró disputar 21 partidos y anotar dos goles con la camiseta del Tricolor paulista.

El Sao Paulo fue el último club de Oscar (REUTERS/Thiago Bernardes/File Photo)

La situación de Oscar se explica por antecedentes previos. En agosto, tras sufrir la ya mencionada fractura de vértebras en un partido ante Corinthians, se le detectó una anomalía cardíaca. Aunque en ese momento recibió autorización para continuar jugando, el monitoreo de su salud se mantuvo constante. El propio volante había manifestado su disposición a retirarse si su bienestar se veía comprometido: “Estuve muy atento y afirmé que me retiraría si mi salud corría algún riesgo”, según recogió el comunicado oficial del club.

Formado en las divisiones juveniles de Cotia, Oscar debutó con el primer equipo en 2008, a los 16 años, y sumó 13 partidos en 2009. A finales de ese año, su entorno inició una demanda judicial contra el club, alegando coacción para firmar un contrato de cinco años y retrasos en los pagos. El proceso culminó en 2012 con un acuerdo extrajudicial: el Internacional abonó 15 millones de reales al Sao Paulo para liberar al jugador, quien luego continuó su carrera en el Chelsea de Inglaterra y, desde 2016, en el fútbol chino.

En el ámbito internacional, Oscar fue campeón de la Copa Confederaciones en 2013 y participó en la Copa del Mundo de 2014, donde marcó el único gol de Brasil en la histórica derrota por 7 a 1 ante Alemania.

El caso de Oscar se suma a otros antecedentes recientes de futbolistas que debieron abandonar la actividad por afecciones cardíacas, como el retiro de Sergio Agüero en diciembre de 2021, a los 33 años, tras ser diagnosticado con una arritmia ventricular incompatible con el alto rendimiento deportivo.