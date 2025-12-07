Deportes

El apasionado beso de Lando Norris con su novia Magui Corceiro tras ser campeón de la Fórmula 1 que dio que hablar

El piloto británico de McLaren obtuvo el título de la Máxima y las cámaras captaron los momentos en los que se encontró con su familia y su pareja, la modelo portuguesa

Guardar

*El beso entre Lando Norris y su pareja Magui Corceiro

Lando Norris se metió en la historia grande de la Fórmula 1 al consagrarse campeón de la temporada 2025. El británico aseguró el título tras finalizar en el tercer puesto en el Gran Premio de Abu Dhabi, carrera en la que terminó con la victoria de Max Verstappen. El piloto de 26 años no ocultó su emoción tras obtener su primer campeonato y se vivieron varios momentos conmovedores. El primero de ellos sucedió cuando se encontró con su madre Cisca Wauman, quien no pudo contener las lágrimas, y en el apasionante beso con su novia Margarida Corceiro.

Luego de cruzar la meta en la tercera posición y celebrar arriba de su monoplaza McLaren, Lando fue rápidamente a abrazar a su familia, incluso sin sacarse el casco. Su mamá, que suele acompañarlo en gran parte de la temporada, se puso a llorar en el momento en el que lo abrazó. Su padre, un poco más relajado, también lo esperó al lado de Cisca.

Un par de minutos después apareció su pareja, la modelo portuguesa Magui Corceiro. Esta, que tampoco pudo contener su emoción y se puso a llorar cuando se encontró con el flamante campeón, le dio un fuerte abrazo a Lando. El momento fue tan conmovedor que hasta se vio a un camarógrafo impactado. El beso entre ambos revolucionó las redes sociales y rápidamente se viralizó entre los usuarios.

*El emotivo abrazo de Lando Norris con sus padres, con un madre entre lágrimas

El vínculo sentimental entre Lando Norris y Margarida Corceiro comenzó con múltiples rumores que se extendieron por dos años. El piloto británico de McLaren y la actriz portuguesa, ambos figuras de gran notoriedad pública, decidieron oficializar su relación tras múltiples apariciones conjuntas y una creciente atención mediática cuando la modelo dijo presente en el Gran Premio de Mónaco.

La historia entre Norris, de 26 años, y Corceiro, de 22, comenzó a captar la atención pública en 2023, cuando la actriz fue vista junto al piloto en el Principado. El interés mediático se intensificó debido a la vida pública de ambos y al pasado sentimental de Corceiro, quien mantuvo una relación de cuatro años con el ex delantero del Chelsea, João Félix.

El apasionante beso entre Lando
El apasionante beso entre Lando Norris y Magui Corceiro tras el título en Yas Marina (REUTERS/Amr Alfiky)

La actriz confirmó el fin de esa relación a través de sus redes sociales, donde expresó: “Joao Félix y yo compartimos logros durante algunos años, en una fase de cambio, crecimiento y aprendizaje. Sin estar juntos como pareja desde algún tiempo, tengo la suerte de ser parte de su vida. Agradecemos todos los mensajes de aquellos que realmente se preocupan por nosotros. Estamos bien, felices y amigos como siempre lo fuimos”, según publicó en Instagram.

A pesar de las imágenes y los rumores persistentes, ninguno de los protagonistas se había pronunciado de manera definitiva hasta la una entrevista de Norris con British Vogue. El piloto explicó el origen y la evolución de su relación con Corceiro: “Nos conocimos hace unos años, pero nunca estuvimos realmente juntos hasta hace poco”, detalló.

El beso de Lando Norris y su novia tras ganar el GP de Hungría

Lando también destacó la conexión especial que ha desarrollado con la actriz: “Es alguien con quien puedo ser yo mismo. Es muy sencilla y además lleva una vida bastante alocada. Es genial cuando podemos alquilar un barco por un día o ir a casa juntos y relajarnos”. Además, el piloto bromeó sobre la dinámica de pareja, señalando que intenta que Corceiro comparta su afición por el golf, aunque reconoce que ella no disfruta de ese deporte.

La participación de Magui en la séptima temporada de Drive to Survive y sus frecuentes apariciones animando a Norris junto a la familia del piloto sirvieron de combustible para las especulaciones. Unos fragmentos de la serie los mostró juntos en 2024. El reality que exhibe el detrás de escena de las carreras se observó a Lando y a Corceiro compartir un tierno momento en el circuito de Yas Marina, en Abu Dabi.

Magui, junto al equipo de
Magui, junto al equipo de McLaren en Hungaroring (REUTERS/Anna Szilagyi)

En redes sociales, la modelo se convirtió en tendencia tras ser captada por las cámaras celebrando el desenlace de la Q3 que le otorgó la pole position a Norris por encima de Charles Leclerc. Una usuaria incluso publicó que Corceiro se encontraba en el palco junto a Lily Zneimer, pareja de Oscar Piastri.

Margarida, nacida en Santarém, no es una desconocida en el mundo del espectáculo portugués. Acumula más de dos millones de seguidores en Instagram y más de ochocientos mil en TikTok. Su carrera como actriz incluye su participación en la serie de ciencia ficción Punto Nemo, disponible en Prime Video, donde comparte escena con Óscar Jaenada y Alba Flores, así como en otros proyectos como Citas Barcelona. Además, ha protagonizado campañas para marcas internacionales como Armani Beauty y Vichy, y en 2022 se incorporó como socia a la firma de trajes de baño ecológicos Missus. En el ámbito televisivo, participó en la edición portuguesa de Dancing with the Stars en 2020.

La exposición mediática ha traído consigo una oleada de comentarios en redes sociales y foros especializados. Norris reconoció el impacto de estos mensajes en su vida personal durante la entrevista con British Vogue: “No creo que nadie pueda leer un comentario negativo y seguir adelante como si nada hubiera pasado. No quieres ver cosas malas escritas sobre nadie. Pero ella es bastante consciente de todo esto. Me afecta. Mucho menos que antes. Ahora le presto mucha menos atención”.

La portuguesa mantuvo una relación
La portuguesa mantuvo una relación con el futbolista João Félix

A pesar de la notoriedad de ambos y la cantidad de seguidores que suman en redes sociales, Norris y Corceiro insisten en su deseo de mantener la privacidad y disfrutar de su relación lejos de la exposición pública cuando sus agendas lo permiten. No obstante, en varias oportunidades la actriz dijo presente en el paddock de la Fórmula 1.

En el Gran Premio de Hungría, que terminó con Lando Norris victorioso, Magui Corceiro dijo presente durante un fin de semana en el que utilizó la indumentaria de la escudería McLaren. Tras el triunfo del corredor británico, se dieron un beso que revolucionó las redes sociales. No obstante, su encuentro tras el título en Abu Dhabi tiene todos los condimentos para superarlo.

Lando Norris y Magui Corceiro
Lando Norris y Magui Corceiro habrían comenzado su noviazgo en 2023

Temas Relacionados

Lando NorrisMcLarenMagui CorceiroMargarida CorceiroFórmula 1F1F1 hoyGran Premio de Abu Dhabi

Últimas Noticias

Los mejores memes tras la consagración de Lando Norris: de la maniobra ante Tsunoda al “murió la F1″ que fue viral

El británico terminó tercero el GP de Abu Dhabi y le alcanzó para conquistar su primer título en la Máxima a pesar de que Verstappen ganó la carrera en Medio Oriente

Los mejores memes tras la

La contundente frase de Colapinto tras terminar último en el GP de Abu Dhabi de F1: “Gracias a Dios se terminó la temporada”

El piloto argentino ya piensa en el 2026 con expectativas de que Alpine tendrá un mejor desempeño frente al cambio de reglamento en la Máxima

La contundente frase de Colapinto

La increíble historia de Lando Norris, el nuevo campeón de la F1 que cortó con el reinado de Verstappen

Es hijo del dueño de una de las 500 mayores fortunas de Inglaterra, pero no perdió la humildad y disfruta de ayudar a los mecánicos. En Abu Dhabi, logró cumplir el sueño de su vida en el automovilismo

La increíble historia de Lando

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Abu Dhabi: sufrió por el ritmo de su Alpine en la despedida del peor auto de la F1

El argentino acabó último en Yas Marina. A partir de ahora, su cabeza estará puesta en 2026 y en poco tiempo volverá a salir a pista con renovadas expectativas

Radiografía de la carrera de

Así quedó la tabla de títulos de la Fórmula 1 tras la histórica coronación de Lando Norris y McLaren

El piloto británico terminó en el 3° puesto del GP de Abu Dhabi y celebró el primer campeonato de su carrera

Así quedó la tabla de
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
RM, integrante de BTS, reveló

RM, integrante de BTS, reveló que el grupo de K-Pop contempló la posibilidad de separarse

Sydney Sweeney aconseja a jóvenes actores enfrentar el rechazo para triunfar en Hollywood

Matthew Lillard respondió a las críticas de Quentin Tarantino sobre su trabajo actoral: “Eso duele”

¿Al Pacino se casó por primera vez? El anillo que desató rumores y la respuesta del actor

Matthew Perry y la oración que lo llevó a la gloria de la televisión: “Dios, puedes hacer lo que quieras conmigo”

INFOBAE AMÉRICA

Christian Bale y una confesión

Christian Bale y una confesión inesperada: “No volveré a pasar por eso, ahora lo tengo claro”

El “Corolario Trump a la Doctrina Monroe” define la geopolítica y el cambio en las Américas

Art Basel Miami Beach: entretenimiento, innovación y futuro al servicio del arte

Cómo funciona la red de sensores inspirada en la naturaleza que refuerza la protección de la biodiversidad

Murió Martin Parr, el fotógrafo que retrató con ironía el consumismo y las vacaciones de masas