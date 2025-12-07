El apasionado beso de Lando Norris con su novia Magui Corceiro tras ser campeón de la Fórmula 1 que dio que hablar

*El beso entre Lando Norris y su pareja Magui Corceiro

Lando Norris se metió en la historia grande de la Fórmula 1 al consagrarse campeón de la temporada 2025. El británico aseguró el título tras finalizar en el tercer puesto en el Gran Premio de Abu Dhabi, carrera en la que terminó con la victoria de Max Verstappen. El piloto de 26 años no ocultó su emoción tras obtener su primer campeonato y se vivieron varios momentos conmovedores. El primero de ellos sucedió cuando se encontró con su madre Cisca Wauman, quien no pudo contener las lágrimas, y en el apasionante beso con su novia Margarida Corceiro.

Luego de cruzar la meta en la tercera posición y celebrar arriba de su monoplaza McLaren, Lando fue rápidamente a abrazar a su familia, incluso sin sacarse el casco. Su mamá, que suele acompañarlo en gran parte de la temporada, se puso a llorar en el momento en el que lo abrazó. Su padre, un poco más relajado, también lo esperó al lado de Cisca.

Un par de minutos después apareció su pareja, la modelo portuguesa Magui Corceiro. Esta, que tampoco pudo contener su emoción y se puso a llorar cuando se encontró con el flamante campeón, le dio un fuerte abrazo a Lando. El momento fue tan conmovedor que hasta se vio a un camarógrafo impactado. El beso entre ambos revolucionó las redes sociales y rápidamente se viralizó entre los usuarios.

*El emotivo abrazo de Lando Norris con sus padres, con un madre entre lágrimas

El vínculo sentimental entre Lando Norris y Margarida Corceiro comenzó con múltiples rumores que se extendieron por dos años. El piloto británico de McLaren y la actriz portuguesa, ambos figuras de gran notoriedad pública, decidieron oficializar su relación tras múltiples apariciones conjuntas y una creciente atención mediática cuando la modelo dijo presente en el Gran Premio de Mónaco.

La historia entre Norris, de 26 años, y Corceiro, de 22, comenzó a captar la atención pública en 2023, cuando la actriz fue vista junto al piloto en el Principado. El interés mediático se intensificó debido a la vida pública de ambos y al pasado sentimental de Corceiro, quien mantuvo una relación de cuatro años con el ex delantero del Chelsea, João Félix.

El apasionante beso entre Lando Norris y Magui Corceiro tras el título en Yas Marina (REUTERS/Amr Alfiky)

La actriz confirmó el fin de esa relación a través de sus redes sociales, donde expresó: “Joao Félix y yo compartimos logros durante algunos años, en una fase de cambio, crecimiento y aprendizaje. Sin estar juntos como pareja desde algún tiempo, tengo la suerte de ser parte de su vida. Agradecemos todos los mensajes de aquellos que realmente se preocupan por nosotros. Estamos bien, felices y amigos como siempre lo fuimos”, según publicó en Instagram.

A pesar de las imágenes y los rumores persistentes, ninguno de los protagonistas se había pronunciado de manera definitiva hasta la una entrevista de Norris con British Vogue. El piloto explicó el origen y la evolución de su relación con Corceiro: “Nos conocimos hace unos años, pero nunca estuvimos realmente juntos hasta hace poco”, detalló.

El beso de Lando Norris y su novia tras ganar el GP de Hungría

Lando también destacó la conexión especial que ha desarrollado con la actriz: “Es alguien con quien puedo ser yo mismo. Es muy sencilla y además lleva una vida bastante alocada. Es genial cuando podemos alquilar un barco por un día o ir a casa juntos y relajarnos”. Además, el piloto bromeó sobre la dinámica de pareja, señalando que intenta que Corceiro comparta su afición por el golf, aunque reconoce que ella no disfruta de ese deporte.

La participación de Magui en la séptima temporada de Drive to Survive y sus frecuentes apariciones animando a Norris junto a la familia del piloto sirvieron de combustible para las especulaciones. Unos fragmentos de la serie los mostró juntos en 2024. El reality que exhibe el detrás de escena de las carreras se observó a Lando y a Corceiro compartir un tierno momento en el circuito de Yas Marina, en Abu Dabi.

Magui, junto al equipo de McLaren en Hungaroring (REUTERS/Anna Szilagyi)

En redes sociales, la modelo se convirtió en tendencia tras ser captada por las cámaras celebrando el desenlace de la Q3 que le otorgó la pole position a Norris por encima de Charles Leclerc. Una usuaria incluso publicó que Corceiro se encontraba en el palco junto a Lily Zneimer, pareja de Oscar Piastri.

Margarida, nacida en Santarém, no es una desconocida en el mundo del espectáculo portugués. Acumula más de dos millones de seguidores en Instagram y más de ochocientos mil en TikTok. Su carrera como actriz incluye su participación en la serie de ciencia ficción Punto Nemo, disponible en Prime Video, donde comparte escena con Óscar Jaenada y Alba Flores, así como en otros proyectos como Citas Barcelona. Además, ha protagonizado campañas para marcas internacionales como Armani Beauty y Vichy, y en 2022 se incorporó como socia a la firma de trajes de baño ecológicos Missus. En el ámbito televisivo, participó en la edición portuguesa de Dancing with the Stars en 2020.

La exposición mediática ha traído consigo una oleada de comentarios en redes sociales y foros especializados. Norris reconoció el impacto de estos mensajes en su vida personal durante la entrevista con British Vogue: “No creo que nadie pueda leer un comentario negativo y seguir adelante como si nada hubiera pasado. No quieres ver cosas malas escritas sobre nadie. Pero ella es bastante consciente de todo esto. Me afecta. Mucho menos que antes. Ahora le presto mucha menos atención”.

La portuguesa mantuvo una relación con el futbolista João Félix

A pesar de la notoriedad de ambos y la cantidad de seguidores que suman en redes sociales, Norris y Corceiro insisten en su deseo de mantener la privacidad y disfrutar de su relación lejos de la exposición pública cuando sus agendas lo permiten. No obstante, en varias oportunidades la actriz dijo presente en el paddock de la Fórmula 1.

En el Gran Premio de Hungría, que terminó con Lando Norris victorioso, Magui Corceiro dijo presente durante un fin de semana en el que utilizó la indumentaria de la escudería McLaren. Tras el triunfo del corredor británico, se dieron un beso que revolucionó las redes sociales. No obstante, su encuentro tras el título en Abu Dhabi tiene todos los condimentos para superarlo.

Lando Norris y Magui Corceiro habrían comenzado su noviazgo en 2023