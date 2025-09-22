Deportes

Lando Norris confirmó su relación con la modelo Magui Corceiro: “Es alguien con quien puedo ser yo mismo”

El piloto de McLaren habló por primera vez de su romance con la influencer de la moda tras meses de rumores

Guardar
Lando Norris confirmó su relación
Lando Norris confirmó su relación con Corceiro

La declaración de Lando Norris sobre su vínculo con Margarida Corceiro puso fin a dos años de especulaciones sobre la naturaleza de su relación. El británico de la escudería McLaren y la actriz portuguesa confirmaron lo que para muchos seguidores resultaba evidente tras múltiples apariciones públicas y rumores difundidos en redes sociales, tal como informó el piloto en una reciente entrevista en a la revista Vogue en su versión del Reino Unido.

Norris, de 25 años, y Corceiro, de 22, entraron en el foco mediático en 2023, cuando la actriz fue vista junto al piloto en Mónaco. La atención se intensificó por la notoria vida pública de ambos y por el pasado de Corceiro, quien fue pareja del ex delantero del Chelsea, João Félix, durante cuatro años. El interés se alimentó en especial después de que la modelo y el piloto fueron fotografiados en distintos eventos sociales y deportivos, incluyendo la final del Masters de Montecarlo 2024, así como en circuitos de Fórmula 1.

La relación de Corceiro con Félix terminó ese mismo año, según confirmó la actriz en sus redes sociales: “Joao Félix y yo compartimos logros durante algunos años, en una fase de cambio, crecimiento y aprendizaje. Sin estar juntos como pareja desde algún tiempo, tengo la suerte de ser parte de su vida. Agradecemos todos los mensajes de aquellos que realmente se preocupan por nosotros. Estamos bien, felices y amigos como siempre lo fuimos”, expresó en Instagram.

Pese a las imágenes y rumores persistentes, hasta hace poco ningún protagonista se había pronunciado de forma definitiva. La participación de Corceiro en la séptima temporada de la serie Drive to Survive, producida por Netflix, así como sus apariciones animando a Norris junto a la familia del piloto, sirvieron de combustible para las especulaciones. En ese contexto, Norris decidió conceder una entrevista a British Vogue, donde explicó el origen y la evolución de su relación con la actriz. “Nos conocimos hace unos años, pero nunca estuvimos realmente juntos hasta hace poco”, explicó Norris durante la entrevista.

La portuguesa mantuvo una relación
La portuguesa mantuvo una relación con Joao Felix

El piloto precisó que encuentra en Corceiro a alguien con quien desarrolló una conexión especial. “Es alguien con quien puedo ser yo mismo. Es muy sencilla y además lleva una vida bastante alocada. Es genial cuando podemos alquilar un barco por un día o ir a casa juntos y relajarnos”, detalló Norris. Además, bromeó respecto a la dinámica de pareja diciendo que intenta que Corceiro comparta su afición por el golf, aunque reconoce que ella no disfruta de ese deporte.

Corceiro no es una figura desconocida en el mundo del espectáculo portugués. Nacida en Santarém, acumula más de dos millones de seguidores en Instagram y más de 800.000 en TikTok. Su carrera como actriz incluye su participación en la serie de ciencia ficción Punto Nemo, difundida por Prime Video, y otros proyectos como Citas Barcelona.

También ha protagonizado campañas para marcas internacionales como Armani Beauty y Vichy, y en 2022 se incorporó como socia a la marca de trajes de baño ecológicos Missus. En el ámbito televisivo, participó en la edición portuguesa de Dancing with the Stars en 2020.

Margarida estuvo presente en el
Margarida estuvo presente en el paddock en algunas carreras de Fórmula 1

En medio de la atención mediática, tanto Norris como Corceiro han enfrentado intensos comentarios en redes sociales y foros especializados. El piloto reconoció el impacto de estos mensajes: “No creo que nadie pueda leer un comentario negativo y seguir adelante como si nada hubiera pasado. No quieres ver cosas malas escritas sobre nadie. Pero ella es bastante consciente de todo esto. Me afecta. Mucho menos que antes. Ahora le presto mucha menos atención”, señaló Norris a British Vogue.

El anuncio de la relación ha generado amplia repercusión tanto en el ámbito deportivo como en el del entretenimiento. A pesar de la notoriedad de ambos protagonistas y la cantidad de seguidores que tienen en redes sociales, la pareja resalta su preferencia por la privacidad y el disfrute de momentos alejados de los reflectores cuando su agenda lo permite.

La joven estuvo presente en
La joven estuvo presente en Mónaco junto a la familia de Lando Norris (Reuters)
El beso de Lando Norris
El beso de Lando Norris y su novia tras ganar el GP de Hungría

Temas Relacionados

deportes-internacionalLando NorrisMargarida CorceiroFórmula 1AutomovilismoMcLarenF1

Últimas Noticias

Qué es un “Grand Chelem”, el particular récord en la F1 que logró Verstappen por su victoria en el GP de Azerbaiyán

El piloto neerlandés alcanzó su 67ª victoria y sumó otro hito a su gloriosa carrera en la máxima categoría del automovilismo

Qué es un “Grand Chelem”,

El ranking histórico de los futbolistas argentinos en el Balón de Oro con Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister expectantes

Se entrega en París el premio a los mejores de la temporada. El listado de los argentinos más votados a lo largo de las ediciones

El ranking histórico de los

La última disputa entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: cuándo podría ser entregado el Súper Balón de Oro

Los organizadores evalúan hacer una mención honorífica en 2029 y el argentino y el portugués son los dos apuntados

La última disputa entre Lionel

La “maldición” que persigue a los ganadores del Balón de Oro el año previo a la Copa del Mundo

Existe una tendencia histórica que golpeó a íconos del fútbol en la antesala del Mundial tras haber logrado el galardón de la revista France Football

La “maldición” que persigue a

Más allá del resultado: cómo Colapinto se ganó la confianza de todos en Alpine y los motivos que lo acercan a seguir en la F1

El argentino crece en su manejo y expone a Pierre Gasly. Se convirtió en un líder natural de la escudería y se acerca la hora señalada para su continuidad en 2026

Más allá del resultado: cómo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallan que la evolución de

Hallan que la evolución de las manos humanas está ligada a un tramo de ADN compartido con peces antiguos

Los detalles del decreto que bajó a 0% las retenciones al campo

Feroz pelea entre mujeres a la salida de un boliche tras los festejos del Día de la Primavera

Minerales críticos, energía nuclear e IA, claves del interés de EEUU en la Argentina

Miguel Ángel Pichetto calificó de “medida oportunista y electoral” la suspensión de retenciones a los granos

INFOBAE AMÉRICA
El cambio climático causó 1.700

El cambio climático causó 1.700 muertes por calor en Zúrich, según un estudio de Oxford

Qué son los gemelos digitales, el gran avance de la IA para curar enfermedades antes de que aparezcan los síntomas

Arqueólogos desenterraron una fortaleza perdida por más de 700 años: el impactante castillo de los Señores de las Islas

Uruguay presentó una libreta de conducir por puntos con la que busca cambiar la cultura al volante

La ONU acusó a Rusia del crimen de lesa humanidad por el traslado forzoso de población ucraniana durante la invasión

TELESHOW
Pampita fue víctima de un

Pampita fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque

El look natural de Florencia Peña para recibir la primavera: “A cara lavada”

Marcos Ginocchio se volvió viral mostrando su increíble talento para el canto: “La Voz Argentina y Gran Hermano juntos”

La fiesta de cumpleaños de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: “Celebramos al amor de nuestras vidas”

Daniela Celis, a flor de piel sobre Thiago Medina: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre”