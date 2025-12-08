Conmoción en el clásico de La Plata: un hincha de Gimnasia cayó al vacío desde una tribuna y quedó internado

Un hincha de Gimnasia se cayó de la tribuna Centenario del estadio en el Bosque y fue trasladado de urgencia al hospital (@gimnasiaoficial)

El clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia quedó marcado por un episodio que generó conmoción en la previa: un hincha del Lobo cayó desde la tribuna Centenario del estadio Juan Carmelo Zerillo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde ingresó consciente y permanece internado bajo observación. En el terreno de juego, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez se impuso 1-0 con gol de Tiago Palacios y se clasificó a la final del Torneo Clausura, donde enfrentará a Racing el sábado 13 de diciembre a las 21:00 en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

La previa del Clásico de La Plata se vio sacudida por un grave incidente: un hincha del Lobo cayó desde la tribuna Centenario del estadio Juan Carmelo Zerillo y debió ser trasladado de urgencia. Según informaron portales locales de la ciudad, el hombre, identificado como Federico Díaz Cano, de 35 años, ingresó al centro de salud consciente, aunque presenta múltiples fracturas en miembros superiores y traumatismo encéfalocraneano grave.

A pesar de la gravedad de las lesiones, el parte médico inicial del Hospital San Martín indica que el paciente permanece en observación y se encuentra consciente y fuera de peligro, aunque los profesionales de la salud le realizan estudios complementarios para descartar complicaciones derivadas de la caída desde gran altura. El episodio ocurrió a menos de una hora del inicio del encuentro, en las inmediaciones de la puerta 14, detrás de la tribuna Centenario, donde otros simpatizantes solicitaron auxilio al advertir al hombre tendido sobre la vereda.

La rápida intervención de los servicios de emergencia y del personal policial permitió que Federico Díaz Cano recibiera las primeras asistencias en el lugar antes de ser derivado en ambulancia. Según detallaron fuentes policiales, la caída se habría producido por una pérdida de equilibrio, aunque las circunstancias exactas aún se investigan y las autoridades trabajan para esclarecer los hechos.

El incidente generó conmoción entre los presentes, que aguardaban el inicio de un partido considerado histórico para la ciudad de La Plata. Hasta el momento, no se difundieron partes oficiales adicionales sobre el estado clínico del herido, mientras la comunidad de Gimnasia permanece atenta a la evolución de su simpatizante.

En el plano deportivo, el desarrollo del clásico fue sumamente parejo, con ambos equipos mostrando dificultades para imponer condiciones y un juego trabado en la mitad de la cancha.

El punto de inflexión llegó a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando Edwin Cetré envió un centro rasante desde la izquierda tras un error defensivo de Renzo Giampaoli que permitió a Tiago Palacios marcar el único gol del encuentro. Desde ese momento, Estudiantes controló el trámite y supo manejar la impaciencia de Gimnasia hasta el final.

El equipo de Eduardo Domínguez, que venía de eliminar a Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero en condición de visitante, buscará el título del certamen local de la Liga Profesional ante el Racing de Gustavo Costas, que accedió a la final tras vencer a Boca Juniors en la Bombonera. El enfrentamiento se jugará el sábado 13 de diciembre a las 21:00 en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.