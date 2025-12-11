Deportes

La respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica que se generó por el apasionado beso en la celebración del título de la F1

La modelo Magui Corceiro dio detalles del gesto que tuvo junto a su pareja en medio de la pista del circuito de Yas Marina

La actriz y el piloto
La actriz y el piloto se fundieron en un beso tras el título mundial (Reuters)

La consagración de Lando Norris como campeón de la Fórmula 1 tras terminar en el tercer puesto del Gran Premio Abu Dhabi fue uno de los temas del año en el mundo del deporte. Más allá del título que logró el británico con McLaren, un episodio que sucedió pocos minutos más tarde de que el piloto vio la bandera de cuadros amplificó el foco sobre su vida íntima.

Margarida Corceiro, reconocida modelo portuguesa, apareció en el medio de la pista del circuito de Yas Marina y, luego del saludo entre Lando y sus padres, ella celebró dándole un beso a su pareja tras lograr el logro más importante de su carrera deportiva. La escena recorrió el mundo, logrando una amplia difusión en medios y redes sociales que hizo exceder los límites del ámbito deportivo a la noticia.

Luego de la celebración de Norris y su círculo cercano en un club privado de la ciudad donde se coronó en la Máxima, al siguiente día, Corceiro publicó por primera vez una fotografía junto a Norris en su cuenta de Instagram. Junto a la leyenda “Mi pequeño campeón del mundo” y un emoji de corazón naranja, la publicación de la modelo generó polémica y fue interpretada por diversos medios lusos como la confirmación pública del vínculo tras años de especulaciones

Hasta entonces, tanto Norris como Corceiro se habían mostrado reservados en cuanto a su relación. Recién durante la segunda parte de la temporada que se terminó en Medio Oriente, la propia actriz se mostró en varias carreras en el paddock de McLaren durante las carreras, sobre todo en la etapa en Europa. “Estoy muy feliz, él es muy feliz y eso es lo que importa”, expresó la actriz en declaraciones recogidas por CMjornal y TV Guia.

Corceiro también abordó el significado del beso ante las cámaras de la TV oficial. Consultada sobre su decisión de mostrar sus sentimientos en un momento tan visible, explicó: “No hay ninguna regla para hacerlo público. Pensé que tenía sentido... En ese momento, olvidé que las cámaras estaban ahí. Fue un momento tan importante que ni siquiera lo recordé”, declaró, alejando los dichos de varios fanáticos sobre que aprovechó la ocasión para mostrarse con el flamante monarca de la Máxima.

La publicación de Corceiro tras
La publicación de Corceiro tras el título de Lando Norris en la F1

Respecto a la publicación viral tras la consagración de su novio, la propia actriz destacó la naturalidad del gesto y la relevancia personal de acompañar al piloto en ese momento clave. La exposición mediática se incrementó después de que Corceiro usara su cuenta de Instagram, con más de dos millones de seguidores, para publicar la fotografía.

De acuerdo con las piezas publicadas por los medios en Portugal, de donde es oriunda la modelo, la imagen generó una amplia repercusión y un gran debate. Comentarios como “¿Por qué lo subes ahora? ¿Ya es oficial?” o “Tuvo que ganar un Campeonato Mundial para obtener una mención” y “Se necesitó un campeonato para publicar la primera imagen y que se hiciera oficial”, fueron algunas de las expresiones de los usuarios.

La actriz acompañó a Norris
La actriz acompañó a Norris en la definición del campeonato (Reuters)

La relación entre Norris y Corceiro atravesó diversas etapas, aunque ninguno de los protagonistas compartió detalles sobre el inicio del vínculo. La confirmación oficial llegó recién en agosto pasado, luego de casi dos años de especulaciones alimentadas por apariciones públicas, principalmente en el entorno de Fórmula 1.

Es importante resaltar que en septiembre, consultado previamente por la revista Vogue, el británico había remarcado la importancia del apoyo de su pareja para sobrellevar la presión de la alta competencia y la exposición. Norris se refirió a la repercusión de su relación: Es alguien con quien puedo ser yo mismo. Es muy sensata y además lleva una vida bastante alocada. Es genial cuando podemos alquilar un barco por un día o ir a casa juntos y relajarnos".

Al mismo tiempo subrayó que la experiencia de Corceiro como influencer contribuyó a su capacidad para enfrentar los comentarios en redes sociales. “Me afecta mucho menos que antes. Ahora le presto mucha menos atención”, afirmó el piloto a la revista, atribuyendo a su pareja un rol clave en el manejo de la exposición y del impacto mediático.

