Lando Norris confirmó su relación con la modelo Magui Corceiro: “Es alguien con quien puedo ser yo mismo”

Lando Norris confirmó su relación con Corceiro

La declaración de Lando Norris sobre su vínculo con Margarida Corceiro puso fin a dos años de especulaciones sobre la naturaleza de su relación. El británico de la escudería McLaren y la actriz portuguesa confirmaron lo que para muchos seguidores resultaba evidente tras múltiples apariciones públicas y rumores difundidos en redes sociales, tal como informó el piloto en una reciente entrevista en a la revista Vogue en su versión del Reino Unido.

Norris, de 25 años, y Corceiro, de 22, entraron en el foco mediático en 2023, cuando la actriz fue vista junto al piloto en Mónaco. La atención se intensificó por la notoria vida pública de ambos y por el pasado de Corceiro, quien fue pareja del ex delantero del Chelsea, João Félix, durante cuatro años. El interés se alimentó en especial después de que la modelo y el piloto fueron fotografiados en distintos eventos sociales y deportivos, incluyendo la final del Masters de Montecarlo 2024, así como en circuitos de Fórmula 1.

La relación de Corceiro con Félix terminó ese mismo año, según confirmó la actriz en sus redes sociales: “Joao Félix y yo compartimos logros durante algunos años, en una fase de cambio, crecimiento y aprendizaje. Sin estar juntos como pareja desde algún tiempo, tengo la suerte de ser parte de su vida. Agradecemos todos los mensajes de aquellos que realmente se preocupan por nosotros. Estamos bien, felices y amigos como siempre lo fuimos”, expresó en Instagram.

Pese a las imágenes y rumores persistentes, hasta hace poco ningún protagonista se había pronunciado de forma definitiva. La participación de Corceiro en la séptima temporada de la serie Drive to Survive, producida por Netflix, así como sus apariciones animando a Norris junto a la familia del piloto, sirvieron de combustible para las especulaciones. En ese contexto, Norris decidió conceder una entrevista a British Vogue, donde explicó el origen y la evolución de su relación con la actriz. “Nos conocimos hace unos años, pero nunca estuvimos realmente juntos hasta hace poco”, explicó Norris durante la entrevista.

La portuguesa mantuvo una relación con Joao Felix

El piloto precisó que encuentra en Corceiro a alguien con quien desarrolló una conexión especial. “Es alguien con quien puedo ser yo mismo. Es muy sencilla y además lleva una vida bastante alocada. Es genial cuando podemos alquilar un barco por un día o ir a casa juntos y relajarnos”, detalló Norris. Además, bromeó respecto a la dinámica de pareja diciendo que intenta que Corceiro comparta su afición por el golf, aunque reconoce que ella no disfruta de ese deporte.

Corceiro no es una figura desconocida en el mundo del espectáculo portugués. Nacida en Santarém, acumula más de dos millones de seguidores en Instagram y más de 800.000 en TikTok. Su carrera como actriz incluye su participación en la serie de ciencia ficción Punto Nemo, difundida por Prime Video, y otros proyectos como Citas Barcelona.

También ha protagonizado campañas para marcas internacionales como Armani Beauty y Vichy, y en 2022 se incorporó como socia a la marca de trajes de baño ecológicos Missus. En el ámbito televisivo, participó en la edición portuguesa de Dancing with the Stars en 2020.

Margarida estuvo presente en el paddock en algunas carreras de Fórmula 1

En medio de la atención mediática, tanto Norris como Corceiro han enfrentado intensos comentarios en redes sociales y foros especializados. El piloto reconoció el impacto de estos mensajes: “No creo que nadie pueda leer un comentario negativo y seguir adelante como si nada hubiera pasado. No quieres ver cosas malas escritas sobre nadie. Pero ella es bastante consciente de todo esto. Me afecta. Mucho menos que antes. Ahora le presto mucha menos atención”, señaló Norris a British Vogue.

El anuncio de la relación ha generado amplia repercusión tanto en el ámbito deportivo como en el del entretenimiento. A pesar de la notoriedad de ambos protagonistas y la cantidad de seguidores que tienen en redes sociales, la pareja resalta su preferencia por la privacidad y el disfrute de momentos alejados de los reflectores cuando su agenda lo permite.

La joven estuvo presente en Mónaco junto a la familia de Lando Norris (Reuters)

El beso de Lando Norris y su novia tras ganar el GP de Hungría